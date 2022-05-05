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MagazinBurcu Esmersoy ile Nazım Akmandil'in bayram kaçamağı! Bavuldaki detay dikkat çekti...
HaberlerMagazin Haberleri Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil'in bayram kaçamağı! Bavuldaki detay dikkat çekti...
• 05 Mayıs 2022 - 12:52 • Son Güncelleme:

Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil'in bayram kaçamağı! Bavuldaki detay dikkat çekti...

Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil bayram tatili dönüşü havalimanında görüntülendi. Nazım Akmandil’in valizinin üzerindeki fotoğraf dikkatli gözlerden kaçmadı.

• 05 Mayıs 2022 - 12:52 • Son Güncelleme:
1Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandilin bayram kaçamağı Bavuldaki detay dikkat çekti...
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45 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile kendisinden 15 yaş küçük yeni sevgilisi Nazım Akmandil, bayram tatillerini Muğla’da geçirdi. Çift tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.

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İçeriden maskesiz çıkan Esmersoy, objektifleri fark edince apar topar maskesini taktı. Dalaman’dan geldiklerini, kısa ama keyifli bir tatil yaptıklarını dile getiren Burcu Esmersoy, ilişkisiyle ilgili sorular üzerine 6 aydır beraber olduklarını açıkladı.

3Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandilin bayram kaçamağı Bavuldaki detay dikkat çekti...

Nazım Akmandil’in valizinin üzerindeki Burcu Esmersoy fotoğrafı dikkatli gözlerden kaçmadı.

4Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandilin bayram kaçamağı Bavuldaki detay dikkat çekti...

Ünlü sunucu, evlilik soruları karşısında ise gülümsemekle yetindi. Çift, havalimanından Esmersoy’un aracıyla ayrıldı.

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Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil'in bayram kaçamağı! Bavuldaki detay dikkat çekti...

Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil'in bayram kaçamağı! Bavuldaki detay dikkat çekti...