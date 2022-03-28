Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
BeşiktaşBeşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızına talip oldu Ahmet Nur Çebi görüşmelere başladı...
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızına talip oldu Ahmet Nur Çebi görüşmelere başladı...
• 28 Mart 2022 - 12:50 • Son Güncelleme:

Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızına talip oldu Ahmet Nur Çebi görüşmelere başladı...

Beşiktaş'ta teknik direktör sorununu Valerien İsmael'le çözen Başkan Ahmet Nur Çebi transfer çalışmalarına da hız kazandırdı. Çebi, Galatasaray'da 4 sene top koşturan tecrübeli futbolcuya talip oldu.

• 28 Mart 2022 - 12:50 • Son Güncelleme:
1Beşiktaş, Galatasarayın eski yıldızına talip oldu Ahmet Nur Çebi görüşmelere başladı...
ABONE OL

Teknik direktörlüğe Valerien Ismael'i getiren Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri gelmeye başladı. Siyah-Beyazlılar, Fransız hocanın sistemine uygun bir takım kurmak amacıyla harekete geçti. Kartal, bir dönem Galatasaray forması da giyen oyuncu ile sezon başından beri ısrarla istediği milli stoperi transfer etmek istiyor. İşte son dakika haberinin detayları...

2Beşiktaş, Galatasarayın eski yıldızına talip oldu Ahmet Nur Çebi görüşmelere başladı...

Beşiktaş'ta 14 futbolcunun sözleşmesi sona ererken Vida, Larin ve Güven dışında kimseye yeni sözleşme teklifi yapılmadı.

3Beşiktaş, Galatasarayın eski yıldızına talip oldu Ahmet Nur Çebi görüşmelere başladı...

3 oyuncuyla da henüz anlaşmaya varılmazken 39 yaşındaki Atiba'nın durumu ise sezon sonu belli olacak.

4Beşiktaş, Galatasarayın eski yıldızına talip oldu Ahmet Nur Çebi görüşmelere başladı...

Valerien İsmael, 8 haftalık süreçte kimlerle devam etmek istediğine karar verecek.

5Beşiktaş, Galatasarayın eski yıldızına talip oldu Ahmet Nur Çebi görüşmelere başladı...

Fiziksel gelişim, tempo ve mücadele üçgeninde zinde bir takım kurmak isteyen 46 yaşındaki teknik adamın vereceği rapora göre gönderilecek isimlerin sayısının 14'ün üzerine çıkabileceği belirtildi. Mukaveleleri devam eden oyuncuların da satış listesine konulma ihtimali bulunuyor.

6Beşiktaş, Galatasarayın eski yıldızına talip oldu Ahmet Nur Çebi görüşmelere başladı...

Bu arada Teknik direktör sorununu Valerien İsmael ile çözen Beşiktaş, şimdi de Fransız hocanın 3-4-3 sistemine uygun oyuncuları transfer etmek için çalışmalarına hız verdi.

7Beşiktaş, Galatasarayın eski yıldızına talip oldu Ahmet Nur Çebi görüşmelere başladı...

Gelecek sezon 11'deki yerli oyuncu sayısının 4'e yükseleceğini hesap eden Siyah-Beyazlılar, savunma için Koray Günter veya Kaan Ayhan'ı kadrosuna dahil etmeyi planlıyor.

8Beşiktaş, Galatasarayın eski yıldızına talip oldu Ahmet Nur Çebi görüşmelere başladı...

İki oyuncunun da menajerliğini yapan Ersin Akan'la görüşen yönetim, önceliği Verona forması giyen Koray'a verdi. 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Bunun avantajını kullanmak isteyen Beşiktaş, uygun bir bonservisle deneyimli stoperi almak istiyor.

9Beşiktaş, Galatasarayın eski yıldızına talip oldu Ahmet Nur Çebi görüşmelere başladı...

Kaan Ayhan ise daha önce Beşiktaş'ın gündemini oldukça fazla meşgul etmiş, kulübü Sassuolo peşin 6 milyon Euro talep edince transferi gerçekleşmemişti.

10Beşiktaş, Galatasarayın eski yıldızına talip oldu Ahmet Nur Çebi görüşmelere başladı...

Siyah-Beyazlılar, Kaan'ın mali şartlarının daha yüksek olacağını hesap ediyor. Bu nedenle Verona forması giyen Koray için yapılacak görüşmelerden sonuç alınmazsa Kaan'a yoğunlaşılacak.

11Beşiktaş, Galatasarayın eski yıldızına talip oldu Ahmet Nur Çebi görüşmelere başladı...

Kulübüyle sözleşmesi 2024'te bitecek olan 27 yaşındaki oyuncu, az forma şansı bulmasından dolayı İtalyan ekibinde mutsuz...

12Beşiktaş, Galatasarayın eski yıldızına talip oldu Ahmet Nur Çebi görüşmelere başladı...

Sassuolo oyuncusuna sezon başında verdiği daha fazla süre sözünü şu ana kadar tutmuş değil.

13Beşiktaş, Galatasarayın eski yıldızına talip oldu Ahmet Nur Çebi görüşmelere başladı...

Borussia Dortmund'un altyapısından yetişen Koray Günter, 2014-18 yılları arasında Galatasaray formasını giydi.

14Beşiktaş, Galatasarayın eski yıldızına talip oldu Ahmet Nur Çebi görüşmelere başladı...

Sarı-Kırmızılı takımda 50 maça çıkan Koray, 4 sezonun ardından Genoa'ya transfer oldu. Daha sonra Hellas Verona'ya önce kiralık sonra da bonservisiyle verildi.

15Beşiktaş, Galatasarayın eski yıldızına talip oldu Ahmet Nur Çebi görüşmelere başladı...

 

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

    İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

    Sıradaki Galeri
    Fenerbahçe'de son dakika! Ali Koç ikisini de silmişti kendilerine yeni kulüp buldular

    Fenerbahçe'de son dakika! Ali Koç ikisini de silmişti kendilerine yeni kulüp buldular

    Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızına talip oldu Ahmet Nur Çebi görüşmelere başladı...

    Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızına talip oldu Ahmet Nur Çebi görüşmelere başladı...

    Canlı yayında açıkladı! Galatasaray'da iki ayrılık Torrent'in ardından...

    Canlı yayında açıkladı! Galatasaray'da iki ayrılık Torrent'in ardından...

    Daha önce böyle bir operasyon olmamıştı! Beşiktaş'ta 15 yolcu 20 milyon euro'luk rahatlama

    Daha önce böyle bir operasyon olmamıştı! Beşiktaş'ta 15 yolcu 20 milyon euro'luk rahatlama