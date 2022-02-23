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FenerbahçeCamia Ferdi Kadıoğlu'nu takip ederken... Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ülkesine geri dönüyor
HaberlerFenerbahçe Haberleri Camia Ferdi Kadıoğlu'nu takip ederken... Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ülkesine geri dönüyor
• 23 Şubat 2022 - 10:33 • Son Güncelleme:

Camia Ferdi Kadıoğlu'nu takip ederken... Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ülkesine geri dönüyor

Ferdi Kadıoğlu, Kim Min Jae, Szalai, Altay Bayındır gibi oyuncuları elinde tutmak için yoğun çaba sarfeden Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. Sarı lacivertlilerin tecrübeli orta saha oyuncusu ülkesine geri dönmeye karar verdi.

• 23 Şubat 2022 - 10:33 • Son Güncelleme:
1Camia Ferdi Kadıoğlunu takip ederken... Fenerbahçede sürpriz ayrılık ülkesine geri dönüyor
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Belçika basını, Kanarya'daki formuyla alkış toplayan genç futbolcu için Club Brugge'den hamle geldiğini ancak Ajax'ın devreye girip işi bozduğunu iddia etti.

2Camia Ferdi Kadıoğlunu takip ederken... Fenerbahçede sürpriz ayrılık ülkesine geri dönüyor

Fenerbahçe açısından genel anlamda iyi bir sezon geçmese de Ferdi Kadıoğlu, yıldızını epey parlattı. Yönetim, sezon sonunda mukavelesi bitecek genç yıldızla sözleşme uzatmaya çalışırken Avrupa basınından Fenerbahçe için pek de iyi haberler gelmiyor.

3Camia Ferdi Kadıoğlunu takip ederken... Fenerbahçede sürpriz ayrılık ülkesine geri dönüyor

Belçika basını, Club Brugge'ün Ferdi Kadıoğlu'nun menajeriyle temasta olduğunu belirtirken, "İşler iyi gidiyordu ancak araya Ajax girdi. Bu iki takım arasında Ferdi'nin tercihini Ajax'tan yana kullanması bekleniyor." yorumunu yaptı

4Camia Ferdi Kadıoğlunu takip ederken... Fenerbahçede sürpriz ayrılık ülkesine geri dönüyor

Ferdi Kadıoğlu'nun birçok bölgede görev yaptığı belirtilen haberde, "Evet bu sezon forma şansı buluyor ancak ilk yıllarında çok yedek bırakıldı. Ferdi o günleri unutmadı. Bu sebeple Fenerbahçe'de kalması pek muhtemel gözükmüyor. Mukavelesini tamamladıktan sonra istediği yere bedava gidebilecek. Şu anda Ajax favori konumda ancak genç futbolcunun Avrupa'dan başka talipleri de çıkabilir. Ferdi Kadıoğlu'nun teklifleri değerlendirmek için yeterli zamanı var." ifadeleri kullanıldı.

5Camia Ferdi Kadıoğlunu takip ederken... Fenerbahçede sürpriz ayrılık ülkesine geri dönüyor

Genç yıldız, mukavelesiyle ilgili soruya, "Gereken şeyleri menajerim ve kulüp söyleyecektir. Şu anda Fenerbahçe'ye odaklandım" demişti. Ferdi Kadıoğlu, mukavelesi bitecek birçok oyuncu gibi, "Önceliğim kulübümde kalmak, burada devam etmek istiyorum." yanıtını vermemişti.

6Camia Ferdi Kadıoğlunu takip ederken... Fenerbahçede sürpriz ayrılık ülkesine geri dönüyor

Belçika basını, Slavia Prag karşılaşmasında Ajax yetkililerinin olduğunu da yazdı. Ferdi dışında kaleci Altay Bayındır'la ilgili de raporlar tutulduğu yazıldı. İki futbolcu da sezon sonu ayrılabilir.

7Camia Ferdi Kadıoğlunu takip ederken... Fenerbahçede sürpriz ayrılık ülkesine geri dönüyor

Fenerbahçe'de sezonun en çok tartışılan isimlerinden biri olan Jose Sosa ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İsmail Kartal'ın sıkça 11'de yer verdiği yıldız isim için yeni bir gelişme yaşandı.

8Camia Ferdi Kadıoğlunu takip ederken... Fenerbahçede sürpriz ayrılık ülkesine geri dönüyor

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Jose Sosa için sezon sonuna dair karar alındı. Özellikle Sosa'nın özel hayatı bunda büyük etmen olmuştu.

9Camia Ferdi Kadıoğlunu takip ederken... Fenerbahçede sürpriz ayrılık ülkesine geri dönüyor

Aktarılan bilgilere göre Jose Erneso Sosa ile gelecek sezon yola devam edilmeyecek. İsmail Kartal, yıldız ismi sezon sonuna kadar gerektiği taktirde değerlendirecek.

10Camia Ferdi Kadıoğlunu takip ederken... Fenerbahçede sürpriz ayrılık ülkesine geri dönüyor

Öte yandan Jose Ernesto Sosa'nın, Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından ülkesi Arjantin'e dönmesi bekleniyor.

11Camia Ferdi Kadıoğlunu takip ederken... Fenerbahçede sürpriz ayrılık ülkesine geri dönüyor

Jose Sosa bu sezon toplamda 23 maçta forma giydi ve 2 asist üretti.

12Camia Ferdi Kadıoğlunu takip ederken... Fenerbahçede sürpriz ayrılık ülkesine geri dönüyor

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Camia Ferdi Kadıoğlu'nu takip ederken... Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ülkesine geri dönüyor