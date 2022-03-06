Bilimsel olarak kanıtlandı! Düzenli olarak tüketen hızla kilo veriyor, günde iki bardak yeterli

BAHARATLI İÇECEKLER

Baharatlar ve şifalı bitki karışımı, metabolizmayı iyileştirmeye ve inatçı yağları yakmaya yardımcı olur. Biraz tarçın, fesleğen yaprakları ve bir çay kaşığı zencefili demleyin. Bu karışım hazır olduğunda süzün ve limon suyu, hindistan cevizi ve bal ile karıştırın. Bu baharat ve bitki karışımını günde iki kez tüketmek, metabolizma hızını artırır, stres seviyelerini azaltır ve bu sayede düşük kortizol seviyeleri sayesinde etkili bir kilo kaybına yardımcı olur.