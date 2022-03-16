Beşiktaş'ta yeni teknik direktör krizi! Çebi Şenol Güneş diyor ama karşısında 2 aday var

Çeyrek finalde elenen siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ne katılım için lig ikinciliğini gözüne kestirmişti. Son 7 maçta sadece iki galibiyet alınınca bu hedef de hayâl oldu. Şimdi elinde sadece Avrupa'ya katılım için ilk dörde girme hedefi kalan Beşiktaş'ın bu yolda önünde dört takım bulunuyor.