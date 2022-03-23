Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
BeşiktaşBeşikaş'ta sürpriz gelişme! Yönetim milli oyuncudan en az 8 milyon euro bekliyor
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşikaş'ta sürpriz gelişme! Yönetim milli oyuncudan en az 8 milyon euro bekliyor
• 23 Mart 2022 - 10:28 • Son Güncelleme:

Beşikaş'ta sürpriz gelişme! Yönetim milli oyuncudan en az 8 milyon euro bekliyor

Transfer çalışmalarına Gedson Fernandes'le başlayan Beşiktaş yönetimi bir dönem Galatasaray'da oynayan başka bir oyuncu için harekete geçti. Bu arada defans hattına takviye yapma arayışlarına koyulan Ceyhun Kazancı'nın genç yetenek için Lyon'dan teklif aldığı bildirildi.

• 23 Mart 2022 - 10:28 • Son Güncelleme:
1Beşikaşta sürpriz gelişme Yönetim milli oyuncudan en az 8 milyon euro bekliyor
ABONE OL

Teknik direktör, forvet derken Beşiktaş'ın gündem maddelerinden biri de stoper takviyesi. Hedeflenen isim ise Koray Günter. Siyah beyazlılarda Vida'nın sözleşmesinin bitecek olması, Welinton'dan istenen performansın alınamaması, Montero'nun da düzenli forma giyememesi nedeniyle bu bölge için takviye araştırmalarına devam ediliyor.

2Beşikaşta sürpriz gelişme Yönetim milli oyuncudan en az 8 milyon euro bekliyor

Bu bağlamda devre arasında da gündeme gelen Koray Günter ismi ağırlık kazanıyor. Yönetimin ara dönemde de girişimde bulunduğu 27 yaşındaki savunmacı için kulübü Verona'ya teklif yapılacak. 1.86 boyundaki oyuncu ile büyük oranda anlaşan siyah beyazlıların İtalyan ekibine ise yaklaşık 3.5-4 milyon euro arasında bir rakam önereceği kaydedildi. Verona'nın sözleşmesi 2023'te bitecek olan Koray için bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

3Beşikaşta sürpriz gelişme Yönetim milli oyuncudan en az 8 milyon euro bekliyor

Transferde ismi sürekli Beşiktaş'la anılan Anderson Talisca'ya İtalyan'dan önemli bir talip çıktı. Seire A'nın güçlü ekibi Roma'nın Brezilyalı yıldızla ilgilendiği öne sürüldü. Çizme basınında yer alan haberlerde, yaşadığı sorunlar nedeniyle Al Nassr'dan ayrılması beklenen 28 yaşındaki futbolcunun Roma'da forma giyebilmek adına 6.5 milyon Euro olan yıllık ücretinde indirime gitmeyi kabul edebileceği belirtildi.

4Beşikaşta sürpriz gelişme Yönetim milli oyuncudan en az 8 milyon euro bekliyor

Sosyal medyada oynadığı takımlardaki enstantanelerini paylaşan Talisca'nın, son olarak Beşiktaş dönemine ait fotoğrafları yayımlaması dikkatleri çekti.

5

Beşiktaş'ta yönetim birçok Avrupa ekibinden teklif alan genç oyuncu Rıdvan Yılmaz'ı satma kararı aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

6Beşikaşta sürpriz gelişme Yönetim milli oyuncudan en az 8 milyon euro bekliyor

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Geçtiğimiz sezon ciddi bir çıkış yakalayan ve Beşiktaş'ın şampiyonluğunda pay sahibi olan Rıdvan Yılmaz için gelen tekliflerin ardından yönetimin oyuncuyu satma kararı aldığı öğrenildi.

7Beşikaşta sürpriz gelişme Yönetim milli oyuncudan en az 8 milyon euro bekliyor

Siyah-Beyazlı kurmaylar, 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan oyuncuyu geç kalmadan satarak para kazanmanın en doğru seçenek olduğu görüşünde birleştiler. Rıdvan'a Avrupa'dan birçok kulübün teklif yaptığı öğrenilirken en ciddi teklifin Fransız temsilcisi Lyon'dan geldiği ifade ediliyor.

8Beşikaşta sürpriz gelişme Yönetim milli oyuncudan en az 8 milyon euro bekliyor

Ancak Lyon'un ne kadar teklif yaptığı ya da Beşiktaş'ın ne istediği hakkında net bir rakam açıklanmadı. Ancak Beşiktaşlı kurmayların 8-10 milyon Euro aralığında bir rakamda ısrar ettiği ifade ediliyor.

9Beşikaşta sürpriz gelişme Yönetim milli oyuncudan en az 8 milyon euro bekliyor

Bu arada Lyon kulübü Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu da kadrosuna katmayı hedefliyor.

10Beşikaşta sürpriz gelişme Yönetim milli oyuncudan en az 8 milyon euro bekliyor

 

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

    İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

    Sıradaki Galeri
    Fenerbahçe'de kriz! Yalnız başına kaldı sezon sonunda ayrılık kapıya dayandı

    Fenerbahçe'de kriz! Yalnız başına kaldı sezon sonunda ayrılık kapıya dayandı

    Beşikaş'ta sürpriz gelişme! Yönetim milli oyuncudan en az 8 milyon euro bekliyor

    Beşikaş'ta sürpriz gelişme! Yönetim milli oyuncudan en az 8 milyon euro bekliyor

    Ali Koç transfer ettiğinde 'bunun F.Bahçe'de ne işi var' deniyordu! Yılın sürprizini yaptı

    Ali Koç transfer ettiğinde 'bunun F.Bahçe'de ne işi var' deniyordu! Yılın sürprizini yaptı

    Galatasaray'a transferde yılın müjdesi! Yuhalanan oyuncu 8 milyon euro'ya gidiyor

    Galatasaray'a transferde yılın müjdesi! Yuhalanan oyuncu 8 milyon euro'ya gidiyor