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BeşiktaşBeşiktaş'ta tam 11 ayrılık! Hepsi bedavaya gidiyor... Aralarında 11 m.euro'luk yıldız da var
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta tam 11 ayrılık! Hepsi bedavaya gidiyor... Aralarında 11 m.euro'luk yıldız da var
• 22 Nisan 2022 - 12:38 • Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta tam 11 ayrılık! Hepsi bedavaya gidiyor... Aralarında 11 m.euro'luk yıldız da var

Ahmet Nur Çebi - Ceyhun Kazancı ve Valerien İsmael'in aldığı ortak karara göre Beşiktaş tam 11 oyuncusuyla yollarını ayıracak. Mehmet Topal, Gökhan Töre, N'Sakala gibi isimlere veda etmeye hazırlanan siyah beyazlılarda piyasa değeri 11 milyon euro olan yıldız futbolcu da eşyalarını toplayanlar arasında...

• 22 Nisan 2022 - 12:38 • Son Güncelleme:
1Beşiktaşta tam 11 ayrılık Hepsi bedavaya gidiyor... Aralarında 11 m.euroluk yıldız da var
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Beşiktaş yeni sezonda bambaşka bir takım olma yolunda adımlar atmaya başladı.

2Beşiktaşta tam 11 ayrılık Hepsi bedavaya gidiyor... Aralarında 11 m.euroluk yıldız da var

Teknik direktörlüğe Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'i getiren Siyah-Beyazlılar'da sıra kadro operasyonuna geldi.

3Beşiktaşta tam 11 ayrılık Hepsi bedavaya gidiyor... Aralarında 11 m.euroluk yıldız da var

Siyah-Beyazlılar öncelikle önümüzdeki sezon takımda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayıracak, ardından transfer planlamasına geçecek. İşte Beşiktaş'ta gelecek sezon takımda olmayacak isimler:

4ADEM LJAJİC

ADEM LJAJİC

Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yüksek maliyeti olan Sırp futbolcu takımda düşünülmüyor.

5

JEREMAİN LENS

Beşiktaş'a transfer olduğundan beri büyük hayal kırıklığı yaratan Hollandalı futbolcunun Siyah-Beyazlı kulüple olan hikayesi sona eriyor. Sözleşmesinin sezon sonunda bitmesiyle Beşiktaş büyük bir yükten kurtulacak.

6DOUGLAS

DOUGLAS

Siyah-Beyazlılar'ın yüklerinden biri olan Douglas'ın da nihayet sözleşmesi sona eriyor. Brezilyalı futbolcu Sergen Yalçın zamanında oynanan PAOK maçında sakatlığını bahane ederek hazır olmadığı gerekçesiyle oynamak istememişti.

7FABRİCE N’SAKALA

FABRİCE N’SAKALA

Beşiktaş'ın bedelsiz olarak transfer ettiği Kongolu sol bek, kadro dışı bırakılmıştı. N'Sakala'nın sözleşmesi bitiyor.

8GÖKHAN TÖRE

GÖKHAN TÖRE

Beşiktaş'a ikinci kez geri dönen Gökhan, sakatlığının ardından eski performansını yakalayamadı. Uzun süredir forma şansı bulamayan deneyimli futbolcunun da sözleşmesi bitiyor. Siyah-Beyazlılar Gökhan'la sözleşme uzatmayacak.

9MEHMET TOPAL

MEHMET TOPAL

36 yaşındaki deneyimli orta sahanın mukavelesi sezon sonunda sona eriyor. Forma şansı bulamayan Mehmet Topal'la sözleşme uzatılmayacak.

10OĞUZHAN ÖZYAKUP

OĞUZHAN ÖZYAKUP

Beşiktaş'la 3 lig şampiyonluğu 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 tane de Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan, 2012 yılından bu yana Siyah-Beyazlı formayı terleten ve özellikle 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında oynadığı futbolla Türkiye'de en çok konuşulan futbolculardan biri olan Oğuzhan Özyakup'la yollar artık ayrılıyor. Eski performansını bir türlü yakalayamayan Oğuzhan'ın sözleşmesi bu sezon sona eriyor. Beşiktaş, deneyimli futbolcuya emeklerinden dolayı teşekkür ederek yollarını ayıracak.

11MIRALEM PJANIC

MIRALEM PJANIC

Sezon başında transferin son günü Beşiktaş'a imza atan yıldız futbolcu, hem performans olarak hem de skor üretme olarak takıma katkı veremedi. Seneye düşünülmeyen Pjanic'in kiralık sözleşmesi bitiyor.

12MICHY BATSHUAYI

MICHY BATSHUAYI

Belçikalı golcü attığı gollerden çok, kaçırdığı gollerle kendisinden söz ettirdi bu sezon. Takımın gol yükünü çeken Batshuayi'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Beşiktaş macerası da son bulacak.

13

CYLE LARIN

Kartal'dan gidecek isimler bunlarla sınırlı değil. Sözleşmesi biten ve kulübün önerdiği kontratı beğenmediği için anlaşma sağlanamayan Larin ile de vedalaşılacak. Larin'in şu andaki piyasa değeri tam 11 milyon euro.

14ALEX TEIXEIRA

ALEX TEIXEIRA

Sisteme uymayan ve teklifler gelen Alex ile de ayrılık kaçınılmaz görünüyor. Yıldız futbolcu takımdan ayrılmak için zorluk çıkarmayacak.

15GÜVEN YALÇIN

GÜVEN YALÇIN

Güven’in kalıp kalmaması ise oyuncuya bağlı. Yedek olmayı sorun ettiği için bekleyiş sürüyor. (Fanatik)

16Beşiktaşta tam 11 ayrılık Hepsi bedavaya gidiyor... Aralarında 11 m.euroluk yıldız da var

 

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