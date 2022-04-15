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TrabzonsporBunun adı '8 de kapanır 18 de' hastalığı! Abdullah Avcı'nın 'kimyası bozuldu' Trabzonspor 4 haftada...
HaberlerTrabzonspor Haberleri Bunun adı '8 de kapanır 18 de' hastalığı! Abdullah Avcı'nın 'kimyası bozuldu' Trabzonspor 4 haftada...
• 15 Nisan 2022 - 22:59 • Son Güncelleme:

Bunun adı '8 de kapanır 18 de' hastalığı! Abdullah Avcı'nın 'kimyası bozuldu' Trabzonspor 4 haftada...

Şampiyonluk yarışında ezeli rakiplerine fark atmasına rağmen son 4 haftada sadece 3 puan toplayan Trabzonspor, evinde Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Deplasman ekibinde son haftalarda ligin en forma oyuncularından biri olan Emre Mor ve Jimmy Durmaz kadroda yer almadı.

• 15 Nisan 2022 - 22:59 • Son Güncelleme:
1Bunun adı 8 de kapanır 18 de hastalığı Abdullah Avcının kimyası bozuldu Trabzonspor 4 haftada...
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Akyazı'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

2Bunun adı 8 de kapanır 18 de hastalığı Abdullah Avcının kimyası bozuldu Trabzonspor 4 haftada...

Karşılaşmada konuk ekip Fatih Karagümrük, 45+4. dakikada Lucas Biglia'nın frikik golüyle öne geçti. Trabzonspor, bu gole 58. dakikada Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun ayağından bulduğu golle karşılık verdi ve karşılaşma 1-1 bitti.

3Bunun adı 8 de kapanır 18 de hastalığı Abdullah Avcının kimyası bozuldu Trabzonspor 4 haftada...

Bu sonucun ardından Trabzonspor'un Süper Lig'de kazanamama serisi 4 maça yükseldi. Bordo-mavililer bu süreçte 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Karadeniz temsilcisi bu beraberlikle puanını ise 73'e yükseltti. Fatih Karagümrük, puanını 47'ye çıkardı.

4Bunun adı 8 de kapanır 18 de hastalığı Abdullah Avcının kimyası bozuldu Trabzonspor 4 haftada...

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde bordo-mavililer salı günü kupada Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak. Fatih Karagümrük ligde gelecek hafta GZT Giresunspor ile İstanbul'da karşılaşacak.

5Bunun adı 8 de kapanır 18 de hastalığı Abdullah Avcının kimyası bozuldu Trabzonspor 4 haftada...

VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

6Bunun adı 8 de kapanır 18 de hastalığı Abdullah Avcının kimyası bozuldu Trabzonspor 4 haftada...

Teknik direktör Abdullah Avcı, son haftalarda alınan sonuçların ardından Anthony Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür'ü tercih etmeyerek yedek kulübesinde oturttu. Nijeryalı oyuncunun yerine cezası tamamlanan Djaniny, Abdülkadir Ömür'ün yerine de cezası biten bir diğer oyuncu Bakasetas forma giydi.

7Bunun adı 8 de kapanır 18 de hastalığı Abdullah Avcının kimyası bozuldu Trabzonspor 4 haftada...

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Trondsen'in yanı sıra Puchacz, Berat Özdemir ve İsmail Köybaşı, kadroda yer almadı.

8Bunun adı 8 de kapanır 18 de hastalığı Abdullah Avcının kimyası bozuldu Trabzonspor 4 haftada...

Brezilyalı oyuncu Vitor Hugo ile Djaniny, bordo-mavili takımdaki 61. resmi karşılaşmalarına çıktı.

9Bunun adı 8 de kapanır 18 de hastalığı Abdullah Avcının kimyası bozuldu Trabzonspor 4 haftada...

Trabzonspor sahaya; Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Hamsik, Dorukhan, Visca, Bakasetas, Djaniny ve Cornelius ilk 11 ile çıktı.

10Bunun adı 8 de kapanır 18 de hastalığı Abdullah Avcının kimyası bozuldu Trabzonspor 4 haftada...

Trabzonspor'da başın henüz ilk dakikalarında bir sakatlık yaşandı. Bordo-mavili takımda Hüseyin Türkmen sakalandı ve sedyeyle kenara geldi. 24 yaşındaki futbolcunun yerine ise oyuna Yusuf Erdoğan oyuna dahil oldu.

11Bunun adı 8 de kapanır 18 de hastalığı Abdullah Avcının kimyası bozuldu Trabzonspor 4 haftada...

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atak Trabzonspor'dan geldi. 18. dakikada Hamsik'in ceza yayından vuruşunu kaleci Emiliano Viviano kurtarmayı başardı.

12Bunun adı 8 de kapanır 18 de hastalığı Abdullah Avcının kimyası bozuldu Trabzonspor 4 haftada...

Trabzonspor, ilk yarının ortalarından itibaren oyunun kontrolünü ele geçirdi. Bordo-mavililer ilk yarıda rakip kaleye akım etse de net bir pozisyon yakalamayamadı. Konuk ekip Fatih Karagümrük ise Trabzonspor'un baskı kurduğu bölümlerde oyunu kendi sahasında kabul ederek, kontra atak ile gol aradı.

13Bunun adı 8 de kapanır 18 de hastalığı Abdullah Avcının kimyası bozuldu Trabzonspor 4 haftada...

Karşılaşmada ilk gol Fatih Karagümrük'ten geldi. İlk yarının uzatma anlarında hızlı gelişen Karagümrük atağında karşı karşıya pozisyonda Levent, Yusuf'un müdahalesiyle yerde kaldı hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

14Bunun adı 8 de kapanır 18 de hastalığı Abdullah Avcının kimyası bozuldu Trabzonspor 4 haftada...

Sonrasında pozisyon VAR'da incelendi ve müdahalenin ceza sahası dışında olduğunu belirtti. Karagümrük kritik bir noktadan frikik kazandı. Frikikte topun başına geçen Lucas Biglia harika bir gole imza attı ve takımını 1-0'lık üstünlüğü taşıdı.

15Bunun adı 8 de kapanır 18 de hastalığı Abdullah Avcının kimyası bozuldu Trabzonspor 4 haftada...

Trabzonspor, kalesinde gördüğü golün ardından hemen karşılık vermek istemedi. İlk yarının son anlarında sağ kanattan Visca'nın ortasında Bakasetas'ın yaptığı kafa vuruşu kaleci Viviano'da geldi.

16Bunun adı 8 de kapanır 18 de hastalığı Abdullah Avcının kimyası bozuldu Trabzonspor 4 haftada...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Bordo-mavililerde Cornelius ve 6. dakikada oyuna giren Yusuf Erdoğan kenara geldi. Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür oyuna dahil olan isimler oldu.

17Bunun adı 8 de kapanır 18 de hastalığı Abdullah Avcının kimyası bozuldu Trabzonspor 4 haftada...

Trabzonspor, değişikliklerle birlikte ikinci yarıya daha baskılı başladı ve pozisyonlar buldu. 55. dakikada sol kanattan Anthony Nwakaeme arka direğe doğru müthiş ortaladı. O bölge bomboş pozisyonda vuruşunu yapan Bruno Peres topu üstten auta gönderdi.

18Bunun adı 8 de kapanır 18 de hastalığı Abdullah Avcının kimyası bozuldu Trabzonspor 4 haftada...

Trabzonspor, 58. dakikada eşitliği yakaladı. Bu dakikada Hamsik'in arka direğe yaptığı ortayı Visca bekletmeden yanındaki Peres'e bıraktı. Onun vuruşu ceza sahası içindeki Vitor Hugo'ya geldi. Hugo'nun sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruş ağlarla buluştu.

19Bunun adı 8 de kapanır 18 de hastalığı Abdullah Avcının kimyası bozuldu Trabzonspor 4 haftada...

Trabzonspor, 76. dakikada yine Hugo ile ikinci gole çok yaklaştı. Bu dakikada soldan Bakasetas'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya kale önünde Vitor Hugo kafayı vurdu top üst direkten oyun alanına geldi. Bir dakika sonra ise Karagümrük gole yaklaştı. İstanbul ekibinde rakip ceza sahası içinde topla bulunan Samet Onur sol ayağıyla vurdu ancak top direkten oyun alanına geldi.

20FATİH KARAGÜMRÜK TARİHİNDE İLK KEZ TRABZONDAN PUANLA DÖNDÜ

FATİH KARAGÜMRÜK TARİHİNDE İLK KEZ TRABZON'DAN PUANLA DÖNDÜ

Trabzonspor, karşılaşmanın kalan dakikalarında daha baskın olan taraf olsa da maçta başka gol sesi çıkmadı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

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