Barcelona maçı öncesi sürpriz transfer! Galatasaray resmen açıkladı

Barcelona gibi dünyanın en büyük kulüplerinden biri karşısında, hem de Nou Camp'ta mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılılar, tüm olumsuz gidişata rağmen turdan umutlu. Teknik direktör Domenec Torrent, tüm planlarını İstanbul'a avantajlı bir skorla dönebilmek üzerine kuruyor.