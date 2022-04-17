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Fenerbahçe'Barış için futbol' organizasyonuna geldiler Ali Koç'un 3 teklifiyle şok geçirdiler! 'Hepsini bize verin'
HaberlerFenerbahçe Haberleri 'Barış için futbol' organizasyonuna geldiler Ali Koç'un 3 teklifiyle şok geçirdiler! 'Hepsini bize verin'
• 17 Nisan 2022 - 15:09 • Son Güncelleme:

'Barış için futbol' organizasyonuna geldiler Ali Koç'un 3 teklifiyle şok geçirdiler! 'Hepsini bize verin'

Barış için futbol organizasyonu için İstanbul'a gelen ve salı günü Shakhtar Donetsk'le hazırlık maçına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un Ukrayna devinden 3 yıldızı istediği ortaya çıktı. İşte Koç'un listesinde bulunan o futbolcular...

• 17 Nisan 2022 - 15:09 • Son Güncelleme:
1Barış için futbol organizasyonuna geldiler Ali Koçun 3 teklifiyle şok geçirdiler Hepsini bize verin
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Ligde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, bir yandan da transfer için çalışmalarını sürdürüyor. 19 Nisan Salı günü sahasında "Barış için futbol" sloganıyla Shakthar Donetsk ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maç öncesinde ise Ukrayna ekibi ile transfer için masaya oturacak.

2Barış için futbol organizasyonuna geldiler Ali Koçun 3 teklifiyle şok geçirdiler Hepsini bize verin

Savaş sebebiyle Ukrayna'da liglerin akıbetinin belirsiz olması sebebiyle Fenerbahçe, Shakhtar'dan 3 ismi isteyecek. Hedefteki isimler ise stoper Marlon, sol bek Ismaily ve sağ kanat David Neres.

3Barış için futbol organizasyonuna geldiler Ali Koçun 3 teklifiyle şok geçirdiler Hepsini bize verin

F.Bahçe bu 3 Brezilyalı futbolcudan özellikle Marlon ve Ismaily'i uzun süredir takip ediyor. Bu iki ismin yanına Neres'i de ekleyen yönetimin, üç oyuncu için de çok istekli olduğu belirtiliyor.

4Barış için futbol organizasyonuna geldiler Ali Koçun 3 teklifiyle şok geçirdiler Hepsini bize verin

Üç isim için Shakhtar ile masaya oturacak olan Fenerbahçe, paket halinde bir transfere imza atmak istiyor. Sarı- Lacivertliler böylelikle en uygun maliyetle 3 isme imza attırmayı hedefliyor.

5ARDA GÜLER ŞOV YAPMAYA DEVAM EDİYOR

ARDA GÜLER ŞOV YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Arda Güler gösterdiği 5 gollük katkıyla Galatasaray ve Beşiktaş'ta forma giyen birçok önemli yıldızı da sollamayı başardı.

6Barış için futbol organizasyonuna geldiler Ali Koçun 3 teklifiyle şok geçirdiler Hepsini bize verin

Bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne sadece 2'şer gol atabildi. Halil Dervişoğlu ise 3 gol ve 1 asistle 4 gole katkı yapabildi. Üstelik Babel 1094, Feghouli 987, Halil 1115, Diagne ise 664 dakika sahada kaldı.

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Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou bu sezon sadece 2 gol atabirken, Kenan Karaman da 1 kez ağları sarsabildi. Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup'un ise şu ana kadar golü bulunmuyor. N'Koudou 362, Kenan 926, Oğuzhan 606, Gökhan ise 253 dakika sahada kaldı.

8Barış için futbol organizasyonuna geldiler Ali Koçun 3 teklifiyle şok geçirdiler Hepsini bize verin

Takvim'in haberine göre Arda Güler ise sadece 224 dakika forma giymesine rağmen 3 kez ağları havalandırmayı başarırken, takımına 2 de asist katkısı verdi.

9Barış için futbol organizasyonuna geldiler Ali Koçun 3 teklifiyle şok geçirdiler Hepsini bize verin

Yetenekleriyle kısa sürede Avrupa devlerinin dikkatini çeken genç yıldızın önümüzdeki sezon sürekli 11'de forma şansı bulması halinde çift haneli gol ve asist sayısına ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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11Barış için futbol organizasyonuna geldiler Ali Koçun 3 teklifiyle şok geçirdiler Hepsini bize verin

 

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