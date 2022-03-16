Beşiktaş'ta yeni teknik direktör krizi! Çebi Şenol Güneş diyor ama karşısında 2 aday var
Önder Karaveli'yi alt yapıya göndermeye hazırlanan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi Şenol Güneş istiyor ama Ceyhun Kazancı'nın masaya koyduğu 2 yabancı antrenör işleri karmaşık bir hale getiriyor... İşte siyah beyazlı kulüpteki sıcak gelişme...
Galatasaray karşısında alınan yenilgi sonrası, son şampiyon Beşiktaş'ta bu sezon ikincilik ve Şampiyonlar Ligi imkansız hale geldi. Siyah beyazlıların elinde lig dördüncülüğü kaldı.
Derbide Galatasaray 'a 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta eleştiri okları yine Kenan Karaman'ı vurdu. Karşılaşmanın henüz 17. dakikasında dört top kaybı yapan 27 yaşındaki oyuncuya sosyal medyada tepki çok büyük oldu. Türkiye gündeminde birinci sıraya kadar yükselen Kenan'a yönetimin de sabrı kalmadı. Siyah beyazlı idarecilerin, Kenan'la sezon sonunda yolları ayırmaya kesin olarak karar verdiği öğrenildi.
Siyah-Beyazlılar’ın Avrupa ve Süper Lig ’deki hedeflerinin boşa çıkması sonrasında Türkiye Kupası’nda da havlu atılmasının ardından Önder Karaveli’nin gelecek sezon da takımın başında olma ihtimali ortadan kalkmıştı. Yeni teknik direktör konusunda başlayan çalışmalar, Kayseri mağlubiyeti sonrasında başlarken önceki günkü derbi sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi’nin talimatıyla daha da hızlandı.
Bu doğrultuda Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’nın; Daniel Farke ve Andre Villas Boas başta olmak üzere birkaç yabancı teknik direktörle görüşmelerini hızlandırdığı belirtildi.
Beşiktaş’ta teknik direktör konusunda doğal aday konumunda bulunan Şenol Güneş, birkaç hafta önce yaptığı açıklamada kulübün başındaki hocaya saygı duyduğunu söylemişti. Sezon sonuna kadar dinlenme kararı alan Güneş’in, bazı kulüplerden teklifler gelmesine rağmen lig bitimini bekleme konusunda ısrarcı olduğu ve Beşiktaş’tan alması muhtemel teklife göre kariyer planlamasını yapacağı belirtildi.