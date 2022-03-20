Beşiktaş'ta SON DAKİKA! Ceyhun Kazancı yeni teknik direktörü açıkladı! 750 bin euro maaşla...
Şenol Güneş, Farke, Espirito Santo gibi tecrübeli teknik direktörlerle ilgilenen Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu. Fanatik'e konuşan Ceyhun Kazancı anlaşmayı doğrularken, 46 yaşındaki genç çalıştırıcıya yıllık 750 bin euro maaş verileceği belirtildi.
Geçtiğimiz hafta NEF Stadı'nda Galatasaray'a 2-1'lik skorla kaybeden, dünse evinde Hatayspor'a takılan (1-1) Beşiktaş'ta kötü gidişatın faturası Önder Karaveli'ye kesildi. Spor yazarları tecrübeli antrenörü topa tutarken, Ceyhun Kazancı'nın ise Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıklaması camiada bomba etkisi yarattı.
GÜNTEKİN ONAY: Önder Karaveli’nin teknik adamlık anlayışı gerçekten çok farklı. Elindeki en güçlü kadroyla sahaya çıkmıyor. Güçlü 11 ile çıkıp da çok üstün oynadığı maçlarda gereksiz hamlelerle oyuna müdahale edip, iyi giden işleri bozuyor. Takım kötü oynarken ve işler yolunda gitmezken ya hiç hamle yapmıyor ya da çok geç yapıyor. Bu kadar güçlü ve kaliteli bir kadro sürekli yanlış kararlar veren, oyuncularına şirin gözükmeye çalışan, oyunu okumaktan son derece uzak bir teknik adamın elinde. Önder Hoca’nın iyi niyetinden kimsenin şüphesi yok. Ama rahat rahat kazanacağı, üstün oynadığı maçları berabere bitiren, öne geçtiği zaman koruyamayan, asla 2 farklı skora ulaşamayan bir Beşiktaş kimliği oluştu. 2 puan daha kaybeden Beşiktaş, kazanmayı adeta unuttu. (Hürriyet)
ÖMER ÜRÜNDÜL: İki takım futbolcularının da kar nedeniyle ağırlaşan zeminde ve zaman zaman görüş mesafesinin de düşmesiyle zorlu mücadelesini izledik. İkinci devrede maç kopuk kopuk futbola döndü. Orta sahalar kayboldu, forvetlerden savunmalara yardım gelmedi. Hangi takım topu kazanırsa tehlikeli atak girişimlerinde bulunmaya başladı, her an bir taraf golü bulabilirdi. Bu bölümde kaçanların içinde de en büyük fırsatı Batshuayi değerlendiremedi. Kaçırmak atmaktan daha zordu... Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli geçen hafta Larin, Batshuayi ve Josef'i ilk 11'de oynatmadığı için eleştirilmişti. Ama üçünün de hazır olmadığını gördük. (Sabah)
TURGAY DEMİR: Batshuayi, önceden sadece gol kaçırıyordu, artık kaleye girmek üzere olan topları da bir savunmacı gibi dışarı atabiliyor! Sanki yeteneklerine el konulmuş gibi! Pes! Beşiktaş'ın hocası yok, olsa her hafta aynı kuyuya düşmez bu takım! Tebrikler (!) Önder hocam… Aynen devam, sahada saçmala, sonra bize Beşiktaş'ı ne kadar sevdiğini anlat olur mu!? Yiyen çok nasılsa! (Fotomaç)
ALİ GÜLTİKEN: Zirveden uzaklaştıkça motivasyondan da düşmeler başlıyor. Maçın genel görüntüsü Beşiktaş'ın üstünlüğü yönünde. Pozisyonlar öyle... Rakip ceza sahasında daha fazla oynuyor. Daha çok şut, daha çok baskı var ama tabelada artı gol yok. Bu motivasyon dediğimiz şey oyunu beraberinde çok daha coşkulu hale getiriyor. Coşkulu olmayınca o son vuruşlardaki inanç da ortaya çıkmıyor. Beşiktaş kazanamasa da öne çıkan birkaç isim var. Özellikle Rıdvan'ı alkışlamak gerekiyor. Hem savunmada hem hücumda yine mükemmeldi. Ghezzal'ın da Batshuayi ile beraber oyuna pozitif yönde katkı çabaları var. Batshuayi'nin attığı gol önemli ama takım kazanamayınca yine sonuç herkese eksi olarak yansıyor... (Sabah)
ATTİLA GÖKÇE: Hedefsiz kalmak çok kötü. Hele omuzlarınızda hala “şampiyon” unvanını taşıyorsanız. Şampiyonluk, ikincilik, üçüncülük hesaplarının dışına düşmüşseniz.. Kupa’dan elenmişseniz. Bir de Şampiyonlar Ligi’nde “sıfır” çekmişseniz, o topun ağırlığı katlanır… Kontrolü kaybedersiniz. Yıpratan ve hırpalayan takımdan yıpranan zorlanan takıma dönüşmenin dramını yaşarsınız.Beşiktaş böylesine “şok” bir sezon yaşıyor. Galibiyeti adeta unuttular. Maçın sonundaki beraberlik, kanımca motivasyon yetersizliğinden kaynaklanıyor. Kültüründe, geleneklerinde olmayan bir süreç. (Milliyet)
SİNAN VARDAR: 90 dakika boyunca kaleye giden 20'ye yakın gollük şutun sadece birinin gol olmasını 'gel de anlat' derseniz bunu İsviçreli bilim adamları bile açıklayamaz. Allahı var siyah beyazlı takım seyir zevki yüksek oynadı. Yuhalanmayı kesinlikle hak etmedi. Batshuayi'nin eleştirilmesi tabii ki normal ama Belçikalı sürekli golün peşinde... Bu kadar kaçırmalı mı, elbette kaçırmamalı ama bunları atsa zaten Chelsea kiralamazdı. Hatay maçında öyle fazla pozisyonların içinde kaldı ki bir ara ağlara giren topu bile çıkardı. (Fotomaç)
BİLAL MEŞE: Yahu bir takım bu kadar pozisyon üretir, bu kadar gol kaçırır mı arkadaş! Öyle net pozisyonlar var ki, gözlerimize inanamadık, hangisini saysak? Bu yarıda Ghezzal, Rosier ve Batshuayi (2) kaçırdıklarına bakın! Biri ceza alanı içinden, diğeri alt pas içinden fileleri havalandıramadı! Batshuayi bile şaşırdı, o altı pastan topu dışarı atmak bile yetenek ister, yetenek!Dedik ya Kartal bu, fırsatları kaçırma adına adeta rekor kırmaya devam ediyor, artık alışkanlık haline geldi maalesef! Belli ki bu sezon böyle gidecek, yapacak bir şey yok, biz alıştık, sizler de alışın, ya da yatıştırıcı alın eyy taraftarlar! (Milliyet)
TÜMER METİN: Mücadelesi tamam Beşiktaş'ın. Belki Önder hoca da gelip oyun istek üzerinden pozitif anlamda konuşabilir. Genel olarak sezon özetinin benzeri bir maç oldu. Beşiktaş'ın en çok gol atan oyuncusu 1 gol daha attı. İstatistikler böyle söylüyor ama bir atıp 5 tane kaçırınca, kaleye giden topu içeriden çıkarıp dışarı vurunca... Bu tamamen sezon özetinin anlatımı olsa gerek.
ÖNDER ÖZEN: Beşiktaş'ın şampiyonluktan sonra, ikincilik hedefi de kaybolmuş oldu. Sezon genelinde motivasyon kaybı olacaktır. Hatayspor'un muhakkak puana ihtiyacı olan bir maç değildi. Larin de Batshuayi de fiziksel üstünlük sağlıyor ancak teknik olarak bir şey katamıyorlar oyuna. Batshuayi'nin attığı golden sonra tribüne 'Atıyorum işte!' tepkisi göstermesi de hoş bir durum değil. Forvetin ve kalecinin tribünle arasının açılmaması gerekiyor.
ELVIR BALIC: Bu maçta da kadro olarak kağıt üzerinde baktığımızda en güçlü kadroyu çıkartmış olabilir. Pjanic ve Atiba'yı da katarsak hem kalite, hem de tecrübe açısından iyi bir kadroyla sahadaydı. Beşiktaş defansta da çok boşluk bırakıyor. Beşiktaş'ta iyi oynamayan çok oyuncu vardı sahada. Bir de Batshuayi olayı var. Her hafta konuştuğumuz, 3-4 yüzde yüzlük pozisyonları kaçırıyor. Onun kaçırdığı goller Beşiktaş için büyük sıkıntı oluyor. Beşiktaş motivasyonunu kaybetmiş gibi. Önder hocanın bu oyuncuları bundan sonra motive etmesi de çok zor. Bir de hedefsiz kaldığı zaman oyuncular oram, buram ağrıyor deyip bahane uyduruyorlar. Beşiktaş için bu haftalar nasıl geçer bilmiyorum.
METİN TEKİN: Pozisyona girmek iyidir ancak atamazsanız bir anlamı yoktur. Batshuayi olgun bir oyuncu. Genç bir oyuncu olsa anlaşılabilir bir durum gol kaçırması ancak Beşiktaş'ın forvetiyseniz bu kadar gol kaçırma lüksünüz yok. Oyuncunun çok pozisyona girmesi ve bu gol sayılarında kalması verimsizlik anlamına geliyor. Beşiktaş bugün mağlup olsaydı, Batshuayi'nin o golleri atamaması sebebiyle mağlup olacaktı.
A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, son olarak West Bromwich Albion'da görev yapan Valerien Ismail ile büyük oranda anlaşma sağladı. Beşiktaş, Trabzonspor maçına yetiştirmeyi düşündüğü Fransız teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.