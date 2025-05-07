Artvin'den Bursa'ya göç ettikten sonra hayatları değişti! Babasının yolundan giderek tarihi ayakta tutuyor
Bursa'da yaşayan Fatih Taşoğlu, babasından öğrendiği ahşap ustalığıyla, genellikle Osmanlı döneminde yapılan eski evleri aslına uygun şekilde yeniden inşa ediyor. Taşoğlu, 1992'de Artvin'in Yusufeli ilçesinden Bursa'ya göç ettiklerini, okuldan kalan vakitlerde ve tatillerde babasının ahşap atölyesinde ona yardım ettiğini ve bu işi öğrendiğini söyledi. Yaptıkları işlerin karşılığında aldıkları olumlu geri dönüşlerle bu işi devam ettirmeye karar verdiğini belirten Taşoğlu, "Devam ederek de bu işin tamamına hakim oldum ve kendimi vererek, severek bu işi yapmaya başladım." dedi.
AA
• 07 Mayıs 2025 - 12:03 • Son Güncelleme:
AA
• 07 Mayıs 2025 - 12:03 • Son Güncelleme: