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FenerbahçeDaha 7 yaşındayken Barcelona onu kapmıştı! 'Yeni Yaya Toure' Fenerbahçe'ye geliyor
HaberlerFenerbahçe Haberleri Daha 7 yaşındayken Barcelona onu kapmıştı! 'Yeni Yaya Toure' Fenerbahçe'ye geliyor
• 01 Mayıs 2022 - 13:59 • Son Güncelleme:

Daha 7 yaşındayken Barcelona onu kapmıştı! 'Yeni Yaya Toure' Fenerbahçe'ye geliyor

Daha 7 yaşındayken üstün yetenekleri keşfedilen ve Barcelona alt yapısına alınan yıldız futbolcu için kolları sıvayan Ali Koç'un 16 milyon euro'ya Leipzig'e transfer olan 'Yeni Yaya Toure' lakaplı orta sahayı Fenerbahçe'ye getireceği belirtildi.

• 01 Mayıs 2022 - 13:59 • Son Güncelleme:
1Daha 7 yaşındayken Barcelona onu kapmıştı Yeni Yaya Toure Fenerbahçeye geliyor
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Süper Lig'de 2. sırada bulunan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen sarı-lacivertlilerde kadro planlanmasına başlandı.

2Daha 7 yaşındayken Barcelona onu kapmıştı Yeni Yaya Toure Fenerbahçeye geliyor

Teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus'la görüşen Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları sürerken, Kanarya'da sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte o transfer gelişmesinin detayları...

3Daha 7 yaşındayken Barcelona onu kapmıştı Yeni Yaya Toure Fenerbahçeye geliyor

Luiz Gustavo ve Jose Sosa ile yollarını ayırmayı planlayan Kanarya'da orta saha için Ilaix Moriba'nın da gündemde olduğu belirtildi.

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Valencia'da kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki Gineli oyuncunun bonservisi RB Leipzig'de.

5Daha 7 yaşındayken Barcelona onu kapmıştı Yeni Yaya Toure Fenerbahçeye geliyor

Barcelona alt yapısında yetişen ve geçen yaz 16 milyon euro bonservis bedeliyle Alman ekibine transfer olan Moriba, Valencia formasıyla La Liga'da bu sezon 10 maça çıktı. 1.85 boyundaki oyuncu skor katkısı yapamadı.

6Daha 7 yaşındayken Barcelona onu kapmıştı Yeni Yaya Toure Fenerbahçeye geliyor

Ligde yenilmezlik serisini 11 maça (10G-1B) çıkaran Fenerbahçe'nin yükselişinde başrolü teknik direktör İsmail Kartal oynadı. 13 Ocak'ta göreve gelen 60 yaşındaki çalıştırıcı, takımdaki mental çöküşü bitirirken, metotları ve taktikleri oyuncular üzerinde doping etkisi yarattı. Sezon başında Vitor Pereira ile futbola küsen birçok isim, İsmail Kartal'la kendini buldu. İşte yükseliş gösterenler:

7Daha 7 yaşındayken Barcelona onu kapmıştı Yeni Yaya Toure Fenerbahçeye geliyor

Sakatlık öncesi kalesinde 10 maçta 0.90 gol ortalaması tuttururken, yeni teknik direktörle performansı iyice yukarı çıktı. 11 mücadelenin 5'inde ağlarını kapatıp 0.72'lik muazzam bir değer yakaladı.

8Daha 7 yaşındayken Barcelona onu kapmıştı Yeni Yaya Toure Fenerbahçeye geliyor

Pereira'nın görev süresince sadece 5 maçta 11'de şans verdiği Serdar Aziz, İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi oldu. 14 karşılaşmanın 13'ünde ilk kadroya yazılan 31 yaşındaki milli stoper, kalitesiyle 1 gol-1 asistlik katkı yaptı.

9Daha 7 yaşındayken Barcelona onu kapmıştı Yeni Yaya Toure Fenerbahçeye geliyor

Zorunluluktan beke geçip, sağ koridoru tek başına parselleyen Osayi- Samuel, Kartal'ın gelişiyle tüm maçlarda 11'de çıktı. Nijeryalı futbolcu, 2 asistle taraftarın da takdirini kazandı. Son Gaziantep maçında sakatlık yüzünden oynayamadı.

10Daha 7 yaşındayken Barcelona onu kapmıştı Yeni Yaya Toure Fenerbahçeye geliyor

Pereira'nın genellikle oyuna sonradan sürdüğü Sloven orta saha, yeni çalıştırıcıyla formayı kaptı. İsmail Kartal'ın dokunuşuyla 6 gol-2 asist yaparken, öncesinde ise 3 kez fileleri havalandırdı. Bu golleriyle 2017-18'de Empoli'deki en skorer (8 gol) sezonunu arkasında bırakarak kariyer rekoru kırdı.

11Daha 7 yaşındayken Barcelona onu kapmıştı Yeni Yaya Toure Fenerbahçeye geliyor

Gol atamayan milli oyuncu yeni hocasıyla tam servisçi rolüne büründü ve 6 asist gerçekleştirdi. Öncesinde 1 kez arkadaşlarına gol pasıyla destek olmuştu. Mert Hakan, böylece daha önce en üst ligde geçirdiği 4 sezonda ulaştığı rakamı geride bıraktı (6).

12Daha 7 yaşındayken Barcelona onu kapmıştı Yeni Yaya Toure Fenerbahçeye geliyor

Kartal'ın dokunduğu bir diğer isim de 17'lik yıldız adayı Arda... Kartal'la bulduğu fırsatı iyi değerlendirdi. 3 gol-2 asist yaparken, hepsinde de oyuna sonradan dahil oldu. Pereira ile sadece 1 asist gerçekleştirmişti.

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Milli santrfor, 5 gol-1 asist yaptığı Pereira dönemini unutturdu. 60 yaşındaki deneyimli hocayla birlikte 9 gol atıp, 2 asiste imza atan Serdar Dursun gol krallığı yarışında gözünü zirveye dikti. (Sabah)

14Daha 7 yaşındayken Barcelona onu kapmıştı Yeni Yaya Toure Fenerbahçeye geliyor

 

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Daha 7 yaşındayken Barcelona onu kapmıştı! 'Yeni Yaya Toure' Fenerbahçe'ye geliyor

Daha 7 yaşındayken Barcelona onu kapmıştı! 'Yeni Yaya Toure' Fenerbahçe'ye geliyor