Bu sefer olmayacak iki transferi açıkladı! 'Eğer gelirlerse sana yemek ısmarlarım'
Yeni hoca arayışlarına devam eden ve Jorge Jesus, İsmail Kartal, Joachim Löw gibi antrenörlerle ilgilenen Ali Koç'un ileri uca kalitesi tartışılmayacak bir forvet almak istediği ortaya çıkarken, kulübe yakınlığıyla bilinen muhabirlerden Ahmet Selim Kul'un gerçekleşmesi zor olan iki transfer hakkında yaptığı açıklamalar camiada bir hayli dikkat çekti. İşte Fenerbahçe'de son dakika haberleri...
Bir yandan Jorge Jesus'la masaya oturan, diğer taraftan ise İsmail Kartal'la yola devam etme kararı almayı düşünen Ali Koç'un derbiden çıkacak sonucu beklediği öğrenilirken, Fenerbahçe'nin Vodafone Park'tan zaferle dönmesi halinde başkanın Jesus'un maliyetini de göz önünde bulundurup İsmail Kartal'la yeni bir sözleşme yapacağı belirtiliyor.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve öncelikli olarak forvet hattına kalitesi tartışılmayacak bir yıldız takviyesi yapmak için kolları sıvayan Ali Koç'un Aboubakar'la dirsek teması halinde olduğu öğrenilirken, kulübe yakın muhabirlerden Ahmet Selim Kul'un Kamerunlu golcü hakkında verdiği bilgi bir hayli dikkat çekti. İşte Kul'un Fenerbahçe'nin transfer politikasıyla ilgili yaptığı açıklamalar...
Fenerbahçe'de Gabigol soruluyor ama Fenerbahçe'nin bu oyuncuya parası yetmez. Fenerbahçe Brezilya'da göz önünde bulunan oyuncuları almak çok zor. Gabigol'e Avrupa'dan da teklifler.
Mesut Özil ve Ozan Tufan affedilmeyecek. Kulüp Mesut'u göndermek istiyor. Ozan Tufan yeni hocayı bekliyor. Yönetimde şöyle bir çekince var Ozan rakip kulüplere gider de orada çıkış yaparsa bizi zor durumda bırakır yorumları var.