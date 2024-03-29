Bayram tatilinin faturası belli oldu: 11 TL'den başlıyor

HER ŞEY DAHİL 11 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Bayramın nisan ayına denk gelmesiyle otel fiyatları sezon ortasına göre daha erişilebilir fiyatlarla karşımıza çıkıyor.



Antalya’da 5 yıldızlı otellerde her şey dahil 2 kişi için dört gece beş günlük konaklama ücreti ortalama 11 bin liradan başlıyor, bölgenin en pahalı otelinde ise fiyatlar 350 bin liraya kadar yükseliyor.



Bodrum’da 5 yıldızlı otellerde iki kişi için her şey dahil dört gecelik konaklama ortalama 18 bin liradan başlıyor, 90 bin lirayı buluyor.



Marmaris’te ise 5 yıldızlı otellerde 2 kişi için dört gece konaklama ortalama 20 bin lira ile 38 bin lira arasında değişiyor. Ayrıca oda kahvaltı seçeneği ile iki kişi dört gece için ortalama 8 bin liraya butik oteller bulunuyor.