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UEFA Avrupa LigiBarcelona - Galatasaray maçından sonra Simeone'ye telefon! 'Arda ve Emre'den sonra 3.Türk'ü buldum'
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• 11 Mart 2022 - 11:20 • Son Güncelleme:

Barcelona - Galatasaray maçından sonra Simeone'ye telefon! 'Arda ve Emre'den sonra 3.Türk'ü buldum'

Dün gece Barcelona karşısında oynadığı futbol ve attığı triplinglerle kendisini izleyenleri hayran bırakan yıldız futbolcunun Atletico Madrid tarafından takip edildiği, hatta dev kulübün menajerinin milli futbolcu hakkında bol bol not tuttuğu ortaya çıktı.

• 11 Mart 2022 - 11:20 • Son Güncelleme:
1Barcelona - Galatasaray maçından sonra Simeoneye telefon Arda ve Emreden sonra 3.Türkü buldum
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Yerel liglerdeki takımların gelecek sezon Avrupa kupalarına kaç takımla katılabileceğini belirleyen UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye, G.Saray'ın Barcelona ile berabere kalmasının ardından puan olarak yükselse de sıralamada 19. sıradaki yerini korudu.

2İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

1- İngiltere - 101.783

3Barcelona - Galatasaray maçından sonra Simeoneye telefon Arda ve Emreden sonra 3.Türkü buldum

2- İspanya - 92.50

4Barcelona - Galatasaray maçından sonra Simeoneye telefon Arda ve Emreden sonra 3.Türkü buldum

3- İtalya - 74.902

5Barcelona - Galatasaray maçından sonra Simeoneye telefon Arda ve Emreden sonra 3.Türkü buldum

4- Almanya - 72.213

6Barcelona - Galatasaray maçından sonra Simeoneye telefon Arda ve Emreden sonra 3.Türkü buldum

5- Fransa - 57.748

7Barcelona - Galatasaray maçından sonra Simeoneye telefon Arda ve Emreden sonra 3.Türkü buldum

6- Portekiz - 51.882

8Barcelona - Galatasaray maçından sonra Simeoneye telefon Arda ve Emreden sonra 3.Türkü buldum

7- Hollanda - 46.300

9Barcelona - Galatasaray maçından sonra Simeoneye telefon Arda ve Emreden sonra 3.Türkü buldum

8- Avusturya - 38.450

10Barcelona - Galatasaray maçından sonra Simeoneye telefon Arda ve Emreden sonra 3.Türkü buldum

9- İskoçya - 35.300

11Barcelona - Galatasaray maçından sonra Simeoneye telefon Arda ve Emreden sonra 3.Türkü buldum

10- Rusya - 34.482

12Barcelona - Galatasaray maçından sonra Simeoneye telefon Arda ve Emreden sonra 3.Türkü buldum

11- Sırbistan - 32.875

13Barcelona - Galatasaray maçından sonra Simeoneye telefon Arda ve Emreden sonra 3.Türkü buldum

12- Ukrayna - 31.800

14Barcelona - Galatasaray maçından sonra Simeoneye telefon Arda ve Emreden sonra 3.Türkü buldum

13- Belçika - 30.600

15Barcelona - Galatasaray maçından sonra Simeoneye telefon Arda ve Emreden sonra 3.Türkü buldum

14- İsviçre - 29.675

16Barcelona - Galatasaray maçından sonra Simeoneye telefon Arda ve Emreden sonra 3.Türkü buldum

15- Yunanistan - 27.700

17Barcelona - Galatasaray maçından sonra Simeoneye telefon Arda ve Emreden sonra 3.Türkü buldum

16- Çekya - 27.600

18Barcelona - Galatasaray maçından sonra Simeoneye telefon Arda ve Emreden sonra 3.Türkü buldum

17- Danimarka - 27.175

19Barcelona - Galatasaray maçından sonra Simeoneye telefon Arda ve Emreden sonra 3.Türkü buldum

18- Hırvatistan - 27.150

20Barcelona - Galatasaray maçından sonra Simeoneye telefon Arda ve Emreden sonra 3.Türkü buldum

19- Türkiye - 27.100

21Barcelona - Galatasaray maçından sonra Simeoneye telefon Arda ve Emreden sonra 3.Türkü buldum

20- Norveç - 26.500

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İspanyol devi Atletico Madrid'in spor yönetim menajeri ve Andrea Berta'nın asistanı Gudi Pozo, Camp Nou'da Kerem Aktürkoğlu'nu canlı gözle takip etti. FIFA temsilcisi Marko Kırdemir de AS'a yaptığı açıklamada, Kerem Aktürkoğlu'nun izlendiğini doğruladı ve Atletico Madrid ekibi için ilginç bir oyuncu olduğunu söyledi.

23Barcelona - Galatasaray maçından sonra Simeoneye telefon Arda ve Emreden sonra 3.Türkü buldum

"Cim-Bom"un Rumen yıldızı Alexandru Cicaldau da menajerlerin radarındaydı. Kerem de dün İspanyolların ünlü gazetesi Marca'ya verdiği röportajda, "İspanya tüm futbolcular için ilginç, benim de niteliklerime uygun bir ülke" açıklamasını yapmıştı.

24Barcelona - Galatasaray maçından sonra Simeoneye telefon Arda ve Emreden sonra 3.Türkü buldum

Öte yandan Barcelona'dan Galatasaray'a devre arasında kiralanan ve dün kariyerinde ilk kez Camp Nou'ya sarı-kırmızılı formayla çıkan Inaki Pena, Barça'nın Hollandalı yıldızı Mempis Depay'a geçit vermedi. 28 yaşındaki golcünün 27'deki frikiğini harika çıkaran Pena, Depay'ın 41'deki vuruşunda da adeta uzadı ve müthiş bir kurtarışa imza attı. Pena, Xavi'ye "Ben buradayım" mesajı verdi.

25Barcelona - Galatasaray maçından sonra Simeoneye telefon Arda ve Emreden sonra 3.Türkü buldum

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