Beşiktaş'tan yılın bombası! Ahmet Nur Çebi, Ali Koç'u reddeden teknik direktörü getiriyor

Beşiktaş'tan senelik 3.7 milyon euro kazanan Vida, 4.5 yılda Kartal'dan 16.15 milyon euro'su garanti ücret olmak üzere 17.65 milyon euro (1.5 milyon euro da imza parası) kazandı. Menajerine de 1.6 milyon euro ödenen Hırvat oyuncu için Beşiktaş7ın kakasından bugüne kadar önenen rakam yaklaşık 20 milyon euro'yu buldu.