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GalatasarayBurak Elmas'tan Sensibile'ye tam yetki! Galatasaray'dan sansasyonel transfer
HaberlerGalatasaray Haberleri Burak Elmas'tan Sensibile'ye tam yetki! Galatasaray'dan sansasyonel transfer
• 27 Şubat 2022 - 09:36 • Son Güncelleme:

Burak Elmas'tan Sensibile'ye tam yetki! Galatasaray'dan sansasyonel transfer

Fatih Terim'le gençleşmek isteyen ve transfer politikasını buna göre şekillendiren Galatasaray bu projesinden vazgeçip daha tecrübeli ve kendisini ispat etmiş yıldızları gözüne kestirdi. Sensibile'ye tam yetki veren Burak Elmas, dünyaca ünlü yıldız orta saha için harekete geçti...

• 27 Şubat 2022 - 09:36 • Son Güncelleme:
1Burak Elmastan Sensibileye tam yetki Galatasaraydan sansasyonel transfer
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Galatasaray transfer haberleri… Süper Lig'de bu sezona Burak Elmas ve Fatih Terim birlikteliğiyle başlayan Galatasaray, gelecek 3 yılın planlamasını yaptı.

2Burak Elmastan Sensibileye tam yetki Galatasaraydan sansasyonel transfer

Gençleşme projesinin ilk adımlarını atan sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde genç isimleri kadrosuna kattı.

3Burak Elmastan Sensibileye tam yetki Galatasaraydan sansasyonel transfer

UEFA Avrupa Ligi'nde genç oyuncularıyla birlikte iyi bir performans gösteren Galatasaray, bu performansını lige yansıtamadı.

4Burak Elmastan Sensibileye tam yetki Galatasaraydan sansasyonel transfer

Süper Lig'de üst üste gelen kötü sonuçlar, deneyimli teknik direktör Fatih Terim'in görevden alınmasına neden oldu.

5Burak Elmastan Sensibileye tam yetki Galatasaraydan sansasyonel transfer

Fatih Terim'in yerine ise İspanyol teknik direktör Domenec Torrent getirildi.

6Burak Elmastan Sensibileye tam yetki Galatasaraydan sansasyonel transfer

Ancak Galatasaray'da Torrent ve ekibi de kötü gidişe çare olamadı. Sarı-kırmızılı takımın başında 6 maçta 1 galibiyet alan teknik adamın geleceği tehlike altında.

7Burak Elmastan Sensibileye tam yetki Galatasaraydan sansasyonel transfer

Sarı-kırmızılı camiada yaşananlara rağmen gelecek yılın transferleri şimdiden hazırlanıyor.

8Burak Elmastan Sensibileye tam yetki Galatasaraydan sansasyonel transfer

Kulüp bünyesine katılan ve başkan Burak Elmas'a danışmanlık görevi yapacak olan Luis Campos, sportif direktörlük görevi için Pasquale Sensibile'yi önerdi.

9Burak Elmastan Sensibileye tam yetki Galatasaraydan sansasyonel transfer

Sensibile ile sportif direktörlük görevi için anlaşma sağlayan Galatasaray, gelecek yılın transferlerini bu iki ismin önderliğinde yapmayı planlıyor.

10Burak Elmastan Sensibileye tam yetki Galatasaraydan sansasyonel transfer

Devre arasında Bafetimbi Gomis, Inaki Pena, Erick Pulgar gibi transferler yapan Galatasaray, gelecek sezon yeni bir yapılanmaya girebilir.

11Burak Elmastan Sensibileye tam yetki Galatasaraydan sansasyonel transfer

Kadrosundaki Babel, Feghouli, Ömer Bayram gibi yetersiz görülen oyuncularla yollarını ayırma planlarını yapan yönetim, yerlerini etkili isimlerle doldurmak istiyor.

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Bu doğrultuda Galatasaray için İspanyol basınında yazılan isim dünyaca ünlü yıldız futbolcu James Rodriguez oldu.

13Burak Elmastan Sensibileye tam yetki Galatasaraydan sansasyonel transfer

Kolombiyalı yıldız 2020 yazında bedelsiz olarak Real Madrid'den Everton'a transfer olmuştu.

14Burak Elmastan Sensibileye tam yetki Galatasaraydan sansasyonel transfer

Premier Lig'de bir yıl geçiren Rodriguez, 8 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Katar'ın yolunu tuttu.

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Avrupa'ya geri dönüş sinyali veren James Rodriguez, "Başka bir yere gitmek istiyorum. Avrupa'ya geri dönmek bir seçenek. Sanırım yeterli şartlara sahibim. Burada tempomu artırıyorum. Neler olacağını göreceğiz." demişti.

16Burak Elmastan Sensibileye tam yetki Galatasaraydan sansasyonel transfer

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre James Rodriguez'in, Galatasaray'a transfer olma ihtimalinin olduğu yazıldı.

17Burak Elmastan Sensibileye tam yetki Galatasaraydan sansasyonel transfer

Haberde, Jorge Mendes tarafından temsil edilen James'in Türkiye'ye gelişinin önündeki en büyük engelin ise Al-Rayyan'dan aldığı 900 bin Euro'luk aylık maaşı olduğu öğrenildi.

18Burak Elmastan Sensibileye tam yetki Galatasaraydan sansasyonel transfer

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