Barcelona maçı için Torrent kararını verdi! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

Çin'den Avustralya'ya, ABD'den Hindistan'a, Japonya'dan Fransa'ya kadar birçok ülkede bu büyük heyecan yaşanacak. Karşılaşmaya 48 yabancı basın mensubu akreditasyon yaptırdı. Avrupa'dan çok sayıda kulübün scoutları da bu akşam Nef Stadı'daki yerini alacak.