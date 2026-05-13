GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBodrum'da bariyerlere saplanan araçtan mucize kurtuluş: 'Direksiyonu kırdıktan sonra kontrolü kaybettim'
HaberlerGündem Haberleri Bodrum'da bariyerlere saplanan araçtan mucize kurtuluş: 'Direksiyonu kırdıktan sonra kontrolü kaybettim'

Bodrum'da bariyerlere saplanan araçtan mucize kurtuluş: 'Direksiyonu kırdıktan sonra kontrolü kaybettim'

13.05.2026 - 14:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bariyerlere saplanarak tavanı parçalanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

1Bodrum'da bariyerlere saplanan araçtan mucize kurtuluş: 'Direksiyonu kırdıktan sonra kontrolü kaybettim'

Konacık Mahallesi Yeni Hastane yolunda Ömer Özdemir'in kullandığı 26 EF 204 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

2Bodrum'da bariyerlere saplanan araçtan mucize kurtuluş: 'Direksiyonu kırdıktan sonra kontrolü kaybettim'

Kazada yol kenarındaki bariyerlere saplanarak tavanı parçalanan otomobilin sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

3Bodrum'da bariyerlere saplanan araçtan mucize kurtuluş: 'Direksiyonu kırdıktan sonra kontrolü kaybettim'

Yaralı sürücü, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

4Bodrum'da bariyerlere saplanan araçtan mucize kurtuluş: 'Direksiyonu kırdıktan sonra kontrolü kaybettim'

Özdemir, gazetecilere, "Önümdeki virajda araçlar vardı, o nedenle duramadım. Direksiyonu kırdıktan sonra kontrolü kaybettim. Araçta yalnızdım." dedi.