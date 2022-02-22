Campos ve Sensibile hızlı giriş yaptı! Burak Yılmaz'ın 'kankasını' bedavaya getiriyorlar...
Galatasaray'da son dakika haberleri... Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden start veren Galatasaray, Lille'de oynayan 27 yaşındaki futbolcuyu bonservissiz bir şekilde Süper Lig'e getiriyor.
Süper Lig'e bu sezon Fatih Terim yönetiminde başlayan Galatasaray'da işler istediği gibi gitmemiş ve tecrübeli teknik adamla yollar ayrılmıştı..
Futbolda yeni bir yapılanma dönemine giren sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas, Domenec Torrent'i teknik direktörlüğe getirirken; sportif danışman ise Luis Campos oldu. Son olarak başkan Elmas, sportif direktörlük görevi için Pasquale Sensibile ile anlaştı..
Sarı-kırmızılılar, Lille forması giyen 27 yaşındaki Portekizli orta saha Xeka'yı gündemine aldı..
Tam adı Miguel Ângelo da Silva Rocha olan 'Xeka', 10 Kasım 1994 yılında Portekiz'de dünyaya geldi. Doğduğu Portekiz'de futbola başlayan Xeka, Paços CJ takımında futbola başladı. 27 yaşındaki orta saha sırasıyla Gondomar, Valencia, Paços de Ferreira ve Braga gibi takımların altyapısında forma giydi..
Daha sonrasında SC Covilha'da oynayan Xeka, Braga'ya döndü. Portekiz ekibinde çıkış yapan Xeka, 2017 Ocak'ta Fransız ekibi Lille'e transfer oldu. 2017 yazında Dijon'a kiralanan oyuncu sezon sonunda Lille'e tekrar döndü. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu merkez orta saha pozisyonunda forma giyiyor ve iki ayağını da kullanıyor. Xeka bu sezon Fransız ekibi Lille ile 23 karşılaşmaya çıktı ve bu maçlarda 3 gol 1 asist kaydetti. Portekizli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi ise bu yaz sona eriyor.