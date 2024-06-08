Bodrumda bu sene turizm sektörü sert çakılabilir: Şimdiden 10 milyon Euro'nun üzerinde kayıp olacağı tahmin ediliyor
Avrupa'nın en büyük tur acentelerinden FTI isimli şirketin iflası üzerine Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'a, Almanya üzerinden gelmesi planlanan turist sayısında azalma olacağı tahmin ediliyor. 10 Haziran'dan sonra FTI üzerinden turist gelmeyecek. Muğla'da turizm sektöründe 10 milyon euro'nun üzerinde bir kaybın olacağı tahmin ediliyor.
Fırat AKAY/BODRUM(Muğla), (DHA)
• 08 Haziran 2024 - 13:00 • Son Güncelleme:
Fırat AKAY/BODRUM(Muğla), (DHA)
• 08 Haziran 2024 - 13:00 • Son Güncelleme: