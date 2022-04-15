Bunun adı '8 de kapanır 18 de' hastalığı! Abdullah Avcı'nın 'kimyası bozuldu' Trabzonspor 4 haftada...

Trabzonspor, ilk yarının ortalarından itibaren oyunun kontrolünü ele geçirdi. Bordo-mavililer ilk yarıda rakip kaleye akım etse de net bir pozisyon yakalamayamadı. Konuk ekip Fatih Karagümrük ise Trabzonspor'un baskı kurduğu bölümlerde oyunu kendi sahasında kabul ederek, kontra atak ile gol aradı.