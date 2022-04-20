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FenerbahçeDaha 15 yaşında ama Manchester City onun için ölüp bitiyor! Ali Koç'a sürpriz teklif
HaberlerFenerbahçe Haberleri Daha 15 yaşında ama Manchester City onun için ölüp bitiyor! Ali Koç'a sürpriz teklif
• 20 Nisan 2022 - 14:55 • Son Güncelleme:

Daha 15 yaşında ama Manchester City onun için ölüp bitiyor! Ali Koç'a sürpriz teklif

Ali Koç'un yeteneğine inandığı ve Benfica alt yapısından Samandıra'ya getirdiği 15 yaşındaki 'wonderkid'i' Manchester City'nin özel olarak takip ettiği, İngiliz devinin gelecek vaat eden yıldız futbolcuyu çok istediği ortaya çıktı. Dün Shakhtar Donetsk maçında kulüp tarihine geçen orta sahanın kişisel gelişimine oldukça önem verildiği ve daha şimdiden 3 cm uzadığı bilgisi verildi.

• 20 Nisan 2022 - 14:55 • Son Güncelleme:
1Daha 15 yaşında ama Manchester City onun için ölüp bitiyor Ali Koça sürpriz teklif
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22 Şubat 2022'de Benfica alt yapısından özel olarak getirilerek Fenerbahçe alt yapısına dahil edilen ve hocaları tarafından yakından takip edilen 15 yaşındaki futbolcunun Manchester City tarafından istenmesi sarı lacivertli yönetimde sevinçle karşılandı.

2Daha 15 yaşında ama Manchester City onun için ölüp bitiyor Ali Koça sürpriz teklif

Hemen hemen 1-1,5 aylık Fenerbahçe macerasında kişisel eğitimine ve gelişimine oldukça önem verilen oyuncunun kısa süre içerisinde 3 santim uzaması dikkatlerden kaçmazken, İngiliz devinin Fenerbahçe'nin kapısını çalıp 'İsak Vural'dan çok etkilendik onu Premier Lig'e götürmek istiyoruz' teklifi Ali Koç cephesinde oldukça mutluluk yarattı. İşte Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçının yansımaları ve İsak Vural gelişmesi...

3Daha 15 yaşında ama Manchester City onun için ölüp bitiyor Ali Koça sürpriz teklif

Ülker Stadı'nda "Barış için futbol" temasıyla oynanan karşılaşmadan önce İstiklal Marşı ile Ukrayna'nın milli marşı okundu. Ayrıca Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

4Daha 15 yaşında ama Manchester City onun için ölüp bitiyor Ali Koça sürpriz teklif

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin'e müsabakanın anısına plaket takdim etti. Sarı-lacivertli takım karşılaşmaya Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Burak Kapacak, Arda Güler, Enner Valencia ve Mergim Berisha 11'iyle çıktı.

5Daha 15 yaşında ama Manchester City onun için ölüp bitiyor Ali Koça sürpriz teklif

Shakhtar Donetsk'in ilk 11'inde ise Pyatov, Matviienko, Rakytskyi, Bondar, Konoplia, Stepanenko, Siheev, Mudryk, Bondarenko, Topalov ve Solomon yer aldı.

6Daha 15 yaşında ama Manchester City onun için ölüp bitiyor Ali Koça sürpriz teklif

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin tek golünü 26. dakikada Enner Valencia kaydetti. Fenerbahçe'de genç oyuncular Çağtay Kurukalıp, Ruhan Arda Aksoy, İsak Vural, Yusuf Kocatürk ve Ali Arda Bulut maçın ikinci yarısında görev yaptı.

7Daha 15 yaşında ama Manchester City onun için ölüp bitiyor Ali Koça sürpriz teklif

Ülker Stadyumu'nda Shakhtar Donetsk'in takım kadrosunun anons edildiği sırada alkış sesleri yükselirken, Ukrayna takımına büyük destek verildi.

8Daha 15 yaşında ama Manchester City onun için ölüp bitiyor Ali Koça sürpriz teklif

Müsabakayı Ukraynalı taraftarlar ve basın mensupları da tribünden takip ederken, karşılaşma öncesinde Ukrayna Milli Marşı'nın okunduğu sırada Shakhtar Donetskli oyuncular ve taraftarlar sırtlarına Ukrayna bayraklarını geçirerek milli marşlarını okudu. Milli marşların okunmasının ardından savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

9Daha 15 yaşında ama Manchester City onun için ölüp bitiyor Ali Koça sürpriz teklif

Ukraynalı bazı futbolseverler de mücadeleyi tribünden takip etti. Geliri savaş nedeniyle zarar gören insanlar ve çocuklar için bağışlanacak karşılaşmayı 11 bin 781 biletli taraftar izledi.

10Daha 15 yaşında ama Manchester City onun için ölüp bitiyor Ali Koça sürpriz teklif

Fenerbahçe'de sakatlık geçiren Macar stoper Attila Szalai, maça devam edemedi. Szalai, karşılaşmanın 67. dakikasında sakatlık yaşayarak yerde kaldı. Sedyeyle saha dışına taşınan Attila Szalai'nin yerine Çağtay Kurukalıp oyuna dahil oldu.

11Daha 15 yaşında ama Manchester City onun için ölüp bitiyor Ali Koça sürpriz teklif

Fenerbahçe'nin 15 yaşındaki futbolcusu İsak Vural, ilk kez A takım forması giydi. İsak, karşılaşmanın 75. dakikasında Arda Güler'in yerine oyuna dahil oldu.

12Daha 15 yaşında ama Manchester City onun için ölüp bitiyor Ali Koça sürpriz teklif

Sarı-lacivertli ekipte 2021'de Arda Güler, 2020'de Ömer Faruk Beyaz ve 2012'de Recep Niyaz 16 yaşında sahaya çıkmıştı.

13Daha 15 yaşında ama Manchester City onun için ölüp bitiyor Ali Koça sürpriz teklif

2006 doğumlu 15 yaşındaki İsak Vural, Fenerbahçe formasını giyen en genç oyuncu olarak tarihe geçti.

14Daha 15 yaşında ama Manchester City onun için ölüp bitiyor Ali Koça sürpriz teklif

Karşılaşmanın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bugün maçla ilgili çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Dostça, centilmence bir maç oldu. Az süre bulan oyuncularımıza şans verdik. Genç oyuncularımıza şans verdik. Durumlarını değerlendirdik" dedi.

15Daha 15 yaşında ama Manchester City onun için ölüp bitiyor Ali Koça sürpriz teklif

Kartal, "Başkanımız, Fenerbahçe olarak böyle bir yardım maçında üzerimize düşeni yapmamız gerekeni söyledi. Genç oyuncularımıza şans verdik. Kalan maçlarla ilgili onların pozisyonlarını görerek değerlendirmek güzel oldu" diye konuştu.

16Daha 15 yaşında ama Manchester City onun için ölüp bitiyor Ali Koça sürpriz teklif

Öte yandan, müsabaka sonrası iki takımın futbolcuları birlikte tribünleri gezip, taraftarları selamladı.

17Daha 15 yaşında ama Manchester City onun için ölüp bitiyor Ali Koça sürpriz teklif

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