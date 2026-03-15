Artvin'in bu boğaları çok özel! Menülerinde fındık ve pekmez eksik olmaz
Artvin'de kampa alınan boğalar geleneksel boğa güreşi festivallerine hazırlanıyor. Sahipleri tarafından arpa ve yoncanın yanı sıra fındık, pekmez ve çeşitli kurutulmuş meyvelerle beslenen boğalar, kas yapılarının gelişmesi için düzenli olarak antrenmana çıkartılıyor.
Artvin'de yıllardır süregelen, bölgenin önemli kültürel miraslarından olan boğa güreşleri festivalleri, 11-12 Nisan'da Yusufeli ilçesine bağlı Sarıgöl'de, 23-28 Nisan'da ise Derekapı arenalarında yapılacak. Yöre halkının ‘pehlivan' gözüyle baktığı boğalar, yıl boyunca yaylalarda ve ahırlarda özenle besleniyor.
Sahiplerinin arpa, yonca, fındık, pekmez ve çeşitli kurutulmuş meyvelerle beslediği boğalar, aynı zamanda düzenli olarak antrenmana çıkartılıyor. Kas yapılarının gelişmesi ve güreş sırasında sakatlanmamaları için özel programlar uygulanan boğalar, sahipleri tarafından sporcu disipliniyle festivallere hazırlanıyor. Güreşlere katılacak boğaların bir kısmı düzenli kamp ve beslenme programlarıyla 800 kiloyu aşıyor.
‘GÜREŞLERE HAZIRLANIYORUZ’Yusufeli Boğacılar Derneği Başkanı Yaşar Arslan, güreşlere ilişkin, “Meydanlarımızda güreşlerimizi yapıyoruz. Herkesi boğa güreşlere bekliyoruz. Boğalarıyla festivalimize katılsınlar. Güreşlerimizde ödüllerimiz de olacak. 15 tane boğam var, güreşlere katılacaklar. Her hafta spor yaptırıyoruz, özel besleyip, güreşlere hazırlıyoruz” diye konuştu.
‘EN İYİ ŞEKİLDE BESLİYORUZ’Geçen yıl birinci olan boğasını bu yıl da güreşe hazırladığını ifade eden Sümbül Taşçı, “Boğamızı birazdan spora götüreceğiz. 7 senedir bu boğaya bakıyoruz. Geçen yıl Sarıgöl Güreşleri’nde birinci oldu. Bu sene de Dere Kapı Güreşleri’ne götüreceğiz. 800 kilo hayvanı en iyi şekilde beslemeye çalışıyoruz” dedi.
‘KİLO PROBLEMİNİ ANTRENMANLA ÇÖZECEĞİZ’Boğasını güreşlere hazırlayan Engin Yazıcı, “Boğamızı geçen yıl meydana attık, bu yıl da atacağız. Nasibimizde ne varsa onu kovalayacağız. Boğam şu an yaklaşık 780 kilo. Kilo problemini antrenmanla çözerek onu güreşlere hazırlayacağım. Adını Atlı koydum, bu sene baş altı kategorisinde yarışacak” ifadelerini kullandı.
‘BOĞALARI BESLEMEK BİR ZOR BİR İŞ’Hanife Yiğit, boğasını hafta sonu antrenmana çıkardığını kaydederek, “Bir yıldır boğa güreşine hazırlanıyoruz. Boğaları beslemek biraz zor; arpa, yem, incir, kuş üzümü, pekmez derken her şeyi yediriyoruz. Hafta sonları spora çıkartıyoruz. Bu yıl inşallah benim boğam birinci olacak” dedi.
‘İNŞALLAH GÜZEL BİR FESTİVAL OLUR’12 boğa sahibi Hikmet Arslan, “Boğamı spora getirdim. Nasipse boğalarımı, güreşlerine hazırlıyorum. Herkesin katılmasını ve bizi gururlandırmasını isterim. İnşallah güzel bir festival olur” diye konuştu.
Yıllardır boğa yetiştiriciliği yapan Ali Sucu, “Dere Kapı ve Kafkasör Güreşleri’nde birinci olan boğama ‘Poyraz’ adını verdim. Muğla’daki güreşlerde de birinci olmuşluğu var. 800 kilo hayvanımı ‘baş’ kategorisinde yarıştıracağım” diye konuştu.