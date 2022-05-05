• 05 Mayıs 2022 - 12:52 • Son Güncelleme:
Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil'in bayram kaçamağı! Bavuldaki detay dikkat çekti...
Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil bayram tatili dönüşü havalimanında görüntülendi. Nazım Akmandil’in valizinin üzerindeki fotoğraf dikkatli gözlerden kaçmadı.
• 05 Mayıs 2022 - 12:52 • Son Güncelleme:
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45 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile kendisinden 15 yaş küçük yeni sevgilisi Nazım Akmandil, bayram tatillerini Muğla’da geçirdi. Çift tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.
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