Beşiktaş’ın dünyaca ünlü yıldızı Pjanic ayrılığı resmen açıkladı!

Beşiktaş'ın ve bu sezonun tartışmasız en büyük transfer bombası Miralem Pjanic’ti. Barcelona’nın sadece bir yıl önce 60 milyon Euro bonservis bedeliyle aldığı Boşnak futbolcu, kiralık olarak Beşiktaş ’a gelmişti. Hem de sembolik sayılacak bir kiralama ücreti karşılığında. Pjanic’in transferiyle birlikte Beşiktaş taraftarı, geçen sezonun çifte kupalı takımından beklentileri daha da arttı. Türkiye’de açık ara şampiyonluk ve Avrupa’da başarı bekliyorlardı. Ne var ki işler planlandığı gibi gitmedi. Beşiktaş daha sezonun ortası sayılabilecek bir dönemde hedefsiz kaldı. Peki bu hayal kırıklığının sebepleri neydi? Pjanic ile bir araya gelip, hem bu durumun sebeplerini anlattırdık hem de Türkiye’deki kariyerine ilişkin değerlendirme yaptırdık...