• 06 Mart 2022 - 11:19 • Son Güncelleme:
Daha önce böyle bir isim ne duyuldu ne görüldü! Beşiktaş'tan sürpriz teknik direktör hamlesi
Nuno Esprito Santo, Şenol Güneş ve Farke gibi teknik direktörleri gündemine alan Beşiktaş'ın bambaşka bir antrenörle temasa geçtiği öğrenildi. Mainz - Leipzig gibi takımlarda görev alan 54 yaşındaki çalıştırıcının siyah beyazlı kulübe sıcak baktığı bildirildi.
• 06 Mart 2022 - 11:19 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın yönetiminde hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, bu sezon yapılan yıldız transferlere rağmen beklentilerin altında kaldı.
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Beşiktaşlı yöneticilerin; Daniel Farke, Nuno Esprito Santo gibi isimlerin ardından Achim Beierlorzer’i de gündemine aldığı kaydedildi.
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Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrasında geçici olarak getirildiği görevde kısa sürede yaşadığı başarıyla alkış toplayan Önder Karaveli’nin, Türkiye Kupası’nda havlu atılması sonrasında yeni sezon planlamasındaki yeri değişmişti. Karaveli’nin, yeni dönemde takıma gelecek teknik direktörün yardımcısı olarak devam etmesi bekleniyor. Tecrübeli hoca, genç takım ve A takım arasında köprü olarak görev sürdürecek.