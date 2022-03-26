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FenerbahçeBild Mesut Özil'in yeni takımını yazdı Ali Koç maaş külfetini hesapladı!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Bild Mesut Özil'in yeni takımını yazdı Ali Koç maaş külfetini hesapladı!
• 26 Mart 2022 - 08:16 • Son Güncelleme:

Bild Mesut Özil'in yeni takımını yazdı Ali Koç maaş külfetini hesapladı!

İsmail Kartal - Ali Koç ikilisinin aldığı ortak kararla kadro dışı bırakılan ve sadece Türkiye'de değil Almanya ve İngiltere'de de olay olan Mesut Özil'in yeni takımı hemen hemen netleşti. Bild'de yer alan habere göre; Mesut Özil gelecek sezon...

• 26 Mart 2022 - 08:16 • Son Güncelleme:
1Bild Mesut Özilin yeni takımını yazdı Ali Koç maaş külfetini hesapladı
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Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılmasının yankıları sürüyor. Özellikle Mesut Özil'in kadro dışı bırakılması Alman basını başta olmak üzere İngiltere ve İspanya'da da gündem oldu. Kadro dışı kararlarının sebepleri henüz resmi olarak açıklanmasa da Alman basını Mesut Özil ve İsmail Kartal arasında yaşanan tartışmayı ve tartışmanın tüm ayrıntılarını ortaya çıkardı.

2Bild Mesut Özilin yeni takımını yazdı Ali Koç maaş külfetini hesapladı

Ayrıca Bild gazetesi Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılacağını iddia ederken yıldız oyuncunun yeni rotasını da açıkladı.

3Bild Mesut Özilin yeni takımını yazdı Ali Koç maaş külfetini hesapladı

Fenerbahçe, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır." denildi.

4Bild Mesut Özilin yeni takımını yazdı Ali Koç maaş külfetini hesapladı

Kadro dışı kararından bir gün sonra Mesut Özil'den imalı bir paylaşım geldi. Yıldız futbolcu resmi sosyal medya hesabından "Aslolan Fenerbahçe'dir" ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu. Ayrıca Play Spor'un özel edindiği bilgiye göre Mesut Özil; 'Takımın izin günlerinde Almanya'ya gittim. Dönüşte antrenman saati için aradım. 'Senin gelmene gerek yok' yanıtını aldım. Kadro dışı kararından haberim yoktu.' dedi.

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6Bild Mesut Özilin yeni takımını yazdı Ali Koç maaş külfetini hesapladı

Almanya'da yayın yapan Bild, Mesut Özil ve İsmail Kartal arasında yaşananları detaylandırdı. Bild'de yer alan habere göre Mesut Özil, Konyaspor'la oynanan karşılaşmada soyunma odasında İsmail Kartal'a Almanca küfürler etti ve ardından kramponlarını yere fırlattı.

7Bild Mesut Özilin yeni takımını yazdı Ali Koç maaş külfetini hesapladı

Olayın maçında devre arasında mı yoksa maç sonunda mı gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi. İki isim arasında gerilimin yükseldiği iddia edildi. Bilindiği üzere Mesut Özil, Konyaspor maçının ikinci yarısında oyundan alınmıştı.

8Bild Mesut Özilin yeni takımını yazdı Ali Koç maaş külfetini hesapladı

"Edindiğimiz bilgilere göre Mesut Özil soyunma odasında kramponlarını yere fırlattı Kartal'a Almanca küfür etti. İsmail Kartal'ın da uzun süredir Mesut Özil'den memnun olmadığı söyleniyor. Özil'in son şikayetlerinin bardağı taşıran son damla olduğu söyleniyor."

9Bild Mesut Özilin yeni takımını yazdı Ali Koç maaş külfetini hesapladı

Bild'de yer alan haberin detayında Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdiği ve ABD'ye transfer olmak istediği belirtildi. Haberin detayında Mesut Özil'in MLS kulüpleriyle görüşmelere başlayabileceği iddia edildi. Haberde "Ocak 2021'de büyük bir törenle başlayan Fenerbahçe ve Mesut Özil masalı artık sona eriyor." ifadelerine yer verildi.

10Bild Mesut Özilin yeni takımını yazdı Ali Koç maaş külfetini hesapladı

Almanya'nın bir diğer önemli haber sitelerinden Der Spiegel, Fenerbahçe ve Mesut Özil'in yol ayrımında olduğunu iddia etti. Peter Ahrens imzalı haberde "2014 Dünya Kupası şampiyonu Mesut Özil ile Fenerbahçe arasındaki hikaye son buluyor." ifadelerine yer verildi.

11Bild Mesut Özilin yeni takımını yazdı Ali Koç maaş külfetini hesapladı

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, Sarı Lacivertlilerle çıktığı 37 karşılaşmada 9 gol atarken 3 asist üretebildi.

12Bild Mesut Özilin yeni takımını yazdı Ali Koç maaş külfetini hesapladı

 

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