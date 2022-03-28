Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızına talip oldu Ahmet Nur Çebi görüşmelere başladı...

Teknik direktörlüğe Valerien Ismael'i getiren Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri gelmeye başladı. Siyah-Beyazlılar, Fransız hocanın sistemine uygun bir takım kurmak amacıyla harekete geçti. Kartal, bir dönem Galatasaray forması da giyen oyuncu ile sezon başından beri ısrarla istediği milli stoperi transfer etmek istiyor. İşte son dakika haberinin detayları...