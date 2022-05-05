Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil'in bayram kaçamağı! Bavuldaki detay dikkat çekti...

6 AYDIR BERABERİZ

İçeriden maskesiz çıkan Esmersoy, objektifleri fark edince apar topar maskesini taktı. Dalaman’dan geldiklerini, kısa ama keyifli bir tatil yaptıklarını dile getiren Burcu Esmersoy, ilişkisiyle ilgili sorular üzerine 6 aydır beraber olduklarını açıkladı.