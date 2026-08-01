'Burada yetişmez' diyorlardı! 2015'te işi gücü bıraktı, taşlı arazide kendi serasını kurdu: 'Ağaçlar meyveden yıkılıyor!'

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Ardin'in örnek bir çiftçilik sergilediğini vurgulayan Ayvat, şunları kaydetti:



"Kışın kar örtüsü olmasından dolayı yaklaşık 6 ay boyunca soğuğu meşhur olmasına rağmen 'burada meyvecilik, sebzecilik gelişmez' algısını kırmış. İlçe Tarım Müdürlüğünün politikaları olsa dahi içeriden bir çiftçinin vatandaşlarımıza bu denli bir örnek faaliyeti hayata geçiriyor olması bizler için çok sevindirici. Abdulkadir Bey bu noktada birçok çiftçiye, Doğubayazıt'taki birçok vatandaşımıza bir örnek teşkil ediyor."