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TrabzonsporBeşiktaş'tan sürpriz transfer! Trabzonspor'da sözleşmesi feshedilen oyuncuya 500 bin euro...
HaberlerTrabzonspor Haberleri Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Trabzonspor'da sözleşmesi feshedilen oyuncuya 500 bin euro...
• 28 Şubat 2022 - 10:41 • Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Trabzonspor'da sözleşmesi feshedilen oyuncuya 500 bin euro...

Gedson Fernandes transferiyle gelecek sezonun yapılanmasına devam eden Beşiktaş'ın, Trabzonspor'da sözleşmesi feshedilen tecrübeli oyuncuyu istediği, hatta Ahmet Nur Çebi'nin bu transfer için 500 bin euro'yu gözden çıkardığı anlaşıldı.

• 28 Şubat 2022 - 10:41 • Son Güncelleme:
1Beşiktaştan sürpriz transfer Trabzonsporda sözleşmesi feshedilen oyuncuya 500 bin euro...
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Son haftalarda aldığı sonuçlarla çıkışa geçen Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği yıldız oyuncu ile temasa geçti. Yönetimin, futbolcuya yıllık ücret olarak vermeyi düşündüğü rakam ise 500 ila 600 bin Euro civarında. İşte son dakika haberinin detayları...

2Beşiktaştan sürpriz transfer Trabzonsporda sözleşmesi feshedilen oyuncuya 500 bin euro...

Beşiktaş'ta ilerleyen yaşına rağmen dinamizminden hiçbir şey kaybetmeyen Atiba Hutchinson, Sivasspor galibiyetinin kilit isimlerinden birisiydi. İlk 11'de çıktığı her karşılaşmada koşu mesafesinde ilk ikiye giren Kanadalı orta saha, önceki gün oynanan Sivasspor maçında 11.75 kilometre ile zirveye çıktı.

3Beşiktaştan sürpriz transfer Trabzonsporda sözleşmesi feshedilen oyuncuya 500 bin euro...

Emektar futbolcuyu 11.58 kilometre ile Kenan Karaman takip etti. Adana Demirspor mücadelesinde de 11.5 kilometre ile ilk sırayı kimseye kaptırmayan 39 yaşındaki Atiba, futbola devam edip etmememe kararını sezon sonu verecek.

4Beşiktaştan sürpriz transfer Trabzonsporda sözleşmesi feshedilen oyuncuya 500 bin euro...

Bu arada Beşiktaş, Sivasspor galibiyetinin ardından Yukatel Kayserispor ile çarşamba günü Vodafone Park'ta oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının hazırlıklarına başladı.

5Beşiktaştan sürpriz transfer Trabzonsporda sözleşmesi feshedilen oyuncuya 500 bin euro...

Boynunda ağrıları bulunan Vida ile 'Yarım devreden fazla oynayamaz' denilen Josef'in tam randımanlı bir şekilde kupaya yetiştirilmeye çalışıldığı kaydedildi. Ayrıca Larin ve Rıdvan'ın da kadroda olması bekleniyor.

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Öte yandan yeni sezon çalışmalarına erken başlayarak Gedson Fernandes'i transfer eden Beşiktaş, şimdi de devre arası Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği Edgar Ie ile ilgileniyor.

7Beşiktaştan sürpriz transfer Trabzonsporda sözleşmesi feshedilen oyuncuya 500 bin euro...

Siyah-Beyazlılar, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan oyuncunun sağlık raporlarını istedi. Edgar cephesi de raporları incelemeleri için kulübe gönderdi.

8Beşiktaştan sürpriz transfer Trabzonsporda sözleşmesi feshedilen oyuncuya 500 bin euro...

27 yaşındaki futbolcunun durumu sağlık ekibi, teknik heyet ve yönetimin yaptığı ortak değerlendirmede masaya yatırıldı.

9Beşiktaştan sürpriz transfer Trabzonsporda sözleşmesi feshedilen oyuncuya 500 bin euro...

Yıldız stoperin en iyi ihtimalle ağustos ayında çalışmalara başlayıp eylülde sahaya çıkabileceği tespit edildi. Kartal, büyük risk taşıması nedeniyle bu transfer için henüz girişimde bulunmadı.

10Beşiktaştan sürpriz transfer Trabzonsporda sözleşmesi feshedilen oyuncuya 500 bin euro...

Beşiktaş, diğer stoper adaylarıyla yapacağı görüşmede herhangi bir isimle anlaşamazsa Edgar'ı listenin başına alacak.

11Beşiktaştan sürpriz transfer Trabzonsporda sözleşmesi feshedilen oyuncuya 500 bin euro...

Yönetimin, Portekizli futbolcuya yıllık ücret olarak vermeyi düşündüğü rakam ise 500 ila 600 bin Euro civarında...

12Beşiktaştan sürpriz transfer Trabzonsporda sözleşmesi feshedilen oyuncuya 500 bin euro...

Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı'nın Lille'e gidişinde takas yoluyla gelen Edgar Ie, sakatlık yaşayana kadar savunmada takımının bel kemiğiydi.

13Beşiktaştan sürpriz transfer Trabzonsporda sözleşmesi feshedilen oyuncuya 500 bin euro...

Trabzonspor'un 18. haftada Altay ile oynadığı karşılaşmada çapraz bağını koparan Portekizli oyuncunun sözleşmesi kontenjan nedeniyle feshedilmişti. Edgar, Trabzonspor forması altında 61 maça çıkarken 3 gol kaydetti.

14Beşiktaştan sürpriz transfer Trabzonsporda sözleşmesi feshedilen oyuncuya 500 bin euro...

Diğer yandan Mayıs ayında kongresini yapacak Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'ye karşı adaylığını açıklayan ilk isim kongre üyesi Fuat Çimen oldu.

15Beşiktaştan sürpriz transfer Trabzonsporda sözleşmesi feshedilen oyuncuya 500 bin euro...

Seçim çalışmalarına başlayan Çimen, ekibini şekillendirirken ayrıca plan ve projeleriyle ilgili de hazırlıklar yapıyor. Fuat Çimen önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyecek.

16Beşiktaştan sürpriz transfer Trabzonsporda sözleşmesi feshedilen oyuncuya 500 bin euro...

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