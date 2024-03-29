Bayram tatilinin faturası belli oldu: 11 TL'den başlıyor
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla yılın ilk uzun dönem tatili için rotalar oluşturulmaya başlandı. 5-15 Nisan 2024 tarihlerinde uçaklarda neredeyse boş yer kalmazken, otobüsçüler ek seferlere hazırlanıyor. Bu dönemde Karadeniz ve Kapadokya turlarına yoğun talep var. Bodrum, Antalya, Marmaris ve Kıbrıs da bayram tatili için en çok aranılan bölgeler oldu. Peki bu talebin faturası ne? 5 yıldızlı otellerde 4 gece konaklama 11 bin liradan başlıyor. Bir gece konaklamalı kültür turlarının fiyatı ise ortalama 3 bin lira. İşte bayram tatilcilerini yakından ilgilendiren o fiyatlar...
• 29 Mart 2024 - 09:53 • Son Güncelleme:
• 29 Mart 2024 - 09:53 • Son Güncelleme: