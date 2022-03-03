Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor! Tercihi İstanbul ekipleri...

HOCASIYLA ARASI PEK İYİ DEĞİL

Geçen sezonki şampiyonlukta teknik direktör Christophe Galtier ile harika bir uyum yakalayan Burak Yılmaz, bu sezonki teknik direktör Jocelyn Gourvennec ile arası limoni. Son olarak Chelsea maçı öncesi Burak Yılmaz hakkında kendisine yöneltilen soruyu cevaplayan Gourvennec, "Oyunculara iyi bir antrenörlük yapmak adına onları tanımalısınız. Kiminle işim olduğunu bilmek isterim. Burak, kanlı canlı biri. Çok sakin olabileceği gibi çok gergin de olabilir. Onunla veya başkalarıyla konuşmanın uygun olduğu zamanlar var. Duyguların yatıştığı bir anda net bir kafayla iletişim kuruyoruz. Hemfikir oluruz ya da olmayız ama tartışmalarımız her zaman yapıcıdır." ifadelerini kullanmıştı.