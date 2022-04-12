Aslı Enver o sorudan kaçtı! 'Ne olur beni sıkıştırmayın'
Kendisinden 12 yaş büyük iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Aslı Enver, birkaç gün önce sevgilisinin annesi ile yemeğe çıkmıştı. "İlişkimiz gördüğünüz gibi çok güzel gidiyor. Önder de benim ailemi tanıyor" diyerek evlilik sinyali veren oyuncu, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Enver, başrolünde yer aldığı ‘Sen Yaşamaya Bak’ın Öztarhan'ın evinde çekildiği; hatta filmde kullanılan arabanın Öztarhan’ın arabası olduğu iddialarına yanıt verdi.
Bir dargın bir barışık uzun süre birlikte olduğu şarkıcı Murat Boz’la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, Aralık 2021'de Önder Öztarhan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Basın mensuplarının "Hayırlı olsun, ilişkiniz nasıl gidiyor?" şeklindeki sorusunu yanıtsız bırakmayan oyuncu, Öztarhan ile birlikteliği hakkında ilk kez konuşmuş, "İyi gidiyor. İyiyim, mutluyum" demişti.
AŞKI İTİRAF ETTİ
Sevgilisiyle birlikte mart ayında çıktıkları İzmir Alaçatı tatilinden de bahseden Enver, "Enerjimi topladım, dediğim gibi mutluyum" ifadelerini kullanmıştı. "Yüzünüz gülüyor, ilişki yaradı size galiba" şeklindeki yorumuna ise gülerek, "Çok teşekkür ederim" karşılığını vermişti.
"HER ŞEY İLK GÖRÜŞTE OLDU"
Magazin gündeminden düşmeyen Öztarhan ise geçtiğimiz ocak ayında teve2'de yayınlanan 'Magazin Masası' programının sunucusu Esin Övet'in, Aslı Enver haberlerine ilişkin mesajına çarpıcı bir yanıt vermişti. Övet, Öztarhan'ın "Evet, bir ilişki başladı. Daha çok yeni. Şu an her şey yolunda, iyiyiz, güzeliz. Her şey ilk görüşte oldu" şeklindeki mesajını canlı yayında aktarmıştı.
Çıkışta muhabirlerin “Önder Bey'in annesi de yemekteydi. İlk defa mı tanıştınız? Önder Bey de sizin ailenizle tanıştı mı?" sorusuna oyuncu, "Önder'in annesiyle daha önceden tanıştık. Önder de benim ailemi tanıyor" diyerek, evlilik sinyali vermişti.
ASLI’NIN KEYFİ YERİNDE
Tüm bu yaşananların ardından Enver, Nişantaşı’nda arkadaşları ile sohbet ederken görüntülendi. Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Oyuncu, mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının, “Spor yaramış çok fit olmuşsunuz” sözlerine; “Spor yapmıyorum. Bu doğal fitliğim ama yakın zamanda başlayacağım spora” dedi.
Kaan Urgancıoğlu ile başrollerini paylaştığı ‘Sen Yaşamaya Bak’ filmi ile ilgili sorulara da yanıt veren güzel oyuncu, “Yaptığım işin karşılığını alabilmek beni çok mutlu ediyor. Çoğu kişi çok ağladığını söyledi. Çok duygu yüklü bir iş yaptık” diyerek cevap verdi. Muhabirlerin “Senaryonun çok klişe olduğu yönünde eleştiriler oldu. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz.” sorusuna ise güzel oyuncu “Olabilir. Eleştiri iyi bir şeydir, saygı duyarım” diyerek cevap verdi.
“ARABA ÖNDER’İN DEĞİL”
Filmin Önder Öztarhan'ın evinde çekilmesi ve Kaan Urgancıoğlu’nun filmde kullandığı arabanın Öztarhan’ın arabası olduğu ile ilgili çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine ise Enver, “Araba Önder’in değil ama arkadaşlar lütfen daha fazla sıkıştırmayın beni” diyerek cevap verdi.
Geçtiğimiz günlerde müstakbel kayınvalidesi ile buluşması hatırlatılan güzel oyuncu; “Her şey çok güzel” diyerek muhabirlere teşekkür etti.