Beşiktaş'ta Valerien İsmael gelişmesi! 'Hemen gelip başlasın' dediler ama...
Beşiktaş'a daha fazla zarar gelmesini istemediği için affını isteyen Önder Karaveli'nin yerine Valerien İsmael'i hemen göreve getirmek isteyen Ceyhun Kazancı'ya siyah beyazlı yönetimden veto geldi. İşte Kara Kartal'daki sıcak gelişme...
Beşiktaş’ta teknik direktör sorunu adım adım çözüme kavuşuyor. Siyah-beyazlı idareciler, prensip anlaşmasına vardığı Valerien İsmael’e dün gece sözleşmeyi gönderirken, gelecek son cevabı beklemeye başladı. Fransız teknik adama 1+2 yıllık mukavele teklif edilirken, imzaların atılmasının ardından gelecek sezon, 3-4-3 ve 3-5-2 sistemini sahaya koyan İsmael’in raporu doğrultusunda da kadroya bazı takviyelerin yapılacağı bildirildi.
Ancak Beşiktaş’ta, Süper Lig’de kalan son 8 maçın formülü de dün yapılan toplantıda masaya yatırıldı. Son alınan sonuçlarla taraftarını üzen ve en azından kalan müsabakalardan iyi sonuçlar çıkararak gönül almak isteyen siyah-beyazlı takımda bir kısım yönetici Sportif Direktör Ceyhun Kazancıoğlu’nun anlaşma sağladığı İsmael’in imzayı atmasının ardından hemen göreve başlaması düşüncesini masaya koydu.
Beşiktaş’ın Süper Lig’de çıktığı son 8 maçta 13 puan kaybetmesi nedeniyle eleştiri okları ve tepkilere hedef olan Teknik Direktör Önder Karaveli, yönetim kurulundan affını istedi. Sergen Yalçın’ın istifası ardından göreve getirilen ve sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalayan siyah-beyazlı hocanın, yönetimin önünü açmak adına görevinden ayrılmayı teklif ettiği belirlendi.
Beşiktaş Yönetimi, bu sezon kalan maçlar için İbrahim Üzülmez seçeneğini masaya yatırırken, 48 yaşındaki teknik adam, Mynet’e konu hakkında açıklamalarda bulundu. Üzülmez, “Beşiktaş benim yuvam. Senelerce kaptanlığını yaptım, formasını giydim. Nasıl olursa olsun göreve geleceksem para bile konuşmam. Beşiktaş benim hayatım için çok farklı bir planda. Her zaman hayalimde Beşiktaş teknik direktörlüğü var” dedi.
Beşiktaş Kulübü'nde idareciler futbol A takımı yapılanması kapsamında son dönemde birden fazla kez toplantı gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılarda, Önder Karaveli'yle ayrılık hazırlıkları yapılırken, kurmaylar Valerien Ismael ismi üzerinde fikir birliğine vardı. Öte yandan Samet Aybaba, "Ahmet Nur Çebi ile görüştü" yönündeki iddiaları cevapladı.