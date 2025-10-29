Balıkesir beşik gibi! Sındırgı'da deprem korkusu bitmiyor, evlerine girmeye çekinenler, çadırlarda kalıyor

3

Geceyi parkta geçiren vatandaşlardan evli ve 2 çocuk annesi Songül Baytar (49) ise "Evimizde bir şey yok ama korkumuzdan giremiyoruz. Gece boyunca yine çok sallandık" dedi. Geceyi evinin önüne kurduğu çadırda geçirdiklerini dile getiren evli ve 3 çocuk annesi Emine Şensöz (52) de "Evimizde bir hasar yok ama çocuklar çok korkuyor. Down sendromlu kızımız var. Deprem anında evden çıkması zor oluyor. 10 Ağustos'taki depremden sonra da çadır kurmuştuk. Evde olsak devam eden sarsıntılar nedeniyle sürekli dışarıya çıkmak zorunda kalırdık ama çadırda en azından rahat uyuyoruz. Çadırın altına palet koyduk, kenarlarını kartonla kapattık soğuk olsa da üşümüyoruz" diye konuştu. (DHA)Diğer yandan 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılıp, mühürlenen ve önceki gün meydana gelen depremde yıkılan binalar için iş makinesi ve kepçelerle enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, yıkılan binalardan inceleme yapmak üzere karot örneği aldı.