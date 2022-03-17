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GalatasarayBarcelona maçı için Torrent kararını verdi! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...
HaberlerGalatasaray Haberleri Barcelona maçı için Torrent kararını verdi! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...
• 17 Mart 2022 - 09:12 • Son Güncelleme:

Barcelona maçı için Torrent kararını verdi! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray, Barcelona ile 0-0'ın rövanşında karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılı takımda teknik direktör Domenec Torrent karşılaşmanın 11'ini belirledi.

• 17 Mart 2022 - 09:12 • Son Güncelleme:
1Barcelona maçı için Torrent kararını verdi İşte Galatasarayın muhtemel 11i...
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Tarihi maça artık sayılı saatler kaldı. Bütün Türkiye saat 20.45'de başlayacak Galatasaray - Barcelona mücadelesine kilitlendi. Peki Sarı-Kırmızılı takım nasıl bir 11'le sahaya çıkacak. Domenec Torrent hangi oyunculara şans verecek. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

2PENA

PENA

3SACHA BOEY

SACHA BOEY

4MARCAO

MARCAO

5NELSSON

NELSSON

6AANHOLT

AANHOLT

7BERKAN

BERKAN

8TAYLAN

TAYLAN

9FEGHOULI

FEGHOULI

10BABEL

BABEL

11KEREM AKTÜRKOĞLU

KEREM AKTÜRKOĞLU

12

MOSTAFA

13TERİMİN LAZİO MAÇINDAKİ TAKTİĞİ UYGULANACAK

TERİM'İN LAZİO MAÇINDAKİ TAKTİĞİ UYGULANACAK

Fatih Terim döneminde Lazio'ya karşı oynanan ve iki maçta 4 puanla sonuç veren futbolu dikkate alan 59 yaşındaki çalıştırıcı, Barcelona rövanşında aynı taktiği uygulayacak. Takım savunmasına öncelik tanıyacak sarı-kırmızılılar, geçiş hücumlarıyla yıldızı Kerem'i pozisyonlara sokmaya çalışacak.

14DÜNYANIN GÖZÜ BU MAÇTA

DÜNYANIN GÖZÜ BU MAÇTA!

Galatasaray, bu akşam tarihi sınavlarından birini verecek. Galatasaray ile Barcelona arasındaki zorlu Avrupa Ligi son 16 turu maçını dünya üzerinde tam 123 ülkede çeşitli platformlar üzerinden canlı olarak yayınlayacak.

15Barcelona maçı için Torrent kararını verdi İşte Galatasarayın muhtemel 11i...

Çin'den Avustralya'ya, ABD'den Hindistan'a, Japonya'dan Fransa'ya kadar birçok ülkede bu büyük heyecan yaşanacak. Karşılaşmaya 48 yabancı basın mensubu akreditasyon yaptırdı. Avrupa'dan çok sayıda kulübün scoutları da bu akşam Nef Stadı'daki yerini alacak.

16Barcelona maçı için Torrent kararını verdi İşte Galatasarayın muhtemel 11i...

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