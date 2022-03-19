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BeşiktaşBeşiktaş-Hatayspor maçına damga vurdu! Böylesi ilk kez oluyor, 18 yaşındaki Emre Bilgin tarihe geçti! Golden sonra Ersin, Rıdvan ve taraftarlar...
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş-Hatayspor maçına damga vurdu! Böylesi ilk kez oluyor, 18 yaşındaki Emre Bilgin tarihe geçti! Golden sonra Ersin, Rıdvan ve taraftarlar...
• 19 Mart 2022 - 21:53 • Son Güncelleme:

Beşiktaş-Hatayspor maçına damga vurdu! Böylesi ilk kez oluyor, 18 yaşındaki Emre Bilgin tarihe geçti! Golden sonra Ersin, Rıdvan ve taraftarlar...

Derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında çıkışa geçen Atakaş Hatayspor'la Vodafone Park'ta 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın kalesini koruyan Emre Bilgin, tarihe geçti. 18 yaşındaki file bekçisi, yediği gol sonrasında da büyük destek gördü. İşte son dakika haberinin detayları...

• 19 Mart 2022 - 21:53 • Son Güncelleme:
1Beşiktaş-Hatayspor maçına damga vurdu Böylesi ilk kez oluyor, 18 yaşındaki Emre Bilgin tarihe geçti Golden sonra Ersin, Rıdvan ve taraftarlar...
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Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Hatayspor kozlarını paylaştı.

2Beşiktaş-Hatayspor maçına damga vurdu Böylesi ilk kez oluyor, 18 yaşındaki Emre Bilgin tarihe geçti Golden sonra Ersin, Rıdvan ve taraftarlar...

Bilgin, Ersin Destanoğlu’nun sarı kart cezalısı olması ve Mert Günok’un sakatlığı nedeniyle Hatayspor maçında eldivenleri devraldı.

3Beşiktaş-Hatayspor maçına damga vurdu Böylesi ilk kez oluyor, 18 yaşındaki Emre Bilgin tarihe geçti Golden sonra Ersin, Rıdvan ve taraftarlar...

Sergen Yalçın döneminde A takıma çıkartılan genç file bekçisi, daha önce A takımla antrenmanlarda yer almasına rağmen altyapı maçlarında görev alıyordu.

4Beşiktaş-Hatayspor maçına damga vurdu Böylesi ilk kez oluyor, 18 yaşındaki Emre Bilgin tarihe geçti Golden sonra Ersin, Rıdvan ve taraftarlar...

Emre Bilgin, Hatayspor maçıyla birlikte resmi olarak ilk kez Beşiktaş’ın kalesini korudu. Öte yandan siyah-beyazlı ekibin yedek kalecisi ise 17 yaşındaki Göktuğ Baytekin oldu.

5Beşiktaş-Hatayspor maçına damga vurdu Böylesi ilk kez oluyor, 18 yaşındaki Emre Bilgin tarihe geçti Golden sonra Ersin, Rıdvan ve taraftarlar...

Beşiktaş, 17. dakikada Batshuayi ile öne geçti.

6Beşiktaş-Hatayspor maçına damga vurdu Böylesi ilk kez oluyor, 18 yaşındaki Emre Bilgin tarihe geçti Golden sonra Ersin, Rıdvan ve taraftarlar...

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

7Beşiktaş-Hatayspor maçına damga vurdu Böylesi ilk kez oluyor, 18 yaşındaki Emre Bilgin tarihe geçti Golden sonra Ersin, Rıdvan ve taraftarlar...

Hatayspor'da Saba Lobjanidze, 41. dakikada frikikten topu ağlara gönderdi.

8Beşiktaş-Hatayspor maçına damga vurdu Böylesi ilk kez oluyor, 18 yaşındaki Emre Bilgin tarihe geçti Golden sonra Ersin, Rıdvan ve taraftarlar...

Frikikte kapattığı köşeden gol yiyen Emre Bilgin, topun ağlara gitmesinin ardından büyük destek gördü.

9Beşiktaş-Hatayspor maçına damga vurdu Böylesi ilk kez oluyor, 18 yaşındaki Emre Bilgin tarihe geçti Golden sonra Ersin, Rıdvan ve taraftarlar...

İlk olarak 20 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, takım arkadaşını yerden kaldırdı. Maçı tribünden takip eden Ersin Destanoğlu ise alkışlarla genç kaleciye destek verdi.

10TRİBÜNLERDEN EMRE TEZAHÜRATLARI

TRİBÜNLERDEN 'EMRE' TEZAHÜRATLARI

Beşiktaş tribünlerinin de uzun süre Emre lehine tezahüratlarda bulunması dikkat çekti. Siyah-beyazlı taraftar sosyal medyada da genç kaleci için paylaşımlarda bulundu.

11SÜPER LİG VE AVRUPANIN 5 BÜYÜK LİGİNDENKİ EN GENÇ KALECİ

SÜPER LİG VE AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDENKİ EN GENÇ KALECİ

2007/08'den bu yana Süper Lig'de görev alan en genç kaleci olan 18 yaşındaki Emre Bilgin, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde forma giyen en genç file bekçisi oldu

12KARİYERİNDE BİR İLK

KARİYERİNDE BİR İLK

Süper Lig kariyerindeki ilk frikik golünü atan Saba Lobzhanidze, Beşiktaş'a rakip olduğu son iki lig maçında da gol sevinci yaşadı.

13BATSHUAYINİN GOLÜ SONRASI TOP DEĞİŞTİ

BATSHUAYI'NİN GOLÜ SONRASI TOP DEĞİŞTİ

Mücadele zeminin net şekilde belli olması nedeniyle beyaz topla başlarken, 16. dakikada Batshuayi'nin attığı golün ardından topun rengi de değişti.

14Beşiktaş-Hatayspor maçına damga vurdu Böylesi ilk kez oluyor, 18 yaşındaki Emre Bilgin tarihe geçti Golden sonra Ersin, Rıdvan ve taraftarlar...

Kar yağışı görüş açısını düşürürken sahayı da beyaz bir örtü şeklinde kapladı. Hakem Yasin Kol, golün ardından topun değişmesini istedi ve karşılaşmanın devamı kırmızı topla oynandı

15Beşiktaş-Hatayspor maçına damga vurdu Böylesi ilk kez oluyor, 18 yaşındaki Emre Bilgin tarihe geçti Golden sonra Ersin, Rıdvan ve taraftarlar...

Beşiktaş puanını 46'ya, Hatayspor ise 47'ye yükseltti.

16Beşiktaş-Hatayspor maçına damga vurdu Böylesi ilk kez oluyor, 18 yaşındaki Emre Bilgin tarihe geçti Golden sonra Ersin, Rıdvan ve taraftarlar...

Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Hatayspor da sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

17Beşiktaş-Hatayspor maçına damga vurdu Böylesi ilk kez oluyor, 18 yaşındaki Emre Bilgin tarihe geçti Golden sonra Ersin, Rıdvan ve taraftarlar...
18Beşiktaş-Hatayspor maçına damga vurdu Böylesi ilk kez oluyor, 18 yaşındaki Emre Bilgin tarihe geçti Golden sonra Ersin, Rıdvan ve taraftarlar...
19Beşiktaş-Hatayspor maçına damga vurdu Böylesi ilk kez oluyor, 18 yaşındaki Emre Bilgin tarihe geçti Golden sonra Ersin, Rıdvan ve taraftarlar...

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Beşiktaş-Hatayspor maçına damga vurdu! Böylesi ilk kez oluyor, 18 yaşındaki Emre Bilgin tarihe geçti! Golden sonra Ersin, Rıdvan ve taraftarlar...

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