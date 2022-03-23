Beşikaş'ta sürpriz gelişme! Yönetim milli oyuncudan en az 8 milyon euro bekliyor
Transfer çalışmalarına Gedson Fernandes'le başlayan Beşiktaş yönetimi bir dönem Galatasaray'da oynayan başka bir oyuncu için harekete geçti. Bu arada defans hattına takviye yapma arayışlarına koyulan Ceyhun Kazancı'nın genç yetenek için Lyon'dan teklif aldığı bildirildi.
Teknik direktör, forvet derken Beşiktaş'ın gündem maddelerinden biri de stoper takviyesi. Hedeflenen isim ise Koray Günter. Siyah beyazlılarda Vida'nın sözleşmesinin bitecek olması, Welinton'dan istenen performansın alınamaması, Montero'nun da düzenli forma giyememesi nedeniyle bu bölge için takviye araştırmalarına devam ediliyor.
Bu bağlamda devre arasında da gündeme gelen Koray Günter ismi ağırlık kazanıyor. Yönetimin ara dönemde de girişimde bulunduğu 27 yaşındaki savunmacı için kulübü Verona'ya teklif yapılacak. 1.86 boyundaki oyuncu ile büyük oranda anlaşan siyah beyazlıların İtalyan ekibine ise yaklaşık 3.5-4 milyon euro arasında bir rakam önereceği kaydedildi. Verona'nın sözleşmesi 2023'te bitecek olan Koray için bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.
Transferde ismi sürekli Beşiktaş'la anılan Anderson Talisca'ya İtalyan'dan önemli bir talip çıktı. Seire A'nın güçlü ekibi Roma'nın Brezilyalı yıldızla ilgilendiği öne sürüldü. Çizme basınında yer alan haberlerde, yaşadığı sorunlar nedeniyle Al Nassr'dan ayrılması beklenen 28 yaşındaki futbolcunun Roma'da forma giyebilmek adına 6.5 milyon Euro olan yıllık ücretinde indirime gitmeyi kabul edebileceği belirtildi.
Beşiktaş'ta yönetim birçok Avrupa ekibinden teklif alan genç oyuncu Rıdvan Yılmaz'ı satma kararı aldığı öğrenildi. İşte detaylar...