Berisha: 21 maç 4 gol Ali Koç'un yeni bombası: 1 maçta 5 gol!
Önümüzdeki sezon forvet hattında sıkıntı yaşamak istemeyen ve takıma kalitesi tartışılmayacak bir golcü arayışına çıkan Ali Koç, geçtiğimiz sezon Ajax'tan Shakhtar Donetsk'e transfer olan 21 yaşındaki süper golcüyle görüşmelere başladı. Burkina Fasolu oyuncunun Ajax formasıyla Venlo maçında 5 gol atması ve bu istatistiğiyle Berisha'nın önüne geçmesi ise ayrıca ironi konusu oldu.
Gelecek sezon yapılanması için geniş çaplı bir araştırma yapan Fenerbahçe, rotasını savaş nedeniyle sıkıntı yaşanan Ukrayna'ya kırdı.
Sabah'ta yer alan habere göre hazırlık maçında karşılaşılan Shakhtar Donetsk'e geçtiğimiz yaz transfer edilen Burkina Fasolu golcü Lassina Traore'nin şartları soruldu.
Özellikle Başkan Ali Koç, futbolculara ve teknik heyete maaş ödemelerinin günü gününe yapılması konusunda çok hassas davranıyor. Hiçbir aksama yaşanmaması için ekstra çaba sarf ediliyor. Ödeme istikrarının sağlanması takımın saha içi performansını olumlu anlamda etkiliyor. Futbolcular maaş konusunda bir belirsizlik yaşamayınca kafalarını tamamen saha içine verebiliyor.
Milliyet'in haberine göre, bu durum maçlarda ve antrenmanlarda hemen kendini belli ediyor. Transfer konusu da yine bu açıdan öne çıkıyor. Maaşların gününde ödeniyor olması gerek iç transferde gerekse dış transferde de kulübün elini güçlendiriyor. Sarı-lacivertlilerin yakalamış olduğu bu maaş ödeme başarısı sayesinde futbolculara yapılan pazarlık masasında kulüp masada daha güçlü oturuyor.