Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
BeşiktaşDaha önce böyle bir isim ne duyuldu ne görüldü! Beşiktaş'tan sürpriz teknik direktör hamlesi
HaberlerBeşiktaş Haberleri Daha önce böyle bir isim ne duyuldu ne görüldü! Beşiktaş'tan sürpriz teknik direktör hamlesi
• 06 Mart 2022 - 11:19 • Son Güncelleme:

Daha önce böyle bir isim ne duyuldu ne görüldü! Beşiktaş'tan sürpriz teknik direktör hamlesi

Nuno Esprito Santo, Şenol Güneş ve Farke gibi teknik direktörleri gündemine alan Beşiktaş'ın bambaşka bir antrenörle temasa geçtiği öğrenildi. Mainz - Leipzig gibi takımlarda görev alan 54 yaşındaki çalıştırıcının siyah beyazlı kulübe sıcak baktığı bildirildi.

• 06 Mart 2022 - 11:19 • Son Güncelleme:
1Daha önce böyle bir isim ne duyuldu ne görüldü Beşiktaştan sürpriz teknik direktör hamlesi
ABONE OL

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın yönetiminde hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, bu sezon yapılan yıldız transferlere rağmen beklentilerin altında kaldı.

2Daha önce böyle bir isim ne duyuldu ne görüldü Beşiktaştan sürpriz teknik direktör hamlesi

Yeni sezona şampiyonluk favorisi olarak başlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ve ligde üst üste gelen kötü sonuçlarla düşüşe geçti.

3Daha önce böyle bir isim ne duyuldu ne görüldü Beşiktaştan sürpriz teknik direktör hamlesi

Kötü sonuçların devam etmesiyle birlikte Sergen Yalçın ile yolları ayrıldı ve takımın başına Önder Karaveli getirildi.

4Daha önce böyle bir isim ne duyuldu ne görüldü Beşiktaştan sürpriz teknik direktör hamlesi

Karaveli yönetiminde toparlanan Beşiktaş, yeniden zirveye göz dikti. Devre arası transfer dönemi ise boş geçildi.

5

Ara transferde yalnızca Gedson Fernandes ile gelecek sezon için anlaşan Beşiktaş, sessizliğini korudu.

6Daha önce böyle bir isim ne duyuldu ne görüldü Beşiktaştan sürpriz teknik direktör hamlesi

Sezon başında kiralanan Michy Batshuayi'den beklenen verimi alamayan siyah-beyazlılarda golcü arayışı sürüyor.

7Daha önce böyle bir isim ne duyuldu ne görüldü Beşiktaştan sürpriz teknik direktör hamlesi

Bu süreçte takımla en çok ismi geçen futbolcu Alexander Sörloth oldu.

8Daha önce böyle bir isim ne duyuldu ne görüldü Beşiktaştan sürpriz teknik direktör hamlesi

Süper Lig'de Trabzonspor forması giydiği dönemde adından bolca söz ettiren Sörloth, Beşiktaş'ın gündemine girdi.

9Daha önce böyle bir isim ne duyuldu ne görüldü Beşiktaştan sürpriz teknik direktör hamlesi

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Sörloth ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın yaz aylarında girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

10Daha önce böyle bir isim ne duyuldu ne görüldü Beşiktaştan sürpriz teknik direktör hamlesi

Çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

11Daha önce böyle bir isim ne duyuldu ne görüldü Beşiktaştan sürpriz teknik direktör hamlesi

Siyah-beyazlı takımın hücum hattına takviye için Kasımpaşa'dan Umut Bozok'u listesine aldığı iddia edildi.

12Daha önce böyle bir isim ne duyuldu ne görüldü Beşiktaştan sürpriz teknik direktör hamlesi

Fanatik'in haberine göre Kasımpaşa'nın Lorient'ten satın alma opsiyonu ile kiraladığı golcü futbolcunun durumunu yakından takip ediliyor.

13Daha önce böyle bir isim ne duyuldu ne görüldü Beşiktaştan sürpriz teknik direktör hamlesi

Kartal, Kasımpaşa'nın satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmamasına göre harekete geçecek.

14Daha önce böyle bir isim ne duyuldu ne görüldü Beşiktaştan sürpriz teknik direktör hamlesi

Umut Bozok, bu sezon ligde 28 maça çıkarken 13 gol atıp 6 da asist yaptı.

15Daha önce böyle bir isim ne duyuldu ne görüldü Beşiktaştan sürpriz teknik direktör hamlesi

Beşiktaş'ta yeni sezon için teknik direktör arayışları sürüyor... Sezon sonuna kadar Önder Karaveli’yle yola devam etmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, yeni dönemde takımın başına gelecek ismi belirlemek için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

16Daha önce böyle bir isim ne duyuldu ne görüldü Beşiktaştan sürpriz teknik direktör hamlesi

Beşiktaşlı yöneticilerin; Daniel Farke, Nuno Esprito Santo gibi isimlerin ardından Achim Beierlorzer’i de gündemine aldığı kaydedildi.

17Daha önce böyle bir isim ne duyuldu ne görüldü Beşiktaştan sürpriz teknik direktör hamlesi

Son olarak Almanya Bundesliga ekibi Leipzig’de bir süre görev yapan 54 yaşındaki Pro Lisans’lı Alman teknik adam, daha önce Mainz ve Köln gibi kulüplerde de hocalık yapmıştı. Beierlorzer'le görüşmelerin başladığı ileri sürüldü.

18Daha önce böyle bir isim ne duyuldu ne görüldü Beşiktaştan sürpriz teknik direktör hamlesi

Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrasında geçici olarak getirildiği görevde kısa sürede yaşadığı başarıyla alkış toplayan Önder Karaveli’nin, Türkiye Kupası’nda havlu atılması sonrasında yeni sezon planlamasındaki yeri değişmişti. Karaveli’nin, yeni dönemde takıma gelecek teknik direktörün yardımcısı olarak devam etmesi bekleniyor. Tecrübeli hoca, genç takım ve A takım arasında köprü olarak görev sürdürecek.

19Daha önce böyle bir isim ne duyuldu ne görüldü Beşiktaştan sürpriz teknik direktör hamlesi

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
İsmail Kartal 'sorun yok imzalayacak' demişti! Ali Koç'a büyük şok masadan kalktı...

İsmail Kartal 'sorun yok imzalayacak' demişti! Ali Koç'a büyük şok masadan kalktı...

Meksika'da kan donduran görüntüler! Queretaro-Atlas maçında 17 ölü...

Meksika'da kan donduran görüntüler! Queretaro-Atlas maçında 17 ölü...

Daha önce böyle bir isim ne duyuldu ne görüldü! Beşiktaş'tan sürpriz teknik direktör hamlesi

Daha önce böyle bir isim ne duyuldu ne görüldü! Beşiktaş'tan sürpriz teknik direktör hamlesi

Galatasaray'ın yeni transferi için deprem etkisi yaratan yorum! 'Gölge etme başka ihsan istemem'

Galatasaray'ın yeni transferi için deprem etkisi yaratan yorum! 'Gölge etme başka ihsan istemem'