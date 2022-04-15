Bunun adı '8 de kapanır 18 de' hastalığı! Abdullah Avcı'nın 'kimyası bozuldu' Trabzonspor 4 haftada...
Şampiyonluk yarışında ezeli rakiplerine fark atmasına rağmen son 4 haftada sadece 3 puan toplayan Trabzonspor, evinde Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Deplasman ekibinde son haftalarda ligin en forma oyuncularından biri olan Emre Mor ve Jimmy Durmaz kadroda yer almadı.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Akyazı'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Teknik direktör Abdullah Avcı, son haftalarda alınan sonuçların ardından Anthony Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür'ü tercih etmeyerek yedek kulübesinde oturttu. Nijeryalı oyuncunun yerine cezası tamamlanan Djaniny, Abdülkadir Ömür'ün yerine de cezası biten bir diğer oyuncu Bakasetas forma giydi.
Trabzonspor, 76. dakikada yine Hugo ile ikinci gole çok yaklaştı. Bu dakikada soldan Bakasetas'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya kale önünde Vitor Hugo kafayı vurdu top üst direkten oyun alanına geldi. Bir dakika sonra ise Karagümrük gole yaklaştı. İstanbul ekibinde rakip ceza sahası içinde topla bulunan Samet Onur sol ayağıyla vurdu ancak top direkten oyun alanına geldi.