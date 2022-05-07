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FenerbahçeBu sefer olmayacak iki transferi açıkladı! 'Eğer gelirlerse sana yemek ısmarlarım'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Bu sefer olmayacak iki transferi açıkladı! 'Eğer gelirlerse sana yemek ısmarlarım'
• 07 Mayıs 2022 - 13:08 • Son Güncelleme:

Bu sefer olmayacak iki transferi açıkladı! 'Eğer gelirlerse sana yemek ısmarlarım'

Yeni hoca arayışlarına devam eden ve Jorge Jesus, İsmail Kartal, Joachim Löw gibi antrenörlerle ilgilenen Ali Koç'un ileri uca kalitesi tartışılmayacak bir forvet almak istediği ortaya çıkarken, kulübe yakınlığıyla bilinen muhabirlerden Ahmet Selim Kul'un gerçekleşmesi zor olan iki transfer hakkında yaptığı açıklamalar camiada bir hayli dikkat çekti. İşte Fenerbahçe'de son dakika haberleri...

• 07 Mayıs 2022 - 13:08 • Son Güncelleme:
1Bu sefer olmayacak iki transferi açıkladı Eğer gelirlerse sana yemek ısmarlarım
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Bir yandan Jorge Jesus'la masaya oturan, diğer taraftan ise İsmail Kartal'la yola devam etme kararı almayı düşünen Ali Koç'un derbiden çıkacak sonucu beklediği öğrenilirken, Fenerbahçe'nin Vodafone Park'tan zaferle dönmesi halinde başkanın Jesus'un maliyetini de göz önünde bulundurup İsmail Kartal'la yeni bir sözleşme yapacağı belirtiliyor.

2Bu sefer olmayacak iki transferi açıkladı Eğer gelirlerse sana yemek ısmarlarım

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve öncelikli olarak forvet hattına kalitesi tartışılmayacak bir yıldız takviyesi yapmak için kolları sıvayan Ali Koç'un Aboubakar'la dirsek teması halinde olduğu öğrenilirken, kulübe yakın muhabirlerden Ahmet Selim Kul'un Kamerunlu golcü hakkında verdiği bilgi bir hayli dikkat çekti. İşte Kul'un Fenerbahçe'nin transfer politikasıyla ilgili yaptığı açıklamalar...

3Bu sefer olmayacak iki transferi açıkladı Eğer gelirlerse sana yemek ısmarlarım

Fenerbahçe'nin taraftarı yanındayken derbi rakamları çok iyidir ama Fenerbahçe Beşiktaş deplasmanında istediğini alacaktır. Arda Güler U-17 takımına gidecek, ama Arda kısa bir süre de olsa forma giyecektir.

4Bu sefer olmayacak iki transferi açıkladı Eğer gelirlerse sana yemek ısmarlarım

Fenerbahçe'nin derbi 11'i: Altay - Nazım - Tisserand - Kim Min - Ferdi - Zajc - Gustavo - Mert Hakan - Rossi - İrfan Can - Serdar Dursun

5Bu sefer olmayacak iki transferi açıkladı Eğer gelirlerse sana yemek ısmarlarım

Beşiktaş: Ersin - Serdar Saatçı - Welinton - Umut - Kenan - Emirhan - Josef - Rıdvan - Ghezzal - Batshuayi - Larin'le sahaya çıkacaktır.

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Fenerbahçe'de Gabigol soruluyor ama Fenerbahçe'nin bu oyuncuya parası yetmez. Fenerbahçe Brezilya'da göz önünde bulunan oyuncuları almak çok zor. Gabigol'e Avrupa'dan da teklifler.

7Bu sefer olmayacak iki transferi açıkladı Eğer gelirlerse sana yemek ısmarlarım

Serdar Aziz Beşiktaş maçında cezalı. Yeni sözleşme konusunda son bir final görüşmesi yapılacak. Ali Koç ve Serdar katılacak görüşmeye orada iş çözülecek.

8Bu sefer olmayacak iki transferi açıkladı Eğer gelirlerse sana yemek ısmarlarım

Mesut Özil ve Ozan Tufan affedilmeyecek. Kulüp Mesut'u göndermek istiyor. Ozan Tufan yeni hocayı bekliyor. Yönetimde şöyle bir çekince var Ozan rakip kulüplere gider de orada çıkış yaparsa bizi zor durumda bırakır yorumları var.

9Bu sefer olmayacak iki transferi açıkladı Eğer gelirlerse sana yemek ısmarlarım

Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, İrfan Can, Pelkas... Fenerbahçe 4 oyuncunun olduğu mevkiye transfer yapmaz. Yok böyle bir şey ama Aboubakar Fenerbahçe için uğraşıyor. Fenerbahçe için Belotti yok orası kesin İtalya'da devam edecek.

10Bu sefer olmayacak iki transferi açıkladı Eğer gelirlerse sana yemek ısmarlarım

Fenerbahçe forvet transferini erken bitirirse ben Görkem'e (moderatör) yemek ısmarlarım. Fenerbahçe hiçbir zaman forvetini erken bitirmemiştir, Alper Potuk - Ahmet Can forvet oynamışlardı. Fenerbahçe'nin yeni hocası belli olacak ki forveti de belli olsun.

11Bu sefer olmayacak iki transferi açıkladı Eğer gelirlerse sana yemek ısmarlarım

Caulker alındı Vitor Pereira gelince 1 maç oynamadan gönderildi, Ali Koç'un artık ağzı yanmıştır yeni hoca belli olmadan yeni transfer yapılması zor.

12Bu sefer olmayacak iki transferi açıkladı Eğer gelirlerse sana yemek ısmarlarım

 

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