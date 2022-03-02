• 02 Mart 2022 - 23:49 • Son Güncelleme:
Beşiktaş-Kayserispor maçına damga vurdu! Yıldız oyuncuya büyük tepki! İlginç anlar, Halil Umut Meler'in kararı sonrası...
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Kritik mücadelenin son anlarında yaşananlar maçın önüne geçti. Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu, Halil Umut Meler'in kararı sonrası yoğun itiraz gerçekleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...
• 02 Mart 2022 - 23:49 • Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Zorlu karşılaşma Kayserispor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Kayserispor'un rakibi Trabzonspor oldu. Maçın son anlarında yaşananlar karşılaşmanın önüne geçti.
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ROSIER CEVAP VERDİ
Heyecan dolu müsabakada dakikalar 43'ü gösterdiğinde Beşiktaş'ta Valentin Rosier sahneye çıktı. Ghezzal'ın pasında Kenan Karaman ceza sahası içinde topla buluştu. Kenan Karaman topu Atiba'ya indirdi. Atiba'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Valentin Rosier soyunma odasına dengeyle girilmesini sağladı: 1-1.
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