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GalatasarayBarcelona maçı öncesi sürpriz transfer! Galatasaray resmen açıkladı
HaberlerGalatasaray Haberleri Barcelona maçı öncesi sürpriz transfer! Galatasaray resmen açıkladı
• 09 Mart 2022 - 12:58 • Son Güncelleme:

Barcelona maçı öncesi sürpriz transfer! Galatasaray resmen açıkladı

Yarın Nou-Camp Stadı'nda dünya devi Barcelona ile karşılaşacak olan Galatasaray'da yönetimin futbolcular ve teknik heyet için inanılmaz bir prim ücreti belirlediği ortaya çıkarken, sarı kırmızıların sürpriz transferi ise dikkat çekti.

• 09 Mart 2022 - 12:58 • Son Güncelleme:
1Barcelona maçı öncesi sürpriz transfer Galatasaray resmen açıkladı
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Galatasaray , Süper Lig 'de geçirdiği hayal kırıklığıyla dolu sezonda, Avrupa Ligi'nde bir nebze olsun nefes almak istiyor. Avrupa Ligi'ndeki grubundan namağlup lider olarak çıkan, deplasmanda kalesinde gol dahi görmeyen Sarı-Kırmızılılar, UEFA organizasyonlarında ortaya koyduğu performansı devam ettirmenin hesapları içinde.

2Barcelona maçı öncesi sürpriz transfer Galatasaray resmen açıkladı

Barcelona gibi dünyanın en büyük kulüplerinden biri karşısında, hem de Nou Camp'ta mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılılar, tüm olumsuz gidişata rağmen turdan umutlu. Teknik direktör Domenec Torrent, tüm planlarını İstanbul'a avantajlı bir skorla dönebilmek üzerine kuruyor.

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Fanatik'in haberine göre; Barcelona'nın tüm yapısını A'dan Z'ye bildiğini her fırsatta dile getiren Torrent, maçın anahtarını tecrübeli yıldızlarında görüyor. Feghouli'nin zorlu mücadeleye forvet arkasında, Babel'in de sağ kenarda başlaması bekleniyor.

4Barcelona maçı öncesi sürpriz transfer Galatasaray resmen açıkladı

Hücum hattındaki en öncelikli silah ise Kerem olacak. Torrent'in planları arasında, topu genç oyuncuya en kısa sürede ulaştırmak var. Ön tarafta Mohamed, fizik gücüyle Gomis'in bir adım önünde görünüyor. Merkezde ise Taylan, Berkan, Pulgar üçlüsünden ikisi görev alacak.

5Barcelona maçı öncesi sürpriz transfer Galatasaray resmen açıkladı

Barcelona maçı için bugün saat 11.00’de İspanya’ya gidecek olan Galatasaray’da kamp kadrosu açıklandı. UEFA listesinde olmayan Omar ve Semih Kaya da takımda yer aldı. Torrent, cuma sabahı Barcelona’da antrenman yapılacağı için iki oyuncunun da kafileye dahil olmasını istedi. Buna karşılık takımdan ayrı çalışan Arda Turan ise kafileye alınmadı.

6Barcelona maçı öncesi sürpriz transfer Galatasaray resmen açıkladı

Geriden oyun kurulumuna önem veren Torrent, kalede Pena'yı oynatacak. Savunma oyuncularıyla da sık sık bire bir görüşen İspanyol hoca, Marcao ve Nelsson ikilisinden yüksek konsantrasyon beklerken, Aanholt'a da ileri çıkışlarında top kaybı yaşanması durumunda mutlaka vakit kaybetmeden geriye dönmesi gerektiğini anlatıyor. Sağ bekte de Omar listede olmadığı için, formu düşse de Boey'nin ilk 11'de oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

7Barcelona maçı öncesi sürpriz transfer Galatasaray resmen açıkladı

Yönetim kanadı da işi sıkı tutuyor. Başkan Burak Elmas, yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde, takımı Avrupa Ligi Finali'nde görmek istediğini belirtiyor. Ligdeki gidişin aksine, oyuncuların Avrupa'da farklı bir reaksiyon ortaya koyacağına inandığını dile getiren Sarı-Kırmızılı kulübün patronu...

8Barcelona maçı öncesi sürpriz transfer Galatasaray resmen açıkladı

1 milyon Euro'nun üzerinde bir tur primi belirledi ve bunu İspanya'daki kamp öncesinde tüm takıma açıklamaya hazırlanıyor. Elmas'la birlikte diğer yöneticilerin de Barcelona deplasmanında takımı destekleyeceği öğrenildi.

9Barcelona maçı öncesi sürpriz transfer Galatasaray resmen açıkladı

Diğer taraftan Barcelona - Galatasaray mücadelesi, Aslan'ın genç yetenekleri açısından ciddi bir vitrin anlamı taşıyor. Özellikle Kerem, Marcao ve Nelsson'u izlemek üzere Fransız ve İtalyan kulüplerinin birçok temsilciyi Nou Camp'a göndereceği ve bu temsilcilerin maçı tribünde canlı izleyerek Galatasaray'ın oyuncuları hakkında rapor hazırlayacağı bildirildi. Bu da gençlerin iyi performans göstermeleri halinde, yaz döneminde Sarı-Kırmızılı kulübün kapısının yüksek tekliflerle çalınabileceği anlamına geliyor.

10Barcelona maçı öncesi sürpriz transfer Galatasaray resmen açıkladı

Fatih Terim, Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın Barcelona maçına davet etmesine yanıt verdi. Terim, Başkan Elmas’a daveti için teşekkür ederken, mücadeleyi televizyondan izleyeceğini söyledi. Terim, “Perşembe gecesi televizyon başında yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı duygu, heyecan ve duygusal yoğunlukla takımımızı destekleyeceğim” ifadelerini kullandı.

11Barcelona maçı öncesi sürpriz transfer Galatasaray resmen açıkladı

Galatasaray kulübü genç oyuncu transferlerine bir yenisini ekledi. Sarı-kırmızılı akademiye Ahmet Demirelli transfer oldu. Galatasaray yaptığı paylaşımda "Galatasarayımıza hoş geldin Ahmet Demirelli!" ifadeleri kullanıldı.

12Barcelona maçı öncesi sürpriz transfer Galatasaray resmen açıkladı

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Barcelona maçı öncesi sürpriz transfer! Galatasaray resmen açıkladı

Barcelona maçı öncesi sürpriz transfer! Galatasaray resmen açıkladı

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