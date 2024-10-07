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GündemBolu'da hayalini gerçekleştirmek için 15 yıl boyunca tek tek topladı! Koleksiyonun değeri dudak uçuklattı
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Bolu'da hayalini gerçekleştirmek için 15 yıl boyunca tek tek topladı! Koleksiyonun değeri dudak uçuklattı

Bolu'da yaşayan Okan Kayışoğlu, 15 yıldır topladığı nostaljik tır, otomobil ve vinçlerden oluşan model araç koleksiyonuna evinde özel bir oda ayırdı. Yaklaşık değeri 2 milyon lira olan koleksiyon, ışıklı dolaplarda sergileniyor. Çocukluk hayalini gerçekleştiren Kayışoğlu, koleksiyonuna her geçen gün yeni parçalar ekliyor.

• 07 Ekim 2024 - 12:48 • Son Güncelleme:
• 07 Ekim 2024 - 12:48 • Son Güncelleme:
1Boluda hayalini gerçekleştirmek için 15 yıl boyunca tek tek topladı Koleksiyonun değeri dudak uçuklattı

Vinç işletmeciliği yapan 40 yaşındaki Okan Kayışoğlu, çocukluk hayalini gerçekleştirerek nostaljik tır, otomobil ve vinçlerden oluşan geniş bir model araç koleksiyonu oluşturdu.

2Boluda hayalini gerçekleştirmek için 15 yıl boyunca tek tek topladı Koleksiyonun değeri dudak uçuklattı

Kayışoğlu, 15 yıldır topladığı bu değerli parçaları evinin özel bir odasında sergiliyor.

3Boluda hayalini gerçekleştirmek için 15 yıl boyunca tek tek topladı Koleksiyonun değeri dudak uçuklattı

Yaklaşık 2 milyon lira değerinde olan bu koleksiyon, ışıklı dolaplarda sergilenirken, her geçen gün yeni model arabalarla daha da zenginleşiyor.

415 senedir koleksiyon için uğraşıyorum

"15 senedir koleksiyon için uğraşıyorum"

Bu koleksiyonunun çocukluk merakı olduğunu anlatan Okan Kayışoğlu, "15 senedir koleksiyon için uğraşıyorum. Aslında çocukluğumdan da devam ediyordu ama askere gidince ara vermek zorunda kaldım.

5Boluda hayalini gerçekleştirmek için 15 yıl boyunca tek tek topladı Koleksiyonun değeri dudak uçuklattı

Askerden geldikten sonra koleksiyonuma yine devam ettim. İşimden dolayı iş makinelerine ayrı bir merak duyuyorum.

6Boluda hayalini gerçekleştirmek için 15 yıl boyunca tek tek topladı Koleksiyonun değeri dudak uçuklattı

Bu yüzden koleksiyonumda ağırlıklı olarak iş makineleri yer alıyor" dedi.

72 milyon liralık oda

"2 milyon liralık oda"

Koleksiyonunun yaklaşık değerinin 2 milyon lira olduğunu ifade eden Kayışoğlu, "Hatta belki 2 milyon lirayı da geçebilir. Bu odaya '2 milyonluk oda' diyebiliriz" diye konuştu.

8Boluda hayalini gerçekleştirmek için 15 yıl boyunca tek tek topladı Koleksiyonun değeri dudak uçuklattı

Kayışoğlu, yakın zamanda koleksiyonuna 12 ürünün daha ekleneceğini belirterek, "İsteyenler oluyor. Koleksiyonumda, piyasada zor bulunan tırlar oluyor.

9Boluda hayalini gerçekleştirmek için 15 yıl boyunca tek tek topladı Koleksiyonun değeri dudak uçuklattı

Koleksiyoner grubumuzda 'O tırı bana gönder' diyenler çıkıyor. Fiyat teklifleri de oluyor ama kıyıp da veremiyorum çünkü bulunması zor" ifadelerini kullandı.