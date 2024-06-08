Bodrumda bu sene turizm sektörü sert çakılabilir: Şimdiden 10 milyon Euro'nun üzerinde kayıp olacağı tahmin ediliyor

Her şeye rağmen gelmek isteyenler var ve biz de alternatifler sunmaya devam ediyoruz. 10 milyon euro'nun üzerinde bir kaybın olduğunu düşünmekteyiz. Bodrum çok geniş bir destinasyona sahip. 3 saatlik uçuş ile 50'ye yakın ülkeden Bodrum'a gelinebiliyor. Orta Avrupa, Suudi Arabistan ve İngiltere'den bu boşluğu kapatacağımızı düşünüyoruz. Çok büyük bir boşluğun olmayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.