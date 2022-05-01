Daha 7 yaşındayken Barcelona onu kapmıştı! 'Yeni Yaya Toure' Fenerbahçe'ye geliyor

Kartal'ın dokunduğu bir diğer isim de 17'lik yıldız adayı Arda... Kartal'la bulduğu fırsatı iyi değerlendirdi. 3 gol-2 asist yaparken, hepsinde de oyuna sonradan dahil oldu. Pereira ile sadece 1 asist gerçekleştirmişti.