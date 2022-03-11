Barcelona - Galatasaray maçından sonra Simeone'ye telefon! 'Arda ve Emre'den sonra 3.Türk'ü buldum'

İspanyol devi Atletico Madrid'in spor yönetim menajeri ve Andrea Berta'nın asistanı Gudi Pozo, Camp Nou'da Kerem Aktürkoğlu'nu canlı gözle takip etti. FIFA temsilcisi Marko Kırdemir de AS'a yaptığı açıklamada, Kerem Aktürkoğlu'nun izlendiğini doğruladı ve Atletico Madrid ekibi için ilginç bir oyuncu olduğunu söyledi.