• 25 Şubat 2022 - 08:27 • Son Güncelleme:
Daha yeni imza atmıştı! Menajerinden flaş açıklama
Lille'den CSKA Moskova'ya transfer olan ve 3 hazırlık maçında forma giyen Yusuf Yazıcı'nın menajer Adem Cebeci oyuncusu hakkında flaş bir açıklama yaptı.
• 25 Şubat 2022 - 08:27 • Son Güncelleme:
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Lille'in Ocak ayı transfer döneminde CSKA Moskova'ya satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Yusuf Yazıcı'nın geleceği merak konusu oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi başlatmasının ardından milli futbolcunun ülkeden ayrılacağı iddiaları gündeme geldi. Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Rus basınına açıklamalarda bulundu.
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