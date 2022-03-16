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BeşiktaşBeşiktaş'ta yeni teknik direktör krizi! Çebi Şenol Güneş diyor ama karşısında 2 aday var
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta yeni teknik direktör krizi! Çebi Şenol Güneş diyor ama karşısında 2 aday var
• 16 Mart 2022 - 10:57 • Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör krizi! Çebi Şenol Güneş diyor ama karşısında 2 aday var

Önder Karaveli'yi alt yapıya göndermeye hazırlanan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi Şenol Güneş istiyor ama Ceyhun Kazancı'nın masaya koyduğu 2 yabancı antrenör işleri karmaşık bir hale getiriyor... İşte siyah beyazlı kulüpteki sıcak gelişme...

• 16 Mart 2022 - 10:57 • Son Güncelleme:
1Beşiktaşta yeni teknik direktör krizi Çebi Şenol Güneş diyor ama karşısında 2 aday var
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Galatasaray karşısında alınan yenilgi sonrası, son şampiyon Beşiktaş'ta bu sezon ikincilik ve Şampiyonlar Ligi imkansız hale geldi. Siyah beyazlıların elinde lig dördüncülüğü kaldı.

2Beşiktaşta yeni teknik direktör krizi Çebi Şenol Güneş diyor ama karşısında 2 aday var

Geçen sezonun kadrosunu koruyan ve üstüne sükseli transferleri de ekleyen Kara Kartal için kırılma noktası takımın âdeta hastaneye dönüşmesiydi... Siyah beyazlılar ligin başında uzun süre ortalama 7-8 sakat oyuncuyla maçlara çıktı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax deplasmanına tam 13 eksikle gidildi.

3Beşiktaşta yeni teknik direktör krizi Çebi Şenol Güneş diyor ama karşısında 2 aday var

Bu dönemde alınan kötü sonuçlar takımın öz güvenini düşürdü, şampiyon hoca Sergen Yalçın'ın da sonunu getirdi. En azından Ziraat Türkiye Kupası'nda elde edilecek zafer, Avrupa yolu için kestirme biletti. Ancak kupaya da erken veda edildi.

4Beşiktaşta yeni teknik direktör krizi Çebi Şenol Güneş diyor ama karşısında 2 aday var

Çeyrek finalde elenen siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ne katılım için lig ikinciliğini gözüne kestirmişti. Son 7 maçta sadece iki galibiyet alınınca bu hedef de hayâl oldu. Şimdi elinde sadece Avrupa'ya katılım için ilk dörde girme hedefi kalan Beşiktaş'ın bu yolda önünde dört takım bulunuyor.

5Beşiktaşta yeni teknik direktör krizi Çebi Şenol Güneş diyor ama karşısında 2 aday var

Derbide Galatasaray 'a 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta eleştiri okları yine Kenan Karaman'ı vurdu. Karşılaşmanın henüz 17. dakikasında dört top kaybı yapan 27 yaşındaki oyuncuya sosyal medyada tepki çok büyük oldu. Türkiye gündeminde birinci sıraya kadar yükselen Kenan'a yönetimin de sabrı kalmadı. Siyah beyazlı idarecilerin, Kenan'la sezon sonunda yolları ayırmaya kesin olarak karar verdiği öğrenildi.

6Beşiktaşta yeni teknik direktör krizi Çebi Şenol Güneş diyor ama karşısında 2 aday var

Siyah beyazlılar derbideki mağlubiyetin ardından Hatayspor maçı hazırlıkları için ara vermedi. Dün yapılan çalışmada futbolcuların moralinin oldukça bozuk olduğu öğrenildi. Çalışmaya sakatlıkları süren N'Koudou, Oğuzhan, Welinton ve Pjanic katılmadı.

7Beşiktaşta yeni teknik direktör krizi Çebi Şenol Güneş diyor ama karşısında 2 aday var

Siyah-Beyazlılar’ın Avrupa ve Süper Lig ’deki hedeflerinin boşa çıkması sonrasında Türkiye Kupası’nda da havlu atılmasının ardından Önder Karaveli’nin gelecek sezon da takımın başında olma ihtimali ortadan kalkmıştı. Yeni teknik direktör konusunda başlayan çalışmalar, Kayseri mağlubiyeti sonrasında başlarken önceki günkü derbi sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi’nin talimatıyla daha da hızlandı.

8Beşiktaşta yeni teknik direktör krizi Çebi Şenol Güneş diyor ama karşısında 2 aday var

Bu doğrultuda Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’nın; Daniel Farke ve Andre Villas Boas başta olmak üzere birkaç yabancı teknik direktörle görüşmelerini hızlandırdığı belirtildi.

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10Beşiktaşta yeni teknik direktör krizi Çebi Şenol Güneş diyor ama karşısında 2 aday var

Beşiktaş’ta teknik direktör konusunda doğal aday konumunda bulunan Şenol Güneş, birkaç hafta önce yaptığı açıklamada kulübün başındaki hocaya saygı duyduğunu söylemişti. Sezon sonuna kadar dinlenme kararı alan Güneş’in, bazı kulüplerden teklifler gelmesine rağmen lig bitimini bekleme konusunda ısrarcı olduğu ve Beşiktaş’tan alması muhtemel teklife göre kariyer planlamasını yapacağı belirtildi.

11Beşiktaşta yeni teknik direktör krizi Çebi Şenol Güneş diyor ama karşısında 2 aday var

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Beşiktaş'ta yeni teknik direktör krizi! Çebi Şenol Güneş diyor ama karşısında 2 aday var

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör krizi! Çebi Şenol Güneş diyor ama karşısında 2 aday var

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