Bayramda şehir dışına seyahat etmenin maliyeti belli oldu! Uçaklarda yer kalmadı, otobüs ve YHT biletleri tükenmek üzere...

Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil' in haberine göre; Özellikle 5-15 Nisan 2024 tarihleri arasında İzmir, Antalya, Bodrum gibi yoğun iller için uçak seferlerinin yüzde 80’i neredeyse doldu. Otobüs ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinde halen yer bulabilmek mümkün. Yaklaşan tatil döneminde İstanbul’dan İzmir, Bodrum ve Antalya gibi lokasyonlara gidiş-dönüş kişi başı uçak bileti için en az 2 bin 640 TL ayırmak gerekiyor.