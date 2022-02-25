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FutbolDaha yeni imza atmıştı! Menajerinden flaş açıklama
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• 25 Şubat 2022 - 08:27 • Son Güncelleme:

Daha yeni imza atmıştı! Menajerinden flaş açıklama

Lille'den CSKA Moskova'ya transfer olan ve 3 hazırlık maçında forma giyen Yusuf Yazıcı'nın menajer Adem Cebeci oyuncusu hakkında flaş bir açıklama yaptı.

• 25 Şubat 2022 - 08:27 • Son Güncelleme:
1Daha yeni imza atmıştı Menajerinden flaş açıklama
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Lille'in Ocak ayı transfer döneminde CSKA Moskova'ya satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Yusuf Yazıcı'nın geleceği merak konusu oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi başlatmasının ardından milli futbolcunun ülkeden ayrılacağı iddiaları gündeme geldi. Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Rus basınına açıklamalarda bulundu.

2Daha yeni imza atmıştı Menajerinden flaş açıklama

Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz sezon Lille'in kazandığı şampiyonlukta başrol oynayan Yusuf Yazıcı bu sezon adeta yedek kulübesine hapsoldu. Tecrübeli futbolcu genellikle sonradan dahil olduğu müsabakalarda 22 kez forma şansı buldu. 25 yaşındaki on numara 1 gol ve 1 asist üretti.

3Daha yeni imza atmıştı Menajerinden flaş açıklama

Yusuf Yazıcı, devre arası transfer döneminde adı Türk kulüpleriyle de anılmasına rağmen Rusya'ya kiralandı. CSKA Moskova, 25 yaşındaki orta sahayı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

4Daha yeni imza atmıştı Menajerinden flaş açıklama

Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi başlatmasının ardından henüz CSKA Moskova'da resmi maça çıkmayan Yusuf Yazıcı için ayrılık iddiaları gündeme geldi. 25 yaşındaki oyuncunun Fransa'ya döneceği belirtildi.

5Daha yeni imza atmıştı Menajerinden flaş açıklama

Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci bu gelişmeler sonrasında Rus basınına açıklamalarda bulundu. Adem Cebeci, Rusya'nın Sport 24 kanalına dikkat çekici ifadeler kullandı.

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Yusuf Yazıcı'nın da takımla birlikte Rusya'ya döndüğünü belirten Adem Cebeci, "Yusuf Yazıcı da kamp sonrası takımla birlikte Moskova'ya döndü. Şu anda CSKA Moskova'dan ayrılmak gibi bir isteği yok. Takımda kendini iyi hissediyor" diye konuştu.

7Daha yeni imza atmıştı Menajerinden flaş açıklama

Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'da 3 hazırlık maçında forma şansı buldu. 25 yaşındaki on numara bu müsabakalarda 2 asistle takımına katkıda bulunarak başarılı bir performans sergiledi.

8Daha yeni imza atmıştı Menajerinden flaş açıklama

Tecrübeli futbolcunun CSKA Moskova ile yeni anlaşma imzalamaması halinde Lille'le olan kontratı 30 Haziran 2024'te sona erecek. Yusuf Yazıcı'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

9Daha yeni imza atmıştı Menajerinden flaş açıklama

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