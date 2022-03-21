Beşiktaş'ta flaş gelişme! Ahmet Nur Çebi'ye istifasını sundu...

Yeni sezon kadro planlamasına başlayan Beşiktaş'ta gönderilecek isimlerden biri de Gökhan Töre'ydi. Siyah-Beyazlılar, kontratı haziran ayında bitecek olan Gökhan Töre'ye teşekkür etmeye hazırlanırken 30 yaşındaki futbolcunun yerine gelecek isim de belli oldu: Eren Sami Dinkçi.