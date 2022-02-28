Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Trabzonspor'da sözleşmesi feshedilen oyuncuya 500 bin euro...
Gedson Fernandes transferiyle gelecek sezonun yapılanmasına devam eden Beşiktaş'ın, Trabzonspor'da sözleşmesi feshedilen tecrübeli oyuncuyu istediği, hatta Ahmet Nur Çebi'nin bu transfer için 500 bin euro'yu gözden çıkardığı anlaşıldı.
Son haftalarda aldığı sonuçlarla çıkışa geçen Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği yıldız oyuncu ile temasa geçti. Yönetimin, futbolcuya yıllık ücret olarak vermeyi düşündüğü rakam ise 500 ila 600 bin Euro civarında. İşte son dakika haberinin detayları...
Beşiktaş'ta ilerleyen yaşına rağmen dinamizminden hiçbir şey kaybetmeyen Atiba Hutchinson, Sivasspor galibiyetinin kilit isimlerinden birisiydi. İlk 11'de çıktığı her karşılaşmada koşu mesafesinde ilk ikiye giren Kanadalı orta saha, önceki gün oynanan Sivasspor maçında 11.75 kilometre ile zirveye çıktı.
Öte yandan yeni sezon çalışmalarına erken başlayarak Gedson Fernandes'i transfer eden Beşiktaş, şimdi de devre arası Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği Edgar Ie ile ilgileniyor.