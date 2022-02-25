Daha yeni imza atmıştı! Menajerinden flaş açıklama

Yusuf Yazıcı'nın da takımla birlikte Rusya'ya döndüğünü belirten Adem Cebeci, "Yusuf Yazıcı da kamp sonrası takımla birlikte Moskova'ya döndü. Şu anda CSKA Moskova'dan ayrılmak gibi bir isteği yok. Takımda kendini iyi hissediyor" diye konuştu.