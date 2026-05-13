Bodrum'da bariyerlere saplanan araçtan mucize kurtuluş: 'Direksiyonu kırdıktan sonra kontrolü kaybettim'
13.05.2026 - 14:06Güncellenme Tarihi:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bariyerlere saplanarak tavanı parçalanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
1
Konacık Mahallesi Yeni Hastane yolunda Ömer Özdemir'in kullandığı 26 EF 204 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
2
Kazada yol kenarındaki bariyerlere saplanarak tavanı parçalanan otomobilin sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
3
Yaralı sürücü, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
4
Özdemir, gazetecilere, "Önümdeki virajda araçlar vardı, o nedenle duramadım. Direksiyonu kırdıktan sonra kontrolü kaybettim. Araçta yalnızdım." dedi.