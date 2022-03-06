Bilimsel olarak kanıtlandı! Düzenli olarak tüketen hızla kilo veriyor, günde iki bardak yeterli
Yaz yaklaşıyor. Birçok kişi kilo vermek için harekete geçti. Diyet ve sporla kilo verme süreci başlıyor. Kilo verme sürecini etkileyen en önemli durumlardan biri; neyi ne zaman tükettiğiniz ile ilişkili. Sıkı bir antrenmana rağmen yağları istediğiniz hızda yakamıyorsanız belki de birkaç kürü denemeniz gerekiyordur. Bazen düzenli diyet yapılsa bile kilo verme yavaşlayabiliyor. Bu gibi durumlarda diyet listelerinde yapılan küçük değişiklikler yeniden hızla kilo verilmesine yardımcı oluyor. Bazı içecekler ise yağ yakımını hızlandırıyor. İşte o içekler ve tarifleri...
Sağlık ve beslenme uzmanları, egzersizlerle birlikte sağlıklı bir beslenme düzenine sahip olmanın önemini vurguluyorlar. Kilo vermeye yardımcı olan ve metabolik hızlanmayı sağlayan birkaç karışım, en iyi sonuçları almanızı sağlayabilir. İşte o içecekler…
GREYFURT SUYU
Yemeklerden önce tüketilen greyfurt suyu, kilo vermek için ihtiyaç duyduğunuz desteği sağlayabilir. Bir tür turunçgil olan greyfurt, içeriğinde C vitamini sayesinde metabolizmayı hızlandırırken inatçı yağların yakılmasını da kolaylaştırır. İnsülin duyarlılığını yönetebilmesi de kilo kontrolünde etkili bir sonuç sunar. UC Berkeley tarafından yürütülen bir araştırmanın sonucunda yüksek yağ içeren bir diyete rağmen sadece küçük bir greyfurtun suyunun açlık kan şekerini düşürmeye yardımcı olarak kilo kaybını sağladığı tespit edildi.
SU
Hayat kaynağı olan su, aynı zamanda kilo vermenizi sağlayan en önemli içecektir. Bunun nedeni; vücudun %70'inin sudan oluşmasıdır. Vücudun düzgün çalışması gerekli olan su, aynı zamanda vücuttaki enzimatik ve kimyasal reaksiyonları düzenler.
Özellikle de enerji üretimiyle ilgili olan metabolik reaksiyonlar için uygun bir ortam hazırlar. Su, düzenli sindirim, emilim ve besinlerin sistem içerisinde doğru bir şekilde taşınmasına yardımcı olur. Ayrıca toksinlerin atılmasına yardımcı olması, kabızlık ve şişkinlik sorunlarını da bitirir. Son olarak iştahı azaltmaya yardımcı olarak aşırı yeme sorununa karşı koruyucudur.
ELMA SİRKESİ
Elma sirkesinin iştah açıcı olarak işlev gören asetik asit içerir. Yemeklerden önce elma sirkesini ılık su tüketmek, göbek yağını azaltan ve diyabetin yönetilmesine yardımcı olan trigliserit seviyelerini düşürmeyi sağlar. Kısıtlı kalori içeren bir diyet ile birlikte elma sirkesinin 12 haftalık tüketimi, 39 katılımcı üzerinde yapılan araştırmaya göre, kilo kaybıyla sonuçlandı. Aşırı miktarda sirke almadığınızdan emin olun, sadece orta derecede elma sirkesi alımı kilo vermeye yardımcı olur.
BAHARATLI İÇECEKLER
Baharatlar ve şifalı bitki karışımı, metabolizmayı iyileştirmeye ve inatçı yağları yakmaya yardımcı olur. Biraz tarçın, fesleğen yaprakları ve bir çay kaşığı zencefili demleyin. Bu karışım hazır olduğunda süzün ve limon suyu, hindistan cevizi ve bal ile karıştırın. Bu baharat ve bitki karışımını günde iki kez tüketmek, metabolizma hızını artırır, stres seviyelerini azaltır ve bu sayede düşük kortizol seviyeleri sayesinde etkili bir kilo kaybına yardımcı olur.
SALATALIK SUYU
Salatalık suyu kilo vermeye yardımcı oluyor.
Malzemeler:
1 salatalık
1 demet maydanoz
1 limon
1 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil
1 yemek kaşığı aloe vera suyu
Yarım bardak su
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri sıvı hale gelene kadar blenderdan geçirin.
Bu içeceği bir ay boyunca her akşam yatmadan önce içmelisiniz.Bir ayın sonunda bir hafta ara verip bir ay daha devam edebilirsiniz.
SEBZE SUYU
Yemekten önce içilen bir bardak sebze suyu iştahın kapanmasına, dolayısıyla daha az kalori alımına sebep olur.
Diğer yandan sebzenin içerdiği vitamin, mineral ve bileşenlerin büyük bölümünü kolay bir şekilde almış olursunuz.
Sebze suyu yağ yakmaya yardımcı su niyetine tüketilebilir.
Sebze suyu için malzeme listesi ve tarif vermiyoruz. Hangi sebzeleri seviyorsanız onları istediğiniz miktarda kullanarak sebze suyunu hazırlayabilirsiniz.
Hatta isterseniz içine bir miktar meyve de ekleyebilirsiniz.
ANANAS SUYU
Malzemeler:
1 litre su
1 limon
1 teneke kutuda ananas (suyu da kullanılacak)
Nane
Hazırlanışı:
Küçük bir tencerede suyu kaynatın.
Limonun kabuğunu rendeledikten sonra suyunu sıkın.
Kaynattığınız su sıcakken içine limon kabuğu rendesini ilave edin. Ardından suyu soğumaya bırakın.
Soğuyan suyu bir sürahiye süzün.
Limon ve ananas suyunu sürahiye ekleyin.
Son olarak doğradığınız ananasları sürahiye koyun.
İçeceğinizi bir süre buzdolabında beklettikten sonra tüketebilirsiniz.