Beşiktaş-Hatayspor maçına damga vurdu! Böylesi ilk kez oluyor, 18 yaşındaki Emre Bilgin tarihe geçti! Golden sonra Ersin, Rıdvan ve taraftarlar...

SÜPER LİG VE AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDENKİ EN GENÇ KALECİ

2007/08'den bu yana Süper Lig'de görev alan en genç kaleci olan 18 yaşındaki Emre Bilgin, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde forma giyen en genç file bekçisi oldu