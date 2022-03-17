• 17 Mart 2022 - 09:12 • Son Güncelleme:
Barcelona maçı için Torrent kararını verdi! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray, Barcelona ile 0-0'ın rövanşında karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılı takımda teknik direktör Domenec Torrent karşılaşmanın 11'ini belirledi.
• 17 Mart 2022 - 09:12 • Son Güncelleme:
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Tarihi maça artık sayılı saatler kaldı. Bütün Türkiye saat 20.45'de başlayacak Galatasaray - Barcelona mücadelesine kilitlendi. Peki Sarı-Kırmızılı takım nasıl bir 11'le sahaya çıkacak. Domenec Torrent hangi oyunculara şans verecek. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...
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TERİM'İN LAZİO MAÇINDAKİ TAKTİĞİ UYGULANACAK
Fatih Terim döneminde Lazio'ya karşı oynanan ve iki maçta 4 puanla sonuç veren futbolu dikkate alan 59 yaşındaki çalıştırıcı, Barcelona rövanşında aynı taktiği uygulayacak. Takım savunmasına öncelik tanıyacak sarı-kırmızılılar, geçiş hücumlarıyla yıldızı Kerem'i pozisyonlara sokmaya çalışacak.
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