Barcelona - Galatasaray maçından sonra Simeone'ye telefon! 'Arda ve Emre'den sonra 3.Türk'ü buldum'
Dün gece Barcelona karşısında oynadığı futbol ve attığı triplinglerle kendisini izleyenleri hayran bırakan yıldız futbolcunun Atletico Madrid tarafından takip edildiği, hatta dev kulübün menajerinin milli futbolcu hakkında bol bol not tuttuğu ortaya çıktı.
Yerel liglerdeki takımların gelecek sezon Avrupa kupalarına kaç takımla katılabileceğini belirleyen UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye, G.Saray'ın Barcelona ile berabere kalmasının ardından puan olarak yükselse de sıralamada 19. sıradaki yerini korudu.
İspanyol devi Atletico Madrid'in spor yönetim menajeri ve Andrea Berta'nın asistanı Gudi Pozo, Camp Nou'da Kerem Aktürkoğlu'nu canlı gözle takip etti. FIFA temsilcisi Marko Kırdemir de AS'a yaptığı açıklamada, Kerem Aktürkoğlu'nun izlendiğini doğruladı ve Atletico Madrid ekibi için ilginç bir oyuncu olduğunu söyledi.
Öte yandan Barcelona'dan Galatasaray'a devre arasında kiralanan ve dün kariyerinde ilk kez Camp Nou'ya sarı-kırmızılı formayla çıkan Inaki Pena, Barça'nın Hollandalı yıldızı Mempis Depay'a geçit vermedi. 28 yaşındaki golcünün 27'deki frikiğini harika çıkaran Pena, Depay'ın 41'deki vuruşunda da adeta uzadı ve müthiş bir kurtarışa imza attı. Pena, Xavi'ye "Ben buradayım" mesajı verdi.