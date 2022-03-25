Beşiktaş'ta Valerien İsmael dönemi! Alacağı maaş Şenol Güneş'in üçte biri kadar

*Valerien Ismael size göre nasıl bir teknik direktör? Onun çok net bir felsefesi var. Genellikle bu felsefesinden hiçbir durumda uzaklaşmaz. Takımını, hücum oyuncularının yüksek baskısına dayalı 3-4-3 dizilişiyle oynatıyor. Ismael'in takımları daha az topa sahip olmakla birlikte etkili oyunu tercih ediyor.