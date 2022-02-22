Beşiktaş'tan yılın bombası! Ahmet Nur Çebi, Ali Koç'u reddeden teknik direktörü getiriyor
Şenol Güneş, Pinheiro, Rıza Çalımbay gibi teknik direktörleri gündemine almasına rağmen hoca arayışlarına devam eden Ahmet Nur Çebi, sezon başında Ali Koç'u reddedip dev kulübe imza atan hocayla görüşme halinde...
Beşiktaş ile Vida arasında görüşmelerde taraflar orta noktada buluşmaya başladı. Hırvat stoper adım adım siyah-beyazlı formayla yola devam etmeye biraz daha yaklaşıyor.
Beşiktaş ise teklifini bir kez daha yeniledi. Vida'ya, 2+1 yıllık teklif yaparken; 1.5 milyon euro artı 500 bin euro'luk bonuslar önerdi. Ayrıca ikinci sezonda 20 maça ilk 11'de başlarsa Vida'nın sözleşmesini bir yıl daha uzatmayı önerdi. Hırvat oyuncunun bu teklife olumlu yaklaştığı ve anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağı ifade edildi.
Beşiktaş'tan senelik 3.7 milyon euro kazanan Vida, 4.5 yılda Kartal'dan 16.15 milyon euro'su garanti ücret olmak üzere 17.65 milyon euro (1.5 milyon euro da imza parası) kazandı. Menajerine de 1.6 milyon euro ödenen Hırvat oyuncu için Beşiktaş7ın kakasından bugüne kadar önenen rakam yaklaşık 20 milyon euro'yu buldu.
Beşiktaş'ta yeni sezonun teknik direktörü için arayışlar devam ederken, Nuno Espirito Santo ismi gündeme bomba gibi düştü. Öyle ki Nuno Espirito Santo için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç uzun süre görüşme gerçekleştirmiş ancak Portekizli teknik adamı ikna edememişti.
Akşam'ın haberine göre; teknik direktör arayışında olan ve sezonu Önder Karaveli ile tamamlamaya karar veren Beşiktaş, yeni sezon öncesi Premier Lig'i sallayan Nuno Espirito Santo ile temasa geçti. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'nin de uzun süre peşinden koştuğu Portekizli teknik adamla anlaşmaya çalışıyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin onayı doğrultusunda Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Nuno Espirito Santo ile temasa geçti. Gelecek planları ve istedikleri başarıları sunan Kazancı, Portekizli çalıştırıcıyı ikna ederek söz kesmek istiyor.