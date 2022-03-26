Bild Mesut Özil'in yeni takımını yazdı Ali Koç maaş külfetini hesapladı!

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılmasının yankıları sürüyor. Özellikle Mesut Özil'in kadro dışı bırakılması Alman basını başta olmak üzere İngiltere ve İspanya'da da gündem oldu. Kadro dışı kararlarının sebepleri henüz resmi olarak açıklanmasa da Alman basını Mesut Özil ve İsmail Kartal arasında yaşanan tartışmayı ve tartışmanın tüm ayrıntılarını ortaya çıkardı.