Beşiktaş'ta tam 11 ayrılık! Hepsi bedavaya gidiyor... Aralarında 11 m.euro'luk yıldız da var

OĞUZHAN ÖZYAKUP

Beşiktaş'la 3 lig şampiyonluğu 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 tane de Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan, 2012 yılından bu yana Siyah-Beyazlı formayı terleten ve özellikle 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında oynadığı futbolla Türkiye'de en çok konuşulan futbolculardan biri olan Oğuzhan Özyakup'la yollar artık ayrılıyor. Eski performansını bir türlü yakalayamayan Oğuzhan'ın sözleşmesi bu sezon sona eriyor. Beşiktaş, deneyimli futbolcuya emeklerinden dolayı teşekkür ederek yollarını ayıracak.