Buse Varol ve Alişan'ın boşanacağı iddia ediliyordu! Buse'den yeni imaj...

Evliliklerinde sorun yaşamadıklarını ifade eden Varol, "Kriz falan gerçekten yok. Bazı şeyleri hep göz önünde yaşadık ama bunlar çok özel konular olduğu için konuşmak istemiyorum. Bir gün bir şey söylemek istersek Alişan ile birlikte söyleriz" dedi.