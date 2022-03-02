Beşiktaş-Kayserispor maçına damga vurdu! Yıldız oyuncuya büyük tepki! İlginç anlar, Halil Umut Meler'in kararı sonrası...

VAR UYARDI, KART İPTAL

Yaklaşık 3 dakikalık bir incelemenin ardından müsabakanın hakemi Halil Umut Meler pozisyonu VAR monitöründe inceledi. Tecrübeli hakem, kararından geri döndü ve Brezilyalı futbolcuya gösterdiği kırmızı kartı iptal etti.