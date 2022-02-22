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GalatasarayCampos ve Sensibile hızlı giriş yaptı! Burak Yılmaz'ın 'kankasını' bedavaya getiriyorlar...
HaberlerGalatasaray Haberleri Campos ve Sensibile hızlı giriş yaptı! Burak Yılmaz'ın 'kankasını' bedavaya getiriyorlar...
• 22 Şubat 2022 - 16:56 • Son Güncelleme:

Campos ve Sensibile hızlı giriş yaptı! Burak Yılmaz'ın 'kankasını' bedavaya getiriyorlar...

Galatasaray'da son dakika haberleri... Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden start veren Galatasaray, Lille'de oynayan 27 yaşındaki futbolcuyu bonservissiz bir şekilde Süper Lig'e getiriyor.

• 22 Şubat 2022 - 16:56 • Son Güncelleme:
1Campos ve Sensibile hızlı giriş yaptı Burak Yılmazın kankasını bedavaya getiriyorlar...
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Süper Lig'e bu sezon Fatih Terim yönetiminde başlayan Galatasaray'da işler istediği gibi gitmemiş ve tecrübeli teknik adamla yollar ayrılmıştı..

2Campos ve Sensibile hızlı giriş yaptı Burak Yılmazın kankasını bedavaya getiriyorlar...

Futbolda yeni bir yapılanma dönemine giren sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas, Domenec Torrent'i teknik direktörlüğe getirirken; sportif danışman ise Luis Campos oldu. Son olarak başkan Elmas, sportif direktörlük görevi için Pasquale Sensibile ile anlaştı..

3Campos ve Sensibile hızlı giriş yaptı Burak Yılmazın kankasını bedavaya getiriyorlar...

Futbolda yeni bir yapılanma oluşturan Galatasaray, şimdiden yeni sezon için adımlarını sağlam atmak istiyor..

4Campos ve Sensibile hızlı giriş yaptı Burak Yılmazın kankasını bedavaya getiriyorlar...

Başkan seçildiğinde 61.5 milyon Euro bütçesi olan bir takım devralan ve ilk sezonunda bu rakamı 48 milyon Euro'ya indiren Burak Elmas, yeni sezonundaki hedefini 30 milyon Euro olarak belirledi..

5Campos ve Sensibile hızlı giriş yaptı Burak Yılmazın kankasını bedavaya getiriyorlar...

Sarı-kırmızılılarda Fiorentina'dan kiralanan Erick Pulgar henüz beklentileri karşılayamazken, Taylan ve Berkan da beklenilen seviyede değil. Bunun üzerine Aslan, gelecek sezonun orta saha kurgusunu yeniden dizayn etmek istiyor..

6Campos ve Sensibile hızlı giriş yaptı Burak Yılmazın kankasını bedavaya getiriyorlar...

Bu bağlamda transferde uygun maliyetli ve sözleşmesi bitecek olan oyuncuları radarına alan Galatasaray'da orta sahaya flaş bir isim gündeme geldi..

7Campos ve Sensibile hızlı giriş yaptı Burak Yılmazın kankasını bedavaya getiriyorlar...

Sarı-kırmızılılar, Lille forması giyen 27 yaşındaki Portekizli orta saha Xeka'yı gündemine aldı..

8Campos ve Sensibile hızlı giriş yaptı Burak Yılmazın kankasını bedavaya getiriyorlar...

Galatasaray, sezon sonunda Lille ile olan sözleşmesi bitecek olan Xeka ile temasa geçti..

9Campos ve Sensibile hızlı giriş yaptı Burak Yılmazın kankasını bedavaya getiriyorlar...

Portekizli orta saha oyuncusunun kulübü Lille ile sezon sonunda sözleşmesi bitiyor olması Aslan'ın bu transferde iştahını kabartıyor..

10Campos ve Sensibile hızlı giriş yaptı Burak Yılmazın kankasını bedavaya getiriyorlar...

Tam adı Miguel Ângelo da Silva Rocha olan 'Xeka', 10 Kasım 1994 yılında Portekiz'de dünyaya geldi. Doğduğu Portekiz'de futbola başlayan Xeka, Paços CJ takımında futbola başladı. 27 yaşındaki orta saha sırasıyla Gondomar, Valencia, Paços de Ferreira ve Braga gibi takımların altyapısında forma giydi..

11Campos ve Sensibile hızlı giriş yaptı Burak Yılmazın kankasını bedavaya getiriyorlar...

Daha sonrasında SC Covilha'da oynayan Xeka, Braga'ya döndü. Portekiz ekibinde çıkış yapan Xeka, 2017 Ocak'ta Fransız ekibi Lille'e transfer oldu. 2017 yazında Dijon'a kiralanan oyuncu sezon sonunda Lille'e tekrar döndü. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu merkez orta saha pozisyonunda forma giyiyor ve iki ayağını da kullanıyor. Xeka bu sezon Fransız ekibi Lille ile 23 karşılaşmaya çıktı ve bu maçlarda 3 gol 1 asist kaydetti. Portekizli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi ise bu yaz sona eriyor.

12Campos ve Sensibile hızlı giriş yaptı Burak Yılmazın kankasını bedavaya getiriyorlar...

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