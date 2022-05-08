Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
BeşiktaşBeşiktaş'ta 4 Fenerbahçe'de 6 yıldız derbide yok! İşte iki takımın 11'leri ve kadrolar...
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta 4 Fenerbahçe'de 6 yıldız derbide yok! İşte iki takımın 11'leri ve kadrolar...
• 08 Mayıs 2022 - 13:20 • Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta 4 Fenerbahçe'de 6 yıldız derbide yok! İşte iki takımın 11'leri ve kadrolar...

Bu akşam Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde iki takımda da eksik oyuncuların sayıları bir hayli fazla. Siyah beyazlılarda Valerien İsmael'in defans hattı endişe verirken, İsmail Kartal ise yine aynı şekilde Serdar Aziz, Kim Min Jae ve Szalai'den faydalanamayacak. İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçında kadrolar, 11'ler ve sakat cezalı futbolcular...

• 08 Mayıs 2022 - 13:20 • Son Güncelleme:
1Beşiktaşta 4 Fenerbahçede 6 yıldız derbide yok İşte iki takımın 11leri ve kadrolar...
ABONE OL

Süper Lig'deki derbi heyecanında Beşiktaş, bugün Fenerbahçe ile evinde karşı karşıya gelecek.

2Beşiktaşta 4 Fenerbahçede 6 yıldız derbide yok İşte iki takımın 11leri ve kadrolar...

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

3Beşiktaşta 4 Fenerbahçede 6 yıldız derbide yok İşte iki takımın 11leri ve kadrolar...

Derbi öncesi iki tarafta da önemli sakat ve cezalılar var. Beşiktaş'ta babasının ameliyatı için ülkesine giden Vida'nın yanı sıra kart cezalıları Rosier ve Montero bugün yok.

4Beşiktaşta 4 Fenerbahçede 6 yıldız derbide yok İşte iki takımın 11leri ve kadrolar...

Fenerbahçe'de ise Szalai, Kim, Crespo, Pelkas ve Arda Güler sakat. Serdar Aziz de cezalı…

5Beşiktaşta 4 Fenerbahçede 6 yıldız derbide yok İşte iki takımın 11leri ve kadrolar...

54 puanda bulunan Beşiktaş 3 puan alıp Avrupa bileti yarışına dahil olmak istiyor.

6Beşiktaşta 4 Fenerbahçede 6 yıldız derbide yok İşte iki takımın 11leri ve kadrolar...

68 puanla ikinci olan F.Bahçe ise Konya ile arasındaki 4 puanlık farkı korumayı hedefliyor.

7BEŞİKTAŞTA SAKAT VE CEZALILAR

BEŞİKTAŞ'TA SAKAT VE CEZALILAR

Beşiktaş'ta hafta boyunca teknik direktör Valerien İsmael'in derbiye çıkaracağı kadroyla ilgili kafa karışıklığı vardı.

8Beşiktaşta 4 Fenerbahçede 6 yıldız derbide yok İşte iki takımın 11leri ve kadrolar...

Rosier, Montero ve Vida'nın yokluğunda 11'ini oluşturmak için birçok deneme yapan 46 yaşındaki hoca, sonunda kararını verdi.

9Beşiktaşta 4 Fenerbahçede 6 yıldız derbide yok İşte iki takımın 11leri ve kadrolar...

Siyah beyazlıların Fenerbahçe derbisine 3-4-1-2 sistemiyle çıkması bekleniyor. Buna göre savunmada Montero ve Vida'nın yokluğunda sol stoper olarak Umut Meraş'ta karar kılındı.

10Beşiktaşta 4 Fenerbahçede 6 yıldız derbide yok İşte iki takımın 11leri ve kadrolar...

Valerien Ismael'in özel olarak ilgilendiği oyuncusuna stoperde neler yapması gerektiğini tek tek aktardı.

11Beşiktaşta 4 Fenerbahçede 6 yıldız derbide yok İşte iki takımın 11leri ve kadrolar...

Kenan Karaman'ın savunmaya yardım gücünden faydalanmak isteyen Fransız hoca, Rosier'in yokluğunda milli futbolcuyu sağ kanat bek olarak oynatacak.

12Beşiktaşta 4 Fenerbahçede 6 yıldız derbide yok İşte iki takımın 11leri ve kadrolar...

Üçlü forvet ise bu maçta ikiye düşecek ve Batshuayi'nin yanında Cyle Larin olacak. Ghezzal da bu ikiliyi destekleyecek. Orta sahada da Josef'in yanında 17 yaşındaki Emirhan İlkhan forma giyecek.

13Beşiktaşta 4 Fenerbahçede 6 yıldız derbide yok İşte iki takımın 11leri ve kadrolar...

Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi kapalı gişe oynanacak. Vodafone Park'taki dev mücadelenin biletleri tükendi. 41 bin 903 kapasiteli stadı dolduracak olan siyah-beyazlı taraftarlar, zorlu mücadelede takımlarına destek olacak.

14FENERBAHÇEDE 6 EKSİK VAR

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de derbi öncesi Serdar Aziz'in cezalı, Kim Min Jae ile Attila Szalai'nin de sakatlığı sebebiyle teknik direktör İsmail Kartal gözünü altyapıdan 17 yaşındaki stoper Emir Ortakaya'ya çevirdi.

15Beşiktaşta 4 Fenerbahçede 6 yıldız derbide yok İşte iki takımın 11leri ve kadrolar...

Geçen hafta Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosuna da alınan genç futbolcu Beşiktaş derbisinde de yedek soyunacak. Emir ile idmanlarda yakından ilgilenen teknik direktör Kartal da futbolcusundan her an oynayacakmış gibi hazır olmasını istedi.

16Beşiktaşta 4 Fenerbahçede 6 yıldız derbide yok İşte iki takımın 11leri ve kadrolar...

Sarı-lacivertli teknik adamın 17 yaşındaki stoperi taktik antrenmanlarda as takımda denediği öğrenildi. U17 Milli Takımı'nda da forma giyen Emir, U19 Süper Ligi'nde 23 maçta oynarken, 2 tane de gol attı.

17Beşiktaşta 4 Fenerbahçede 6 yıldız derbide yok İşte iki takımın 11leri ve kadrolar...

Fenerbahçe'de defansın göbeğinde bugün Tisserand-Novak ikilisi oynayacak.

18

Beşiktaş: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Batshuayi, Larin

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

19Beşiktaşta 4 Fenerbahçede 6 yıldız derbide yok İşte iki takımın 11leri ve kadrolar...

 

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Transferi Emre Belözoğlu bitirmişti! 10 milyon euro'luk bomba teklif ortaya çıktı

Transferi Emre Belözoğlu bitirmişti! 10 milyon euro'luk bomba teklif ortaya çıktı

Beşiktaş'ta 4 Fenerbahçe'de 6 yıldız derbide yok! İşte iki takımın 11'leri ve kadrolar...

Beşiktaş'ta 4 Fenerbahçe'de 6 yıldız derbide yok! İşte iki takımın 11'leri ve kadrolar...

Jorge Jesus'u neden açıklayamadığı ortaya çıktı! Ali Koç Ankara'ya gidiyor...

Jorge Jesus'u neden açıklayamadığı ortaya çıktı! Ali Koç Ankara'ya gidiyor...

FLAŞ GELİŞME! Canlı yayında açıkladı Fenerbahçe'de 4 ayrılık

FLAŞ GELİŞME! Canlı yayında açıkladı Fenerbahçe'de 4 ayrılık