• 08 Mayıs 2022 - 13:20 • Son Güncelleme:
Beşiktaş'ta 4 Fenerbahçe'de 6 yıldız derbide yok! İşte iki takımın 11'leri ve kadrolar...
Bu akşam Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde iki takımda da eksik oyuncuların sayıları bir hayli fazla. Siyah beyazlılarda Valerien İsmael'in defans hattı endişe verirken, İsmail Kartal ise yine aynı şekilde Serdar Aziz, Kim Min Jae ve Szalai'den faydalanamayacak. İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçında kadrolar, 11'ler ve sakat cezalı futbolcular...
• 08 Mayıs 2022 - 13:20 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'deki derbi heyecanında Beşiktaş, bugün Fenerbahçe ile evinde karşı karşıya gelecek.
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