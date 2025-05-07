Artvin'den Bursa'ya göç ettikten sonra hayatları değişti! Babasının yolundan giderek tarihi ayakta tutuyor

Yani tamamen doğal ürünlerle izole edilmiş bir bina. Betonarme gibi bir madde yok. Ahşap, kerpiç, yazın serin, kışın sıcak bir hava kütlesine sahip bir malzeme kullanıyoruz. Doğadaki bütün yapı taşları burada var. Herhangi bir kimyasalla karıştırılan, beton gibi sıkılaştırıp sertleştirilen bir ürün kullanmıyoruz. Doğanın içindeki malzemeyi toplayıp bir ürün çıkarıyoruz."