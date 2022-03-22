Beşiktaş'ta ayrılık! 3,5 senedir ortalarda gözükmüyordu hesabı kesildi

Sergen Yalçın daha önce Oğuzhan Özyakup'la ilgili yaptığı açıklamada, "Çalıştığım hiçbir kulüpte oyuncularla bir problemim olmadı. İletişime açık bir insanım. Oyuncu problemi çözmek istiyorsa benimle çözer. Oğuzhan bana geldi, neden oynamadığını sordu. Ben de ona neden oynamadığını anlattım. Oğuzhan iyi oyuncu ama devamlılığı yok" ifadelerini kullanmıştı. Emre Belözoğlu'nun kadrosunda görmek istediği 29 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda Başakşehir'e transfer olması bekleniyor.