• 19 Mart 2022 - 21:53 • Son Güncelleme:
Beşiktaş-Hatayspor maçına damga vurdu! Böylesi ilk kez oluyor, 18 yaşındaki Emre Bilgin tarihe geçti! Golden sonra Ersin, Rıdvan ve taraftarlar...
Derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında çıkışa geçen Atakaş Hatayspor'la Vodafone Park'ta 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın kalesini koruyan Emre Bilgin, tarihe geçti. 18 yaşındaki file bekçisi, yediği gol sonrasında da büyük destek gördü. İşte son dakika haberinin detayları...
• 19 Mart 2022 - 21:53 • Son Güncelleme:
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Bilgin, Ersin Destanoğlu’nun sarı kart cezalısı olması ve Mert Günok’un sakatlığı nedeniyle Hatayspor maçında eldivenleri devraldı.
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Emre Bilgin, Hatayspor maçıyla birlikte resmi olarak ilk kez Beşiktaş’ın kalesini korudu. Öte yandan siyah-beyazlı ekibin yedek kalecisi ise 17 yaşındaki Göktuğ Baytekin oldu.
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