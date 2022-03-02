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Ziraat Türkiye KupasıBeşiktaş-Kayserispor maçına damga vurdu! Yıldız oyuncuya büyük tepki! İlginç anlar, Halil Umut Meler'in kararı sonrası...
HaberlerZiraat Türkiye Kupası Haberleri Beşiktaş-Kayserispor maçına damga vurdu! Yıldız oyuncuya büyük tepki! İlginç anlar, Halil Umut Meler'in kararı sonrası...
• 02 Mart 2022 - 23:49 • Son Güncelleme:

Beşiktaş-Kayserispor maçına damga vurdu! Yıldız oyuncuya büyük tepki! İlginç anlar, Halil Umut Meler'in kararı sonrası...

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Kritik mücadelenin son anlarında yaşananlar maçın önüne geçti. Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu, Halil Umut Meler'in kararı sonrası yoğun itiraz gerçekleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

• 02 Mart 2022 - 23:49 • Son Güncelleme:
1Beşiktaş-Kayserispor maçına damga vurdu Yıldız oyuncuya büyük tepki İlginç anlar, Halil Umut Melerin kararı sonrası...
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Zorlu karşılaşma Kayserispor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Kayserispor'un rakibi Trabzonspor oldu. Maçın son anlarında yaşananlar karşılaşmanın önüne geçti.

2PERDEYİ GAVRANOVIC AÇTI

PERDEYİ GAVRANOVIC AÇTI

Kritik karşılaşmanın 6'ncı dakikasında Kayserispor golü buldu. Hızlı gelişen atakta Lionel Carole sol kanatta meşin yuvarlağı altı pas içine gönderdi. Kayserispor'un tecrübeli golcüsü Mario Gavranovic, takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

3ROSIER CEVAP VERDİ

ROSIER CEVAP VERDİ

Heyecan dolu müsabakada dakikalar 43'ü gösterdiğinde Beşiktaş'ta Valentin Rosier sahneye çıktı. Ghezzal'ın pasında Kenan Karaman ceza sahası içinde topla buluştu. Kenan Karaman topu Atiba'ya indirdi. Atiba'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Valentin Rosier soyunma odasına dengeyle girilmesini sağladı: 1-1.

4BATSHUAYI OFSAYTA TAKILDI

BATSHUAYI OFSAYTA TAKILDI

Kritik karşılaşmada dakikalar 44'ü gösterdiğinde Beşiktaş'ta Michy Batshuayi rakip fileleri havalandırdı. Belçikalı golcünün ofsaytta olduğu tespit edilince ağlarla buluşan top gol değeri kazanmadı.

5CARDOSO SAHNEYE ÇIKTI

CARDOSO SAHNEYE ÇIKTI

Müsabakanın 65'inci dakikasında Kayserispor yeniden öne geçti. Hızlı gelişen atakta Miguel Cardoso, Lionel Carole'ün pasında topu ağlarla buluşturdu. Bu golle birlikte sarı-kırmızılılar yeniden üstünlüğü sağladı: 1-2.

6KENAN KARAMANA ISLIK

KENAN KARAMAN'A ISLIK

Beşiktaş'ta Önder Karaveli takımının yediği gol sonrası oyuna hamlede bulundu. Kenan Karaman'ın yerine Cyle Larin oyuna dahil oldu. Kenan Karaman kenara gelirken tribünler tarafından ıslıklandı.

7WELINTON KIRMIZI GÖRDÜ

WELINTON KIRMIZI GÖRDÜ

Mücadelede dakikalar 79'u gösterdiğinde Kayserispor'da Gavranovic bir anda rakip yarı alanda topla buluştu. Welinton'un Gavranovic'e yaptığı müdahaleyi yardımcısının uyarısıyla son adam olarak değerlendiren Halil Umut Meler, Brezilyalı savunmacıya kırmızı kart gösterdi.

8WELINTON İTİRAZ ETTİ

WELINTON İTİRAZ ETTİ

Beşiktaş'ta kırmızı kart gören Welinton oyun alanından çıkmayı reddetti. Brezilyalı savunmacı ve takım arkadaşları pozisyonun VAR'da izlenmesini istedi.

9VAR UYARDI, KART İPTAL

VAR UYARDI, KART İPTAL

Yaklaşık 3 dakikalık bir incelemenin ardından müsabakanın hakemi Halil Umut Meler pozisyonu VAR monitöründe inceledi. Tecrübeli hakem, kararından geri döndü ve Brezilyalı futbolcuya gösterdiği kırmızı kartı iptal etti.

10ROSIER UZATMADA ATILDI

ROSIER UZATMADA ATILDI

Karşılaşmanın 90+3'üncü dakikasında Beşiktaş'ta Valentin Rosier, rakibini formasından çekmesinin ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fransız bek, Halil Umut Meler'in bu kararına itiraz etmedi.

11TRABZONSPORUN RAKİBİ KAYSERİSPOR

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ KAYSERİSPOR

Heyecan dolu müsabakanın kalan süresinde başka gol sesi çıkmayınca Kayserispor sahadan 2-1 üstün ayrıldı.

12Beşiktaş-Kayserispor maçına damga vurdu Yıldız oyuncuya büyük tepki İlginç anlar, Halil Umut Melerin kararı sonrası...

Beşiktaş kupaya çeyrek finalde veda etti. Kayserispor ise Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ile eşleşti.

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