Çorlu'daki aldatma cinayetinde ceza belli oldu! İşe gider gibi yapıp eşini takip etti, marketten bıçak alıp saldırdı

9

Annem her gün ağlıyor, aklına geldikçe. Benden şu anda güzel bir haber bekliyorlar. Tabii bu kardeşimi geri getirmeyecek, acımızı dindirmeyecek ama bir nebze olsa belki yüreklerine su serpecekti. Ama ben onlara tekrar bir acı haber vermek zorunda kalacağım. Bu kadar düşük bir cezayla bir insanın hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Bir insan 11 tane bıçak darbesiyle hayattan koparılmış, başka bir insan 5 tane bıçak darbesiyle yaralanmış, doktorların müdahalesiyle kurtarılmış. 'Eylem yarıda kaldı' dedi başkan ama ben ona katılmıyorum. Eylemi gerçekleştirmiş, 5 tane bıçak darbesini vurmuş. Eğer doktorlar sağlıklı müdahaleyi yapamasalardı, emel sonuçlanmış olacaktı. Sonuna kadar bu davanın takipçisi olacağım. İçeride de bunu söyledim. İstinaf, temyiz, Yargıtay, nereye gidilebiliyorsa. Bu kadar basit, bu kadar küçük bir cezanın olmaması lazım. Yani insan hayatı bu kadar ucuz mu?" ifadelerini kullandı.