Bursa, İzmir, Eskişehir ve Yalova'da sandıklar kuruldu! Akşam 8'e kadar oy verme işlemi devam edecek
Bursa, İzmir, Eskişehir ve Yalova'da sandıklar kuruldu. Komşu ülkenin seçimi için çifte vatandaşlar oy verme işlemine büyük katılım sağlandı.
Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Emin Balkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünün Bulgaristan ve burada yaşayan Türkler için önemli olduğunu söyledi.
Bursa'da 6 sandık kurulduğunu belirten Balkan, Türkiye'de 10 ildeki 27 sandıkta oy verme işleminin gerçekleştirildiğini dile getirdi.
Seçimin şu ana kadar sorunsuz geçtiğini ifade eden Balkan, şunları kaydetti:"Türkiye'deki ve Bulgaristan'daki soydaşlarımıza mesajımız şu olacak: Türkiye'deki ve Bulgaristan'daki vatandaşlarımızın kendine ait sıkıntıları var, bu sıkıntıların çözümü için sandıklara sahip çıkmamız lazım. Sandığa gideceğiz, varlıklarını hissettireceğiz ve varlıklarımızı hissettirdikten sonra da bu sorunlarımızı gündeme getireceğiz."
Odunpazarı ilçesindeki Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan sandıkta da çifte vatandaşlar oylarını kullandı.Okula erken saatlerde oy kullanmak için gelenler yoğunluk oluşturdu. Oy kullanma işlemi öncesi görevliler, vatandaşların kimlik belgelerini kontrol etti.
Vatandaşlar, görevlilerin yönlendirmesinin ardından oylarını kullandı.Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Neziha Bilen, seçim dolayısıyla çok heyecanlı olduklarını ve büyük bir sorumlulukla görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.
Seçime katılımın yüksek olmasına sevindiklerini dile getiren Bilen, şöyle devam etti:"5 ilden 1000 kadar kişinin oy kullanmasını bekliyoruz. Seçim için sandık Eskişehir'de kurulduğu için çevre illerde yaşayanlar oy kullanmak için buraya geliyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinden, Bilecik'ten ve Bozüyük ilçesinden, Afyonkarahisar'dan, Kütahya'dan ve Eskişehir'den de yaklaşık 3 bin 500 kadar çifte vatandaşımız var."
Bilen, Bulgaristan'ın istikrarı ve siyasi dengesi için katkı sağlamayı istediklerini belirterek, "Oradaki kardeşlerimize destek veriyoruz. Hak ve görevlerimiz için buradayız. Tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bizim için çok kritik bir seçim. Bulgaristan'ın geleceğini de belirleyecek bir siyasi heyecan var. Umarım bu sonuçlar da hayırlı olur." değerlendirmesinde bulundu.
Gaziosmanpaşa İlkokulu'na oy vermek için gelenler yoğunluk oluşturdu.Girişte kimlik bilgileri kontrol edilen ve pusulalarını görevlilerden alan çifte vatandaşlar, oylarını kullandı.
Yalova Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Lütfi Özgür, güneşli bir günde Bulgaristan demokrasisine katkı sağlamak amacıyla sandık başına gittiklerini söyledi.
Bulgaristan'ın kalkınmasına, demokrasisine çifte vatandaşlar olarak katkı sağladıklarını belirten Özgür, şunları kaydetti: "Bulgaristan'ı seviyoruz. Bulgaristan'ın demokrasisinin işlemesini istiyoruz. Bugün göründüğü gibi yoğun bir kalabalık var Yalova'da. Çevre il ve ilçelerde sandık açılmadığından dolayı gelen hemşehrilerimiz var.
Sakarya, Karamürsel, Bursa, Gemlik, Orhangazi, İznik ilçelerinden gelenler var. Bir de bizim Yalova'da önceki seçimlerde 4 sandık açılırken şimdi tek sandık açılması, birazcık insanlarımızı oy kullanmada zorluyor ama bunun da üstesinden geleceğiz inşallah."
İzmir'de çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki genel seçim için kurulan sandıklarda oy kullandı.Kentte yaşayan ve Bulgaristan vatandaşlığı bulunan seçmenler için Bornova, Menderes, Gaziemir ve Buca ilçelerinde 4 sandık kuruldu.
Seçmenlerin yoğun katılım gösterdiği Bornova Mesleki Eğitim Merkezi'nin önünde oy verme işlemi sırasında uzun kuyruklar oluştu. İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği yetkilileri, seçmenlere işlemlerinde yardımcı oldu.
İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkanı Abdurrahim Nursoy, AA muhabirine Bulgaristan'da son 5 yılda 8'inci kez genel seçime gidildiğini söyledi.Bulgaristan'ı daha ileriye taşıyacak istikrarlı hükümetin kurulmasını umduklarını ifade eden Nursoy, oy kullanma işlemlerinde sandık sınırlamasının düzenlenmesini ve mağduriyetlerin önlenmesini istediklerini belirtti.
Nursoy, Bulgaristan'da kabul edilen düzenlemeyle Avrupa Birliği (AB) haricindeki ülkelerde diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri dışında açılabilecek sandık sayısının 20 ile sınırlandırıldığına dikkati çekerek, "20 sandıkla sınırlandırıldığı için okul içinde çok yoğun bir kalabalık var. İnsanlar, oy kullanmak, demokratik haklarını korumak için geldiler. Sadece Bornova'da 10 bin 560 kayıtlı çifte vatandaşımız var. Sandık sınırlamasını kaldırmalarını umuyoruz ve bekliyoruz." dedi.
BAL-GÖÇ Bornova Şube Başkanı Nihat Yağbasan da yoğunluğun artarak devam ettiğini söyledi.Seçmenlerden Naciye Demirci de daha çok sandığın kurulmasını talep ederek, "Yoğunluk var, yaşlımız var. Beyim yakın olsaydı gelebilirdi ama gelemedi. Fazla yürüyemiyor. Biz orayı seviyoruz. Orada doğduk, haklarımızı istiyoruz." diye konuştu.