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BeşiktaşBeşiktaş'ta Valerien İsmael gelişmesi! 'Hemen gelip başlasın' dediler ama...
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Valerien İsmael gelişmesi! 'Hemen gelip başlasın' dediler ama...
• 23 Mart 2022 - 08:04 • Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Valerien İsmael gelişmesi! 'Hemen gelip başlasın' dediler ama...

Beşiktaş'a daha fazla zarar gelmesini istemediği için affını isteyen Önder Karaveli'nin yerine Valerien İsmael'i hemen göreve getirmek isteyen Ceyhun Kazancı'ya siyah beyazlı yönetimden veto geldi. İşte Kara Kartal'daki sıcak gelişme...

• 23 Mart 2022 - 08:04 • Son Güncelleme:
1Beşiktaşta Valerien İsmael gelişmesi Hemen gelip başlasın dediler ama...
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Beşiktaş’ta teknik direktör sorunu adım adım çözüme kavuşuyor. Siyah-beyazlı idareciler, prensip anlaşmasına vardığı Valerien İsmael’e dün gece sözleşmeyi gönderirken, gelecek son cevabı beklemeye başladı. Fransız teknik adama 1+2 yıllık mukavele teklif edilirken, imzaların atılmasının ardından gelecek sezon, 3-4-3 ve 3-5-2 sistemini sahaya koyan İsmael’in raporu doğrultusunda da kadroya bazı takviyelerin yapılacağı bildirildi.

2Beşiktaşta Valerien İsmael gelişmesi Hemen gelip başlasın dediler ama...

Ancak Beşiktaş’ta, Süper Lig’de kalan son 8 maçın formülü de dün yapılan toplantıda masaya yatırıldı. Son alınan sonuçlarla taraftarını üzen ve en azından kalan müsabakalardan iyi sonuçlar çıkararak gönül almak isteyen siyah-beyazlı takımda bir kısım yönetici Sportif Direktör Ceyhun Kazancıoğlu’nun anlaşma sağladığı İsmael’in imzayı atmasının ardından hemen göreve başlaması düşüncesini masaya koydu.

3Beşiktaşta Valerien İsmael gelişmesi Hemen gelip başlasın dediler ama...

Bir kısım idareci de Valerien Ismaell’in kalan sürede takımı tanımasının zor olduğunu ve yeni hocanın alınacak kötü sonuçların ardından daha ilk döneminde yıpranacağını savunup sezonu İbrahim Üzülmez ile tamamlamanın daha doğru olacağını belirtti.

4Beşiktaşta Valerien İsmael gelişmesi Hemen gelip başlasın dediler ama...

Hoca sorunu milli araya denk geldiği için yönetimin Valerien İsmael’den gelecek son cevaba göre hareket edeceği, herhangi bir yanlış karar alarak ligi daha aşağılarda bitirmek istemediği öğrenildi.

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Beşiktaş’ın Süper Lig’de çıktığı son 8 maçta 13 puan kaybetmesi nedeniyle eleştiri okları ve tepkilere hedef olan Teknik Direktör Önder Karaveli, yönetim kurulundan affını istedi. Sergen Yalçın’ın istifası ardından göreve getirilen ve sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalayan siyah-beyazlı hocanın, yönetimin önünü açmak adına görevinden ayrılmayı teklif ettiği belirlendi.

6Beşiktaşta Valerien İsmael gelişmesi Hemen gelip başlasın dediler ama...

Ligde ikincilik iddiasını sürdüren Beşiktaş’a zarar vermemek ve takımda yeni bir enerji oluşması için bu kararı alan Karaveli’nin hiçbir talepte bulunmadığı ifade edildi. Siyah-beyazlı yöneticilerin bu anlamlı jesti nedeniyle Önder Karaveli’ye teşekkür ettiği öğrenildi.

7Beşiktaşta Valerien İsmael gelişmesi Hemen gelip başlasın dediler ama...

Beşiktaş Yönetimi, bu sezon kalan maçlar için İbrahim Üzülmez seçeneğini masaya yatırırken, 48 yaşındaki teknik adam, Mynet’e konu hakkında açıklamalarda bulundu. Üzülmez, “Beşiktaş benim yuvam. Senelerce kaptanlığını yaptım, formasını giydim. Nasıl olursa olsun göreve geleceksem para bile konuşmam. Beşiktaş benim hayatım için çok farklı bir planda. Her zaman hayalimde Beşiktaş teknik direktörlüğü var” dedi.

8Beşiktaşta Valerien İsmael gelişmesi Hemen gelip başlasın dediler ama...

Beşiktaş Kulübü'nde idareciler futbol A takımı yapılanması kapsamında son dönemde birden fazla kez toplantı gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılarda, Önder Karaveli'yle ayrılık hazırlıkları yapılırken, kurmaylar Valerien Ismael ismi üzerinde fikir birliğine vardı. Öte yandan Samet Aybaba, "Ahmet Nur Çebi ile görüştü" yönündeki iddiaları cevapladı.

9Beşiktaşta Valerien İsmael gelişmesi Hemen gelip başlasın dediler ama...

Tecrübeli teknik direktör Skorer'den Nergis Aşkın'a yaptığı özel açıklamada, "Böyle bir görüşme gerçekleşmedi" diye konuştu.

10Beşiktaşta Valerien İsmael gelişmesi Hemen gelip başlasın dediler ama...

 

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