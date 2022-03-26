Bild Mesut Özil'in yeni takımını yazdı Ali Koç maaş külfetini hesapladı!
İsmail Kartal - Ali Koç ikilisinin aldığı ortak kararla kadro dışı bırakılan ve sadece Türkiye'de değil Almanya ve İngiltere'de de olay olan Mesut Özil'in yeni takımı hemen hemen netleşti. Bild'de yer alan habere göre; Mesut Özil gelecek sezon...
Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılmasının yankıları sürüyor. Özellikle Mesut Özil'in kadro dışı bırakılması Alman basını başta olmak üzere İngiltere ve İspanya'da da gündem oldu. Kadro dışı kararlarının sebepleri henüz resmi olarak açıklanmasa da Alman basını Mesut Özil ve İsmail Kartal arasında yaşanan tartışmayı ve tartışmanın tüm ayrıntılarını ortaya çıkardı.
Kadro dışı kararından bir gün sonra Mesut Özil'den imalı bir paylaşım geldi. Yıldız futbolcu resmi sosyal medya hesabından "Aslolan Fenerbahçe'dir" ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu. Ayrıca Play Spor'un özel edindiği bilgiye göre Mesut Özil; 'Takımın izin günlerinde Almanya'ya gittim. Dönüşte antrenman saati için aradım. 'Senin gelmene gerek yok' yanıtını aldım. Kadro dışı kararından haberim yoktu.' dedi.
Bild'de yer alan haberin detayında Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdiği ve ABD'ye transfer olmak istediği belirtildi. Haberin detayında Mesut Özil'in MLS kulüpleriyle görüşmelere başlayabileceği iddia edildi. Haberde "Ocak 2021'de büyük bir törenle başlayan Fenerbahçe ve Mesut Özil masalı artık sona eriyor." ifadelerine yer verildi.
Almanya'nın bir diğer önemli haber sitelerinden Der Spiegel, Fenerbahçe ve Mesut Özil'in yol ayrımında olduğunu iddia etti. Peter Ahrens imzalı haberde "2014 Dünya Kupası şampiyonu Mesut Özil ile Fenerbahçe arasındaki hikaye son buluyor." ifadelerine yer verildi.