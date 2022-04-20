Daha 15 yaşında ama Manchester City onun için ölüp bitiyor! Ali Koç'a sürpriz teklif
Ali Koç'un yeteneğine inandığı ve Benfica alt yapısından Samandıra'ya getirdiği 15 yaşındaki 'wonderkid'i' Manchester City'nin özel olarak takip ettiği, İngiliz devinin gelecek vaat eden yıldız futbolcuyu çok istediği ortaya çıktı. Dün Shakhtar Donetsk maçında kulüp tarihine geçen orta sahanın kişisel gelişimine oldukça önem verildiği ve daha şimdiden 3 cm uzadığı bilgisi verildi.
22 Şubat 2022'de Benfica alt yapısından özel olarak getirilerek Fenerbahçe alt yapısına dahil edilen ve hocaları tarafından yakından takip edilen 15 yaşındaki futbolcunun Manchester City tarafından istenmesi sarı lacivertli yönetimde sevinçle karşılandı.
Hemen hemen 1-1,5 aylık Fenerbahçe macerasında kişisel eğitimine ve gelişimine oldukça önem verilen oyuncunun kısa süre içerisinde 3 santim uzaması dikkatlerden kaçmazken, İngiliz devinin Fenerbahçe'nin kapısını çalıp 'İsak Vural'dan çok etkilendik onu Premier Lig'e götürmek istiyoruz' teklifi Ali Koç cephesinde oldukça mutluluk yarattı. İşte Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçının yansımaları ve İsak Vural gelişmesi...
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin'e müsabakanın anısına plaket takdim etti. Sarı-lacivertli takım karşılaşmaya Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Burak Kapacak, Arda Güler, Enner Valencia ve Mergim Berisha 11'iyle çıktı.
Müsabakayı Ukraynalı taraftarlar ve basın mensupları da tribünden takip ederken, karşılaşma öncesinde Ukrayna Milli Marşı'nın okunduğu sırada Shakhtar Donetskli oyuncular ve taraftarlar sırtlarına Ukrayna bayraklarını geçirerek milli marşlarını okudu. Milli marşların okunmasının ardından savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.