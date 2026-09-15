Baoji: bronzdan elektriğe... Bronz, elektrik ve kivi: Baoji’nin üç yüzü

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Baoji’nin ekonomisinde tarım da önemli bir yer tutuyor. Özellikle Mei ilçesi, kivi yetiştiriiğiyle tanınıyor. Kent genelinde yaklaşık 22 bin 500 hektarlık alanda kivi yetiştiriliyor ve yıllık üretim 700 bin tonu aşıyor. Kivi üretiminde de modern tarım teknolojilerinden yararlanılıyor.