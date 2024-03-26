Bayramda şehir dışına seyahat etmenin maliyeti belli oldu! Uçaklarda yer kalmadı, otobüs ve YHT biletleri tükenmek üzere...
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla yılın ilk uzun dönem tatili için rotalar oluşturulmaya başlandı. 5-15 Nisan 2024 tarihlerinde uçaklarda neredeyse boş yer kalmazken, otobüsçüler ek seferlere hazırlanıyor. Bayram döneminde İstanbul’dan gidiş-dönüş kişi başı uçak bileti için en az 2 bin 640 TL ayırmak gerekiyor. Otobüsle gidiş-dönüş İzmir 2 bin 200 TL, Antalya 2 bin TL ve Erzurum 2 bin 500 TL’yi buluyor. YHT en uygun seçenek olarak öne çıkıyor. Bayramda araç kiralamanın günlük bedeli ise 1.100 TL’den başlıyor.
• 26 Mart 2024 - 07:31 • Son Güncelleme:
• 26 Mart 2024 - 07:31 • Son Güncelleme: