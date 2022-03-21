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BeşiktaşBeşiktaş'ta flaş gelişme! Ahmet Nur Çebi'ye istifasını sundu...
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta flaş gelişme! Ahmet Nur Çebi'ye istifasını sundu...
• 21 Mart 2022 - 14:51 • Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta flaş gelişme! Ahmet Nur Çebi'ye istifasını sundu...

Beşiktaş'ta son dakika... Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a elenen, Süper Lig'de ise 3 haftada 2 puan toplayan Beşiktaş'ta istifa kararı çıktı. Yeni teknik direktörünü arayan siyah beyazlı kulüp bir yandan hoca adaylarını masaya yatırırken, Ceyhun Kazancı'nın diğer taraftan transfer çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

• 21 Mart 2022 - 14:51 • Son Güncelleme:
1Beşiktaşta flaş gelişme Ahmet Nur Çebiye istifasını sundu...
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Yeni sezon kadro planlamasına başlayan Beşiktaş'ta gönderilecek isimlerden biri de Gökhan Töre'ydi. Siyah-Beyazlılar, kontratı haziran ayında bitecek olan Gökhan Töre'ye teşekkür etmeye hazırlanırken 30 yaşındaki futbolcunun yerine gelecek isim de belli oldu: Eren Sami Dinkçi.

2Beşiktaşta flaş gelişme Ahmet Nur Çebiye istifasını sundu...

Bundesliga 2 ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Eren Sami Dinkçi, bir süredir Beşiktaş'ın gündemindeydi. Siyah-Beyazlılar, 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Eren Sami Dinkçi için Wolfsburg ile resmi temaslara başlamaya hazırlanıyor.

3Beşiktaşta flaş gelişme Ahmet Nur Çebiye istifasını sundu...

1,88 boyu ve etkili sağ ayağıyla dikkat çeken Eren Sami Dinkçi, bu sezon Werder Bremen ile Bundesliga 2'de 16 maça çıktı ve 2 asistlik performans sergiledi. Takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 650 bin euro.

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Türkiye U19 takımıyla 1 maça çıkan Eren Sami Dinkçi, Almanya U20 ile de 3 müsabakada görev aldı.

5Beşiktaşta flaş gelişme Ahmet Nur Çebiye istifasını sundu...
6Beşiktaşta flaş gelişme Ahmet Nur Çebiye istifasını sundu...

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'nin, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a kaybedilen maçın ardından istifa kararı aldığı ancak Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından görevden ayrılma talebinin kabul edilmediği öğrenildi.

7Beşiktaşta flaş gelişme Ahmet Nur Çebiye istifasını sundu...

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Karaveli'nin, Kayserispor maçının ardından Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'yla görüşüp istifa kararı aldığı, Kazancı da durumu Başkan Ahmet Nur Çebi'ye iletti.

8Beşiktaşta flaş gelişme Ahmet Nur Çebiye istifasını sundu...

Karaveli'nin son süreçte takımdaki gidişatı pozitife çevirememesi sonrasında, "Çalışmalarımız sahaya yansımıyor. Bu durum kulübe zarar veriyor. Sırf takımın başında kalayım diye gerçekle yüzleşmekten geri kalmam. Vicdanen rahat değilim, görevi devretmek istiyorum" dediği öğrenildi.

9Beşiktaşta flaş gelişme Ahmet Nur Çebiye istifasını sundu...

Başkan'ın Kazancı'ya, Önder Karaveli ile ilgili olarak "İstifa gibi bir seçenek yok. Görevden affını kenara koysun. Yeni hoca gelene kadar destek olacağız" dediği öğrenildi.

10Beşiktaşta flaş gelişme Ahmet Nur Çebiye istifasını sundu...

Başkan'ın ise Karaveli'den beklemesini istediği, ancak Önder hocanın olumsuz cevabı halinde, yenik teknik adam gelene kadar yardımcı hoca Serdar Topraktepe'yle yola devam ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi.

11Beşiktaşta flaş gelişme Ahmet Nur Çebiye istifasını sundu...

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