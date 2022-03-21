• 21 Mart 2022 - 14:51 • Son Güncelleme:
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Ahmet Nur Çebi'ye istifasını sundu...
Beşiktaş'ta son dakika... Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a elenen, Süper Lig'de ise 3 haftada 2 puan toplayan Beşiktaş'ta istifa kararı çıktı. Yeni teknik direktörünü arayan siyah beyazlı kulüp bir yandan hoca adaylarını masaya yatırırken, Ceyhun Kazancı'nın diğer taraftan transfer çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
• 21 Mart 2022 - 14:51 • Son Güncelleme:
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Yeni sezon kadro planlamasına başlayan Beşiktaş'ta gönderilecek isimlerden biri de Gökhan Töre'ydi. Siyah-Beyazlılar, kontratı haziran ayında bitecek olan Gökhan Töre'ye teşekkür etmeye hazırlanırken 30 yaşındaki futbolcunun yerine gelecek isim de belli oldu: Eren Sami Dinkçi.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'nin, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a kaybedilen maçın ardından istifa kararı aldığı ancak Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından görevden ayrılma talebinin kabul edilmediği öğrenildi.
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