Beşiktaş'ta Valerien İsmael gelişmesi! 'Hemen gelip başlasın' dediler ama...

Beşiktaş Yönetimi, bu sezon kalan maçlar için İbrahim Üzülmez seçeneğini masaya yatırırken, 48 yaşındaki teknik adam, Mynet’e konu hakkında açıklamalarda bulundu. Üzülmez, “Beşiktaş benim yuvam. Senelerce kaptanlığını yaptım, formasını giydim. Nasıl olursa olsun göreve geleceksem para bile konuşmam. Beşiktaş benim hayatım için çok farklı bir planda. Her zaman hayalimde Beşiktaş teknik direktörlüğü var” dedi.