• 17 Nisan 2022 - 15:09 • Son Güncelleme:
'Barış için futbol' organizasyonuna geldiler Ali Koç'un 3 teklifiyle şok geçirdiler! 'Hepsini bize verin'
Barış için futbol organizasyonu için İstanbul'a gelen ve salı günü Shakhtar Donetsk'le hazırlık maçına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un Ukrayna devinden 3 yıldızı istediği ortaya çıktı. İşte Koç'un listesinde bulunan o futbolcular...
• 17 Nisan 2022 - 15:09 • Son Güncelleme:
1
Ligde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, bir yandan da transfer için çalışmalarını sürdürüyor. 19 Nisan Salı günü sahasında "Barış için futbol" sloganıyla Shakthar Donetsk ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maç öncesinde ise Ukrayna ekibi ile transfer için masaya oturacak.
2
Savaş sebebiyle Ukrayna'da liglerin akıbetinin belirsiz olması sebebiyle Fenerbahçe, Shakhtar'dan 3 ismi isteyecek. Hedefteki isimler ise stoper Marlon, sol bek Ismaily ve sağ kanat David Neres.
3
4
6
7
9