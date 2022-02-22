• 22 Şubat 2022 - 09:23 • Son Güncelleme:
Buse Varol ve Alişan'ın boşanacağı iddia ediliyordu! Buse'den yeni imaj...
Alişan ile boşanacakları konuşulan Buse Varol yeni imajıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Son günlerde alyansını bir takıp bir çıkararak gündeme gelen Buse Varol altı saat süren kuaför mesaisinden sonra yeni imajını paylaştı.
• 22 Şubat 2022 - 09:23 • Son Güncelleme:
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Alişan ve Buse Varol'un evlilikleri magazin gündeminden düşmüyor. Çocuklarının doğum gününü ayrı kutlayınca ilişkilerindeki kriz ortaya çıkan ikili son günlerde sık sık haber oluyor. Buse Varol'un alyansını bir çıkarıp bir takması da gözlerden kaçmıyor. Ekrana yeniden dönmeye hazırlanan oyuncu Buse Varol son olarak da imajıyla dikkat çekti.
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"Yüzük ya da başka bir şey, onlar gösterge değil. Ben de hiçbir şeyin sebebini bilmiyorum. Her gün uyandığımda bambaşka haberler görüyorum. Bana yazılanları sosyal medyadan, gazetelerden okuyorum."