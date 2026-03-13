Bodrum'da sosyetenin iskeleleri teker teker yıkıldı, Türkbükü sahilinde büyük temizlik
Muğla’nın Bodrum ilçesinde sosyetenin gözbebeği olarak bilinen Türkbükü sahilinde kaçak yapılara yönelik büyük operasyon yapıldı. Sabah saatlerinde sahile gelen ekipler, kıyıyı kapatan ve mahkeme kararı bulunan iskeleleri tek tek yıkmaya başladı.
Bodrum’un en pahalı ve en gözde turizm noktalarından biri olan Türkbükü Mahallesi’nde, uzun süredir tartışma konusu olan kaçak iskeleler için düğmeye basıldı.
Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde Bodrum Belediyesi, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ve Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sahilde toplandı.
"Kıyıya kapılar, denize bariyerler"
Kıyı Kanunu’na aykırı olarak inşa edildiği belirlenen ve mahkeme kararı bulunan kaçak iskelelerin yıkımı için hem karadan hem denizden operasyon başlatıldı.
Karadan ulaşılamayan noktalara ise denizden getirilen yüzen platformlar konuşlandırıldı. Yıkım sırasında en dikkat çeken detay ise iskele girişlerine konulan kapılar ve bariyerler oldu.
Vatandaşın sahile ve denize erişimini engelleyen yapılar ekipler tarafından tek tek kaldırıldı.
"İşletmeler iskeleleri kendileri sökmeye başladı"
Yıkım kararının uygulanmaya başlamasıyla birlikte bazı işletme sahiplerinin de kendi iskelelerini sökmeye başladığı görüldü.
Sahilde büyük bir hareketlilik yaşanırken ekipler kaçak yapıları ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürdü.
"Dalgıçlar denizde temizlik yaptı"
Operasyon kapsamında sadece sahildeki yapılar değil, denizde bulunan tonozlar için de temizlik çalışması başlatıldı.
Dalgıçların desteğiyle denizdeki tonozlar tek tek temizlendi. Bölgede yıkım, söküm ve tonoz temizliği çalışmaları devam ederken bazı iskeleler ve yapılarla ilgili mahkeme süreçlerinin ise halen devam ettiği öğrenildi.