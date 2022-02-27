• 27 Şubat 2022 - 09:36 • Son Güncelleme:
Burak Elmas'tan Sensibile'ye tam yetki! Galatasaray'dan sansasyonel transfer
Fatih Terim'le gençleşmek isteyen ve transfer politikasını buna göre şekillendiren Galatasaray bu projesinden vazgeçip daha tecrübeli ve kendisini ispat etmiş yıldızları gözüne kestirdi. Sensibile'ye tam yetki veren Burak Elmas, dünyaca ünlü yıldız orta saha için harekete geçti...
• 27 Şubat 2022 - 09:36 • Son Güncelleme:
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Galatasaray transfer haberleri… Süper Lig'de bu sezona Burak Elmas ve Fatih Terim birlikteliğiyle başlayan Galatasaray, gelecek 3 yılın planlamasını yaptı.
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Bu doğrultuda Galatasaray için İspanyol basınında yazılan isim dünyaca ünlü yıldız futbolcu James Rodriguez oldu.
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