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GalatasarayBeşiktaş'tan yılın bombası! Ahmet Nur Çebi, Ali Koç'u reddeden teknik direktörü getiriyor
HaberlerGalatasaray Haberleri Beşiktaş'tan yılın bombası! Ahmet Nur Çebi, Ali Koç'u reddeden teknik direktörü getiriyor
• 22 Şubat 2022 - 20:51 • Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan yılın bombası! Ahmet Nur Çebi, Ali Koç'u reddeden teknik direktörü getiriyor

Şenol Güneş, Pinheiro, Rıza Çalımbay gibi teknik direktörleri gündemine almasına rağmen hoca arayışlarına devam eden Ahmet Nur Çebi, sezon başında Ali Koç'u reddedip dev kulübe imza atan hocayla görüşme halinde...

• 22 Şubat 2022 - 20:51 • Son Güncelleme:
1Beşiktaştan yılın bombası Ahmet Nur Çebi, Ali Koçu reddeden teknik direktörü getiriyor
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Beşiktaş ile Vida arasında görüşmelerde taraflar orta noktada buluşmaya başladı. Hırvat stoper adım adım siyah-beyazlı formayla yola devam etmeye biraz daha yaklaşıyor.

2Beşiktaştan yılın bombası Ahmet Nur Çebi, Ali Koçu reddeden teknik direktörü getiriyor

Beşiktaş daha önce Vida'ya 1+1+1 yıllık teklif karşılığında yıllık 1.5 milyon euro artı 500 bin euro'luk bonuslardan oluşan bir teklif sunmuş; sözleşme her sezon sonunda iki tarafın anlaşması ile devam edecekti.

3Beşiktaştan yılın bombası Ahmet Nur Çebi, Ali Koçu reddeden teknik direktörü getiriyor

Vida'dan ise karşı bir teklif geldi. Yılda 1.5 milyon euro'luk teklifi kabul eden Vida, her sezon sonunda yenilenme olmadan sözleşmesinin 3 yıllık uzatılmasını istedi. 29 Nisan'da 33 yaşına girecek Vida'nın bu teklifi kabul edilirse Beşiktaş kadrosunda 36 yaşına kadar kalmayı garantileyecek.

4Beşiktaştan yılın bombası Ahmet Nur Çebi, Ali Koçu reddeden teknik direktörü getiriyor

Beşiktaş ise teklifini bir kez daha yeniledi. Vida'ya, 2+1 yıllık teklif yaparken; 1.5 milyon euro artı 500 bin euro'luk bonuslar önerdi. Ayrıca ikinci sezonda 20 maça ilk 11'de başlarsa Vida'nın sözleşmesini bir yıl daha uzatmayı önerdi. Hırvat oyuncunun bu teklife olumlu yaklaştığı ve anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağı ifade edildi.

5Beşiktaştan yılın bombası Ahmet Nur Çebi, Ali Koçu reddeden teknik direktörü getiriyor

Beşiktaş'tan senelik 3.7 milyon euro kazanan Vida, 4.5 yılda Kartal'dan 16.15 milyon euro'su garanti ücret olmak üzere 17.65 milyon euro (1.5 milyon euro da imza parası) kazandı. Menajerine de 1.6 milyon euro ödenen Hırvat oyuncu için Beşiktaş7ın kakasından bugüne kadar önenen rakam yaklaşık 20 milyon euro'yu buldu.

6Beşiktaştan yılın bombası Ahmet Nur Çebi, Ali Koçu reddeden teknik direktörü getiriyor

Beşiktaş'ta yeni sezonun teknik direktörü için arayışlar devam ederken, Nuno Espirito Santo ismi gündeme bomba gibi düştü. Öyle ki Nuno Espirito Santo için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç uzun süre görüşme gerçekleştirmiş ancak Portekizli teknik adamı ikna edememişti.

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Akşam'ın haberine göre; teknik direktör arayışında olan ve sezonu Önder Karaveli ile tamamlamaya karar veren Beşiktaş, yeni sezon öncesi Premier Lig'i sallayan Nuno Espirito Santo ile temasa geçti. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'nin de uzun süre peşinden koştuğu Portekizli teknik adamla anlaşmaya çalışıyor.

8Beşiktaştan yılın bombası Ahmet Nur Çebi, Ali Koçu reddeden teknik direktörü getiriyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin onayı doğrultusunda Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Nuno Espirito Santo ile temasa geçti. Gelecek planları ve istedikleri başarıları sunan Kazancı, Portekizli çalıştırıcıyı ikna ederek söz kesmek istiyor.

9Beşiktaştan yılın bombası Ahmet Nur Çebi, Ali Koçu reddeden teknik direktörü getiriyor

Son olarak Tottenham'ı çalıştıran ve 1 Kasım 2021 itibariyle boşta olan 48 yaşındaki teknik adam, Ada'da en güzel günlerini Wolverhampton ile yaşadı. Şampiyon ekipleri devirmesiyle adını geniş kitlelere yayan Nuno Espirito Santo, 3'lü stoper hattının yer aldığı sistemleri tercih ediyor.

10Beşiktaştan yılın bombası Ahmet Nur Çebi, Ali Koçu reddeden teknik direktörü getiriyor

Teknik direktörlüğe Portekiz'in Rio Ave takımında başlayan Santo, Valencia ve Porto ekiplerinde de görev aldı. Genç teknik adamın kariyerinde kupası bulunmuyor.

11Beşiktaştan yılın bombası Ahmet Nur Çebi, Ali Koçu reddeden teknik direktörü getiriyor

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