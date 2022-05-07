Bu sefer olmayacak iki transferi açıkladı! 'Eğer gelirlerse sana yemek ısmarlarım'

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve öncelikli olarak forvet hattına kalitesi tartışılmayacak bir yıldız takviyesi yapmak için kolları sıvayan Ali Koç'un Aboubakar'la dirsek teması halinde olduğu öğrenilirken, kulübe yakın muhabirlerden Ahmet Selim Kul'un Kamerunlu golcü hakkında verdiği bilgi bir hayli dikkat çekti. İşte Kul'un Fenerbahçe'nin transfer politikasıyla ilgili yaptığı açıklamalar...