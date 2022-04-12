Aslı Enver o sorudan kaçtı! 'Ne olur beni sıkıştırmayın'

ASLI’NIN KEYFİ YERİNDE

Tüm bu yaşananların ardından Enver, Nişantaşı’nda arkadaşları ile sohbet ederken görüntülendi. Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Oyuncu, mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının, “Spor yaramış çok fit olmuşsunuz” sözlerine; “Spor yapmıyorum. Bu doğal fitliğim ama yakın zamanda başlayacağım spora” dedi.



Kaan Urgancıoğlu ile başrollerini paylaştığı ‘Sen Yaşamaya Bak’ filmi ile ilgili sorulara da yanıt veren güzel oyuncu, “Yaptığım işin karşılığını alabilmek beni çok mutlu ediyor. Çoğu kişi çok ağladığını söyledi. Çok duygu yüklü bir iş yaptık” diyerek cevap verdi. Muhabirlerin “Senaryonun çok klişe olduğu yönünde eleştiriler oldu. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz.” sorusuna ise güzel oyuncu “Olabilir. Eleştiri iyi bir şeydir, saygı duyarım” diyerek cevap verdi.