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FenerbahçeBerisha: 21 maç 4 gol Ali Koç'un yeni bombası: 1 maçta 5 gol!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Berisha: 21 maç 4 gol Ali Koç'un yeni bombası: 1 maçta 5 gol!
• 20 Nisan 2022 - 11:04 • Son Güncelleme:

Berisha: 21 maç 4 gol Ali Koç'un yeni bombası: 1 maçta 5 gol!

Önümüzdeki sezon forvet hattında sıkıntı yaşamak istemeyen ve takıma kalitesi tartışılmayacak bir golcü arayışına çıkan Ali Koç, geçtiğimiz sezon Ajax'tan Shakhtar Donetsk'e transfer olan 21 yaşındaki süper golcüyle görüşmelere başladı. Burkina Fasolu oyuncunun Ajax formasıyla Venlo maçında 5 gol atması ve bu istatistiğiyle Berisha'nın önüne geçmesi ise ayrıca ironi konusu oldu.

• 20 Nisan 2022 - 11:04 • Son Güncelleme:
1Berisha: 21 maç 4 gol Ali Koçun yeni bombası: 1 maçta 5 gol
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Gelecek sezon yapılanması için geniş çaplı bir araştırma yapan Fenerbahçe, rotasını savaş nedeniyle sıkıntı yaşanan Ukrayna'ya kırdı.

2Berisha: 21 maç 4 gol Ali Koçun yeni bombası: 1 maçta 5 gol

Sabah'ta yer alan habere göre hazırlık maçında karşılaşılan Shakhtar Donetsk'e geçtiğimiz yaz transfer edilen Burkina Fasolu golcü Lassina Traore'nin şartları soruldu.

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21 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılma durumu olması halinde Ukrayna ekibinden masaya oturma sözü alındı.

4Berisha: 21 maç 4 gol Ali Koçun yeni bombası: 1 maçta 5 gol

Ukrayna Ligi'nin oynanmaması durumunda oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi gündemde...

5Berisha: 21 maç 4 gol Ali Koçun yeni bombası: 1 maçta 5 gol

Lassina Traore, geçtiğimiz yaz Hollanda ekibi Ajax'tan 10 milyon euro bedelle Shakhtar Donetsk'e transfer olmuştu.

6Berisha: 21 maç 4 gol Ali Koçun yeni bombası: 1 maçta 5 gol

Sezona harika bir başlangıç yapmış ancak yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı.

7Berisha: 21 maç 4 gol Ali Koçun yeni bombası: 1 maçta 5 gol

Oyuncunun gelecek sezona hazır hale geleceği, sakatlığının futbol hayatını olumsuz etkilemeyeceği öğrenildi.

8Berisha: 21 maç 4 gol Ali Koçun yeni bombası: 1 maçta 5 gol

Süper Lig'de son 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak başarılı bir seri tutturan Fenerbahçe'de takımdaki huzur ortamı gözlerden kaçmıyor.

9Berisha: 21 maç 4 gol Ali Koçun yeni bombası: 1 maçta 5 gol

Teknik direktör İsmail Kartal'ın yakaladığı hava ve çalışma düzeni futbolcuların hoşuna gidiyor. Öte taraftan maddi açıdan takımda herkesin kafasının rahat olması da bu başarılı ortamın oluşmasında önemli yer tutuyor.

10Berisha: 21 maç 4 gol Ali Koçun yeni bombası: 1 maçta 5 gol

Özellikle Başkan Ali Koç, futbolculara ve teknik heyete maaş ödemelerinin günü gününe yapılması konusunda çok hassas davranıyor. Hiçbir aksama yaşanmaması için ekstra çaba sarf ediliyor. Ödeme istikrarının sağlanması takımın saha içi performansını olumlu anlamda etkiliyor. Futbolcular maaş konusunda bir belirsizlik yaşamayınca kafalarını tamamen saha içine verebiliyor.

11Berisha: 21 maç 4 gol Ali Koçun yeni bombası: 1 maçta 5 gol

Milliyet'in haberine göre, bu durum maçlarda ve antrenmanlarda hemen kendini belli ediyor. Transfer konusu da yine bu açıdan öne çıkıyor. Maaşların gününde ödeniyor olması gerek iç transferde gerekse dış transferde de kulübün elini güçlendiriyor. Sarı-lacivertlilerin yakalamış olduğu bu maaş ödeme başarısı sayesinde futbolculara yapılan pazarlık masasında kulüp masada daha güçlü oturuyor.

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Farklı takımlarda forma giyen yıldızlar da sarı-lacivertlilerde ödemelerin günü gününe yapıldığını Fenerbahçe'deki futbolcu arkadaşlarından biliyor. Şu anda Süper Lig'de bile birçok kulüp ödemelerde sorunlar yaşıyor. Fakat sarı-lacivertli kulüp bu konudaki hassasiyetiyle adeta fark yaratıyor.

13Berisha: 21 maç 4 gol Ali Koçun yeni bombası: 1 maçta 5 gol

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