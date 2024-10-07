Bolu'da hayalini gerçekleştirmek için 15 yıl boyunca tek tek topladı! Koleksiyonun değeri dudak uçuklattı
Bolu'da yaşayan Okan Kayışoğlu, 15 yıldır topladığı nostaljik tır, otomobil ve vinçlerden oluşan model araç koleksiyonuna evinde özel bir oda ayırdı. Yaklaşık değeri 2 milyon lira olan koleksiyon, ışıklı dolaplarda sergileniyor. Çocukluk hayalini gerçekleştiren Kayışoğlu, koleksiyonuna her geçen gün yeni parçalar ekliyor.
• 07 Ekim 2024 - 12:48 • Son Güncelleme:
• 07 Ekim 2024 - 12:48 • Son Güncelleme: