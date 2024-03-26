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Gündem Bayramda şehir dışına seyahat etmenin maliyeti belli oldu! Uçaklarda yer kalmadı, otobüs ve YHT biletleri tükenmek üzere...
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Bayramda şehir dışına seyahat etmenin maliyeti belli oldu! Uçaklarda yer kalmadı, otobüs ve YHT biletleri tükenmek üzere...

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla yılın ilk uzun dönem tatili için rotalar oluşturulmaya başlandı. 5-15 Nisan 2024 tarihlerinde uçaklarda neredeyse boş yer kalmazken, otobüsçüler ek seferlere hazırlanıyor. Bayram döneminde İstanbul’dan gidiş-dönüş kişi başı uçak bileti için en az 2 bin 640 TL ayırmak gerekiyor. Otobüsle gidiş-dönüş İzmir 2 bin 200 TL, Antalya 2 bin TL ve Erzurum 2 bin 500 TL’yi buluyor. YHT en uygun seçenek olarak öne çıkıyor. Bayramda araç kiralamanın günlük bedeli ise 1.100 TL’den başlıyor.

• 26 Mart 2024 - 07:31 • Son Güncelleme:
• 26 Mart 2024 - 07:31 • Son Güncelleme:
1 Bayramda şehir dışına seyahat etmenin maliyeti belli oldu Uçaklarda yer kalmadı, otobüs ve YHT biletleri tükenmek üzere...

Yılın ilk uzun süreli bayram tatili olacak Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. Hafta sonları ile birlikte 9 günü bulacak tatil dönemini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler ulaşım planlarını hızlandırdı.

2 Bayramda şehir dışına seyahat etmenin maliyeti belli oldu Uçaklarda yer kalmadı, otobüs ve YHT biletleri tükenmek üzere...

Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil' in haberine göre; Özellikle 5-15 Nisan 2024 tarihleri arasında İzmir, Antalya, Bodrum gibi yoğun iller için uçak seferlerinin yüzde 80’i neredeyse doldu. Otobüs ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinde halen yer bulabilmek mümkün. Yaklaşan tatil döneminde İstanbul’dan İzmir, Bodrum ve Antalya gibi lokasyonlara gidiş-dönüş kişi başı uçak bileti için en az 2 bin 640 TL ayırmak gerekiyor.

3 Bayramda şehir dışına seyahat etmenin maliyeti belli oldu Uçaklarda yer kalmadı, otobüs ve YHT biletleri tükenmek üzere...

Otobüs seferlerinde gidiş-dönüş kişi başı en az 1.000 TL olurken, YHT’de neredeye yarı yarıya fiyatına bilet kesiliyor. Bu bayram döneminde en uygun fiyatlı aracı kiralamanın günlük bedeli ise 1.100 TL’ye çıkıyor.

4 TATİL İÇİN UÇAK FİYATLARI

TATİL İÇİN UÇAK FİYATLARI

Şirketlerin internet sitesindeki güncel fiyatlar ile ulaştırma hizmeti veren dijital platformlardan derlediğimiz bilgilere göre, 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatilinde İstanbul’dan Antalya ve Bodrum’a gidiş-dönüş kişi başı uçak bileti için en az 3 bin 338 TL ayırmak gerekirken, İzmir için tarife 2 bin 640 TL’yi buluyor.

5 Bayramda şehir dışına seyahat etmenin maliyeti belli oldu Uçaklarda yer kalmadı, otobüs ve YHT biletleri tükenmek üzere...

Bayramda İstanbul’dan uzak mesafelerdeki memleketlerine uçakla gitmek isteyen vatandaşlar ise biraz daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalabiliyor. Buna göre, Erzurum’a gidiş-dönüş kişi başı uçak bileti 5 bin 38 TL’den satılırken, Trabzon’a uçakla gidip gelmenin maliyeti 4 bin 538 TL’ye ulaşıyor.

6 EN UYGUNU HIZLI TREN

EN UYGUNU HIZLI TREN

Tavan fiyata rağmen uçakla seyahatin yüksek kişi başı maliyetleri bayram dönemlerinde otobüs yolculuğuna olan ilgiyi arttırmaya devam ediyor.

7 Bayramda şehir dışına seyahat etmenin maliyeti belli oldu Uçaklarda yer kalmadı, otobüs ve YHT biletleri tükenmek üzere...

Bu bayram otobüsle İstanbul’dan gidiş-dönüş kişi başı Antalya seyahati 2 bin TL olurken, Bodrum 2 bin 400 TL, İzmir 2 bin 220 TL, Konya 3 bin 338 TL, Erzurum 2 bin 500 TL, Trabzon 2 bin 800 TL’den başlıyor. Yüksek Hızlı Tren ise avantajını koruyor ve İstanbul’dan Eskişehir’e gidiş-dönüş kişi başı tren bileti 560 TL, Ankara’ya 860 TL, Konya’ya 1.260 TL’ye satılıyor.

8 OTOBÜSTE EK SEFERLER AÇILIYOR

OTOBÜSTE EK SEFERLER AÇILIYOR

BAYRAMDA memleketlerine otobüsle gitmek isteyenler rezervasyonlarına devam ediyor. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan’ın paylaştığı bilgilere göre, otobüsler için ek seferlerin çok yakında açılması bekleniyor.

9 Bayramda şehir dışına seyahat etmenin maliyeti belli oldu Uçaklarda yer kalmadı, otobüs ve YHT biletleri tükenmek üzere...

Artan yakıt, bakım ve çalışan giderlerinden dolayı firmaların otobüs biletlerine yüzde 50 civarında zam yapmak zorunda kaldığını belirten Özcan, “Gidiş için 5-6-7 Nisan tarihlerinde dönüş için ise özellikle 13-14 Nisan tarihlerinde ciddi yoğunluklar var.

10 Bayramda şehir dışına seyahat etmenin maliyeti belli oldu Uçaklarda yer kalmadı, otobüs ve YHT biletleri tükenmek üzere...

Bu yüzden bilet alacakların elini çabuk tutmasını her zaman öneriyoruz. Diğer yandan, Ulaştırma Bakanlığımız ile iletişim halindeyiz ve çok yakında bayram dönemi otobüs seferleri için ek seferleri açacağız” ifadelerini kullandı.