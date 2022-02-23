Camia Ferdi Kadıoğlu'nu takip ederken... Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ülkesine geri dönüyor

Ferdi Kadıoğlu'nun birçok bölgede görev yaptığı belirtilen haberde, "Evet bu sezon forma şansı buluyor ancak ilk yıllarında çok yedek bırakıldı. Ferdi o günleri unutmadı. Bu sebeple Fenerbahçe'de kalması pek muhtemel gözükmüyor. Mukavelesini tamamladıktan sonra istediği yere bedava gidebilecek. Şu anda Ajax favori konumda ancak genç futbolcunun Avrupa'dan başka talipleri de çıkabilir. Ferdi Kadıoğlu'nun teklifleri değerlendirmek için yeterli zamanı var." ifadeleri kullanıldı.