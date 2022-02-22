Campos ve Sensibile hızlı giriş yaptı! Burak Yılmaz'ın 'kankasını' bedavaya getiriyorlar...

Daha sonrasında SC Covilha'da oynayan Xeka, Braga'ya döndü. Portekiz ekibinde çıkış yapan Xeka, 2017 Ocak'ta Fransız ekibi Lille'e transfer oldu. 2017 yazında Dijon'a kiralanan oyuncu sezon sonunda Lille'e tekrar döndü. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu merkez orta saha pozisyonunda forma giyiyor ve iki ayağını da kullanıyor. Xeka bu sezon Fransız ekibi Lille ile 23 karşılaşmaya çıktı ve bu maçlarda 3 gol 1 asist kaydetti. Portekizli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi ise bu yaz sona eriyor.