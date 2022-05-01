Daha 7 yaşındayken Barcelona onu kapmıştı! 'Yeni Yaya Toure' Fenerbahçe'ye geliyor
Daha 7 yaşındayken üstün yetenekleri keşfedilen ve Barcelona alt yapısına alınan yıldız futbolcu için kolları sıvayan Ali Koç'un 16 milyon euro'ya Leipzig'e transfer olan 'Yeni Yaya Toure' lakaplı orta sahayı Fenerbahçe'ye getireceği belirtildi.
Süper Lig'de 2. sırada bulunan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen sarı-lacivertlilerde kadro planlanmasına başlandı.
Teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus'la görüşen Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları sürerken, Kanarya'da sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte o transfer gelişmesinin detayları...
Luiz Gustavo ve Jose Sosa ile yollarını ayırmayı planlayan Kanarya'da orta saha için Ilaix Moriba'nın da gündemde olduğu belirtildi.
Ligde yenilmezlik serisini 11 maça (10G-1B) çıkaran Fenerbahçe'nin yükselişinde başrolü teknik direktör İsmail Kartal oynadı. 13 Ocak'ta göreve gelen 60 yaşındaki çalıştırıcı, takımdaki mental çöküşü bitirirken, metotları ve taktikleri oyuncular üzerinde doping etkisi yarattı. Sezon başında Vitor Pereira ile futbola küsen birçok isim, İsmail Kartal'la kendini buldu. İşte yükseliş gösterenler:
Pereira'nın genellikle oyuna sonradan sürdüğü Sloven orta saha, yeni çalıştırıcıyla formayı kaptı. İsmail Kartal'ın dokunuşuyla 6 gol-2 asist yaparken, öncesinde ise 3 kez fileleri havalandırdı. Bu golleriyle 2017-18'de Empoli'deki en skorer (8 gol) sezonunu arkasında bırakarak kariyer rekoru kırdı.