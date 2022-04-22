• 22 Nisan 2022 - 12:38 • Son Güncelleme:
Beşiktaş'ta tam 11 ayrılık! Hepsi bedavaya gidiyor... Aralarında 11 m.euro'luk yıldız da var
Ahmet Nur Çebi - Ceyhun Kazancı ve Valerien İsmael'in aldığı ortak karara göre Beşiktaş tam 11 oyuncusuyla yollarını ayıracak. Mehmet Topal, Gökhan Töre, N'Sakala gibi isimlere veda etmeye hazırlanan siyah beyazlılarda piyasa değeri 11 milyon euro olan yıldız futbolcu da eşyalarını toplayanlar arasında...
• 22 Nisan 2022 - 12:38 • Son Güncelleme:
1
Beşiktaş yeni sezonda bambaşka bir takım olma yolunda adımlar atmaya başladı.
3
4
6
7
9
10
OĞUZHAN ÖZYAKUP
Beşiktaş'la 3 lig şampiyonluğu 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 tane de Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan, 2012 yılından bu yana Siyah-Beyazlı formayı terleten ve özellikle 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında oynadığı futbolla Türkiye'de en çok konuşulan futbolculardan biri olan Oğuzhan Özyakup'la yollar artık ayrılıyor. Eski performansını bir türlü yakalayamayan Oğuzhan'ın sözleşmesi bu sezon sona eriyor. Beşiktaş, deneyimli futbolcuya emeklerinden dolayı teşekkür ederek yollarını ayıracak.
12
13
15