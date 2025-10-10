Boş iş dediler ama o vazgeçmedi! Elazığ'da 8 yılda binlerce topladı: Evinin bir odasını tamamen bu taşlarla doldurdu

4

Özdemir, yıllardır Murat Nehri kıyısında gök taşı aradığı için çevresindeki insanların bu durumu bildiğini, bazılarının bu nedenle kendisini "Boş işle uğraşıyorsun." diyerek eleştirdiklerini dile getirdi.



Tüm eleştirilere rağmen gök taşı aramaya devam ettiğini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:



"Koleksiyonumu büyütmeye devam ediyorum, severek bu işi yapıyorum. Bana, 'Boş iş yapıyorsun' diyenler oldu, halbuki boş zamanımı bu şekilde değerlendiriyorum. Böyle bir taş koleksiyonu yapmak bana daha mantıklı geldi. Ayrıca bu konuda kendimi oldukça geliştirdim. Sosyal medyada yurt içi ve yurt dışından hocalarla görüşüyorum, beni takip eden 4 binin üzerinde üyem var. Bana bu işin profesörü diyenler var, tabii ben profesör değilim ama bu konuda kendimi olabildiğince yetiştirdim."