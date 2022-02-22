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MagazinBuse Varol ve Alişan'ın boşanacağı iddia ediliyordu! Buse'den yeni imaj...
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• 22 Şubat 2022 - 09:23 • Son Güncelleme:

Buse Varol ve Alişan'ın boşanacağı iddia ediliyordu! Buse'den yeni imaj...

Alişan ile boşanacakları konuşulan Buse Varol yeni imajıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Son günlerde alyansını bir takıp bir çıkararak gündeme gelen Buse Varol altı saat süren kuaför mesaisinden sonra yeni imajını paylaştı.

• 22 Şubat 2022 - 09:23 • Son Güncelleme:
1Buse Varol ve Alişanın boşanacağı iddia ediliyordu Buseden yeni imaj...
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Alişan ve Buse Varol'un evlilikleri magazin gündeminden düşmüyor. Çocuklarının doğum gününü ayrı kutlayınca ilişkilerindeki kriz ortaya çıkan ikili son günlerde sık sık haber oluyor. Buse Varol'un alyansını bir çıkarıp bir takması da gözlerden kaçmıyor. Ekrana yeniden dönmeye hazırlanan oyuncu Buse Varol son olarak da imajıyla dikkat çekti.

2Buse Varol ve Alişanın boşanacağı iddia ediliyordu Buseden yeni imaj...

6 saat boyunca kuaförde kalan Buse Varol saçlarına kaynak yaptırıp koyulaştırdı. Saçları uzayan oyuncu takipçilerini ikiye böldü.

3Buse Varol ve Alişanın boşanacağı iddia ediliyordu Buseden yeni imaj...

Buse Varol'un uzun saçlı hali pek beğenilmedi. Takipçilerin bir kısmı bu değişimi rol için yaptığını düşündü.

4Buse Varol ve Alişanın boşanacağı iddia ediliyordu Buseden yeni imaj...

2018 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğulları Burak’ı, 2021’de de kızları Eliz’i kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol’un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı biliniyordu.

5Buse Varol ve Alişanın boşanacağı iddia ediliyordu Buseden yeni imaj...

Varol, ayrılık haberlerinin ardından aralarında Fatoş Kabasakal'ın da olduğu arkadaş grubuyla dertleştikten sonra, gittikleri otelden çıkarken objektiflere takıldı.

6AYNI EVDE YAŞIYORUZ

"AYNI EVDE YAŞIYORUZ"

Gazetecilerle konuşan Varol, evleri ayırmadıklarını ifade ederek, "Aynı evde yaşıyoruz. Alişan ile görüşüyoruz" dedi. Evlilik yüzüğünü çıkardığı görülen Buse Varol, bunun sorulması üzerine şöyle konuştu:

7Buse Varol ve Alişanın boşanacağı iddia ediliyordu Buseden yeni imaj...

"Yüzük ya da başka bir şey, onlar gösterge değil. Ben de hiçbir şeyin sebebini bilmiyorum. Her gün uyandığımda bambaşka haberler görüyorum. Bana yazılanları sosyal medyadan, gazetelerden okuyorum."

8Buse Varol ve Alişanın boşanacağı iddia ediliyordu Buseden yeni imaj...

Evliliklerinde sorun yaşamadıklarını ifade eden Varol, "Kriz falan gerçekten yok. Bazı şeyleri hep göz önünde yaşadık ama bunlar çok özel konular olduğu için konuşmak istemiyorum. Bir gün bir şey söylemek istersek Alişan ile birlikte söyleriz" dedi.

9Buse Varol ve Alişanın boşanacağı iddia ediliyordu Buseden yeni imaj...

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