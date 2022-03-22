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BeşiktaşBeşiktaş'ta ayrılık! 3,5 senedir ortalarda gözükmüyordu hesabı kesildi
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta ayrılık! 3,5 senedir ortalarda gözükmüyordu hesabı kesildi
• 22 Mart 2022 - 12:03 • Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta ayrılık! 3,5 senedir ortalarda gözükmüyordu hesabı kesildi

Son 3,5 sezondur takıma elle tutulur bir katkı yapamayan ve Sergen Yalçın'ın 'iyi futbolcu fakat devamlılığı yok' dediği tecrübeli orta sahanın Beşiktaş'la ilişkisi kesiliyor... İşte siyah beyazlı cephede son dakika gelişmesi...

• 22 Mart 2022 - 12:03 • Son Güncelleme:
1Beşiktaşta ayrılık 3,5 senedir ortalarda gözükmüyordu hesabı kesildi
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Beşiktaş, bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Kasımpaşa formasıyla 14 gol atıp 9 asist yapan milli futbolcu Umut Bozok'u kadrosuna katmak istiyor.

2Beşiktaşta ayrılık 3,5 senedir ortalarda gözükmüyordu hesabı kesildi

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Beşiktaş, bu sezon Kasımpaşa formasıyla 14 gol atıp 9 asist yapan Umut Bozok'u transfer etmek istiyor. Siyah beyazlı yönetim, satın alma opsiyonuyla kiralanan milli futbolcu için Kasımpaşa ile temasa geçilecek. Kasımpaşa aradan çekilirse Lorient ile pazarlık masasına oturulacak.

3Beşiktaşta ayrılık 3,5 senedir ortalarda gözükmüyordu hesabı kesildi

Bu sezona yer aldıkları 3 kulvarda da başarı parolasıyla giren Siyah-Beyazlılar, peş peşe havlu atmıştı. Takımın ligde hedefsiz kalması sonrası yeni sezon planlamasını şimdiden yapan yönetim, takıma direkt etki edecek iki forvet almak için arayışlarına başlamıştı.

4Beşiktaşta ayrılık 3,5 senedir ortalarda gözükmüyordu hesabı kesildi

Bu doğrultuda planlamasını bir yerli ve bir yabancı golcü üzerine yapan yönetim, en önemli adaylardan Cenk Tosun’un 2.2 milyon Euro'da ısrarcı olması sonrasında rotasını değiştirdi.

5Beşiktaşta ayrılık 3,5 senedir ortalarda gözükmüyordu hesabı kesildi

Beşiktaş Yönetimi, bu sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Umut Bozok’u hedefleri arasına aldı. Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 14 gol ve 9 asistle oynayan 25 yaşındaki futbolcu için harekete geçen idareciler, iki yol belirledi.

6Beşiktaşta ayrılık 3,5 senedir ortalarda gözükmüyordu hesabı kesildi

Oyuncunun Lorient'ten 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Kasımpaşa'yla temas kuracak olan Siyah Beyazlılar, bu miktarı karşılamaları halinde İstanbul temsilcisiyle pazarlıklara başlayacak.

7Beşiktaşta ayrılık 3,5 senedir ortalarda gözükmüyordu hesabı kesildi

Kasımpaşa'nın opsiyonu kullanmaması halinde idareciler, Lorient'le pazarlık masasına oturacak. Kasımpaşa formasıyla ortaya koyduğu başarılı performans sonrasında A Milli Takım'a kadar yükselen Umut'un da kariyerine İstanbul'da devam etmeye olumlu baktığı kaydedildi.

8Beşiktaşta ayrılık 3,5 senedir ortalarda gözükmüyordu hesabı kesildi

Spor Toto Süper Lig ’de zirvenin ardından ikincilik hedefi de zora giren Beşiktaş ’ta yönetim, yeni sezon planlamasını erkene aldı. Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan idareciler, Milli arada kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimler üzerine yoğunlaşacak.

9Beşiktaşta ayrılık 3,5 senedir ortalarda gözükmüyordu hesabı kesildi

Bu doğrultuda ilk olarak takımın genç yıldızı Güven Yalçın’ın menaceri Ersin Akan’la İstanbul’da görüşmelerini sürdüren yönetim, genç golcünün sözleşmesini bu hafta içerisinde resmen uzatmayı planlıyor. Kulüpten sezonluk 100 bin Euro kazanan futbolcunun maaşının 750 bin Euro seviyesine çıkarılması bekleniyor.

10Beşiktaşta ayrılık 3,5 senedir ortalarda gözükmüyordu hesabı kesildi

Siyah-Beyazlılar’da uzun süredir başarıyla forma giyen Domagoj Vida’nın bu sezonki performansında dalgalanmalar yaşanmıştı. Deneyimli futbolcunun 3.5 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmaya olumlu bakmayan yönetim, Hırvat stoperin olumlu tutumu sonrasında karar değiştirdi. İdareciler, 1.5 milyon Euro’dan 2 senelik kontrat teklifinde bulunduğu oyuncunun menaceriyle bu hafta masaya oturacak ve Vida konusunu da karara bağlayacak.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve Önder Karaveli'nin ilk döneminde bulduğu forma şansını iyi değerlendiremeyen Oğuzhan Özyakup, Siyah-Beyazlılardan ayrılıyor. Beşiktaş'ın 2012 yılında Arsenal'den büyük umutlarla transfer ettiği Oğuzhan Özyakup, bir döneme damga vursa da devamlılık sağlayamadı ve kendisinden beklenen seviyeye bir türlü gelemedi.

12Beşiktaşta ayrılık 3,5 senedir ortalarda gözükmüyordu hesabı kesildi

Kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuşan oyuncunun Siyah-Beyazlılardaki macerası sona eriyor. Kara Kartal, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuyla vedalaşma kararı aldı.

13Beşiktaşta ayrılık 3,5 senedir ortalarda gözükmüyordu hesabı kesildi

Sergen Yalçın daha önce Oğuzhan Özyakup'la ilgili yaptığı açıklamada, "Çalıştığım hiçbir kulüpte oyuncularla bir problemim olmadı. İletişime açık bir insanım. Oyuncu problemi çözmek istiyorsa benimle çözer. Oğuzhan bana geldi, neden oynamadığını sordu. Ben de ona neden oynamadığını anlattım. Oğuzhan iyi oyuncu ama devamlılığı yok" ifadelerini kullanmıştı. Emre Belözoğlu'nun kadrosunda görmek istediği 29 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda Başakşehir'e transfer olması bekleniyor.

14Beşiktaşta ayrılık 3,5 senedir ortalarda gözükmüyordu hesabı kesildi

 

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