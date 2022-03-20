Beşiktaş'ta SON DAKİKA! Ceyhun Kazancı yeni teknik direktörü açıkladı! 750 bin euro maaşla...

ELVIR BALIC: Bu maçta da kadro olarak kağıt üzerinde baktığımızda en güçlü kadroyu çıkartmış olabilir. Pjanic ve Atiba'yı da katarsak hem kalite, hem de tecrübe açısından iyi bir kadroyla sahadaydı. Beşiktaş defansta da çok boşluk bırakıyor. Beşiktaş'ta iyi oynamayan çok oyuncu vardı sahada. Bir de Batshuayi olayı var. Her hafta konuştuğumuz, 3-4 yüzde yüzlük pozisyonları kaçırıyor. Onun kaçırdığı goller Beşiktaş için büyük sıkıntı oluyor. Beşiktaş motivasyonunu kaybetmiş gibi. Önder hocanın bu oyuncuları bundan sonra motive etmesi de çok zor. Bir de hedefsiz kaldığı zaman oyuncular oram, buram ağrıyor deyip bahane uyduruyorlar. Beşiktaş için bu haftalar nasıl geçer bilmiyorum.