Camia Ferdi Kadıoğlu'nu takip ederken... Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ülkesine geri dönüyor
Ferdi Kadıoğlu, Kim Min Jae, Szalai, Altay Bayındır gibi oyuncuları elinde tutmak için yoğun çaba sarfeden Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. Sarı lacivertlilerin tecrübeli orta saha oyuncusu ülkesine geri dönmeye karar verdi.
Belçika basını, Kanarya'daki formuyla alkış toplayan genç futbolcu için Club Brugge'den hamle geldiğini ancak Ajax'ın devreye girip işi bozduğunu iddia etti.
Fenerbahçe açısından genel anlamda iyi bir sezon geçmese de Ferdi Kadıoğlu, yıldızını epey parlattı. Yönetim, sezon sonunda mukavelesi bitecek genç yıldızla sözleşme uzatmaya çalışırken Avrupa basınından Fenerbahçe için pek de iyi haberler gelmiyor.
Ferdi Kadıoğlu'nun birçok bölgede görev yaptığı belirtilen haberde, "Evet bu sezon forma şansı buluyor ancak ilk yıllarında çok yedek bırakıldı. Ferdi o günleri unutmadı. Bu sebeple Fenerbahçe'de kalması pek muhtemel gözükmüyor. Mukavelesini tamamladıktan sonra istediği yere bedava gidebilecek. Şu anda Ajax favori konumda ancak genç futbolcunun Avrupa'dan başka talipleri de çıkabilir. Ferdi Kadıoğlu'nun teklifleri değerlendirmek için yeterli zamanı var." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'de sezonun en çok tartışılan isimlerinden biri olan Jose Sosa ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İsmail Kartal'ın sıkça 11'de yer verdiği yıldız isim için yeni bir gelişme yaşandı.