Beşiktaş'ta ayrılık! 3,5 senedir ortalarda gözükmüyordu hesabı kesildi
Son 3,5 sezondur takıma elle tutulur bir katkı yapamayan ve Sergen Yalçın'ın 'iyi futbolcu fakat devamlılığı yok' dediği tecrübeli orta sahanın Beşiktaş'la ilişkisi kesiliyor... İşte siyah beyazlı cephede son dakika gelişmesi...
Beşiktaş, bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Kasımpaşa formasıyla 14 gol atıp 9 asist yapan milli futbolcu Umut Bozok'u kadrosuna katmak istiyor.
Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Beşiktaş, bu sezon Kasımpaşa formasıyla 14 gol atıp 9 asist yapan Umut Bozok'u transfer etmek istiyor. Siyah beyazlı yönetim, satın alma opsiyonuyla kiralanan milli futbolcu için Kasımpaşa ile temasa geçilecek. Kasımpaşa aradan çekilirse Lorient ile pazarlık masasına oturulacak.
Bu doğrultuda ilk olarak takımın genç yıldızı Güven Yalçın’ın menaceri Ersin Akan’la İstanbul’da görüşmelerini sürdüren yönetim, genç golcünün sözleşmesini bu hafta içerisinde resmen uzatmayı planlıyor. Kulüpten sezonluk 100 bin Euro kazanan futbolcunun maaşının 750 bin Euro seviyesine çıkarılması bekleniyor.
Siyah-Beyazlılar’da uzun süredir başarıyla forma giyen Domagoj Vida’nın bu sezonki performansında dalgalanmalar yaşanmıştı. Deneyimli futbolcunun 3.5 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmaya olumlu bakmayan yönetim, Hırvat stoperin olumlu tutumu sonrasında karar değiştirdi. İdareciler, 1.5 milyon Euro’dan 2 senelik kontrat teklifinde bulunduğu oyuncunun menaceriyle bu hafta masaya oturacak ve Vida konusunu da karara bağlayacak.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve Önder Karaveli'nin ilk döneminde bulduğu forma şansını iyi değerlendiremeyen Oğuzhan Özyakup, Siyah-Beyazlılardan ayrılıyor. Beşiktaş'ın 2012 yılında Arsenal'den büyük umutlarla transfer ettiği Oğuzhan Özyakup, bir döneme damga vursa da devamlılık sağlayamadı ve kendisinden beklenen seviyeye bir türlü gelemedi.
Sergen Yalçın daha önce Oğuzhan Özyakup'la ilgili yaptığı açıklamada, "Çalıştığım hiçbir kulüpte oyuncularla bir problemim olmadı. İletişime açık bir insanım. Oyuncu problemi çözmek istiyorsa benimle çözer. Oğuzhan bana geldi, neden oynamadığını sordu. Ben de ona neden oynamadığını anlattım. Oğuzhan iyi oyuncu ama devamlılığı yok" ifadelerini kullanmıştı. Emre Belözoğlu'nun kadrosunda görmek istediği 29 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda Başakşehir'e transfer olması bekleniyor.