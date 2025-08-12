Bir kale, dört imparatorluk! Selçuklu Kalesi'nde bin yıllık sırlar ortaya çıkıyor!

6

"Devam eden çalışmalar sonucunda yapı ve yapıların işlevi konusunda daha net bir şey söyleme imkanı olabilecektir. Bu alanda erzak küpleri, tandırlar ortaya çıktı. Seramiklerden ve tespit ettiğimiz sikkelerden yola çıkarak bu alanın 11. yüzyılın sonundan 16. yüzyılın sonuna kadar kullanıldığını söylemek mümkün. Burada temel amacımız hem Ahlat'ın Eski Kale'sini yani Selçuklu Kalesi'ni ortaya çıkarmak hem de kazılardan sonra restore ederek turizme kazandırmak. O nedenle bu alanda çalışmaya başladık. Etaplar halinde hem kazı hem de restorasyon çalışmalarını gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Genel Müdürlüğümüze, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine, Bitlis Eren Üniversitesine, Bitlis Valiliğine, Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat Belediye Başkanlığına, Ahlat Müze Müdürlüğüne, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Ahlat halkına ve kazı ekibine teşekkür ediyorum."